Фамаликан - Визела 06 Апреля прямая трансляция
06 Апреля 2024 года в 17:30 (+03:00). Португалия - Примейра, 28-й тур
Главный судья: Бруну Виейра (Португалия);
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Фамаликан - Визела, которое состоится 06 Апреля 2024 года в 17:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Португалия - Примейра, 28-й тур, оно проводится на . Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Фамаликан
Вила-Нова-ди-Фамаликан
Визела
Визела
|31
|вр
|Луис Жуниор
|22
|зщ
|Nathan Santos
|15
|зщ
|Риччели
|74
|зщ
|Франсишку Моура
|4
|зщ
|Энеа Михай
|28
|пз
|Зеду Юссуф
|8
|пз
|Мирко Топич
|20
|пз
|Gustavo Sa
|10
|нп
|Шикинью
|77
|нп
|Marcos Vinicios Lopes Moura
|29
|нп
|Джондер Кадис
|97
|вр
|Фабиян Бунтиц
|82
|зщ
|Томаш Силва
|4
|зщ
|Жота Гонсалвеш
|25
|зщ
|Жоау Эшковал
|19
|зщ
|Орест Лебеденко
|6
|зщ
|Matheus Pereira
|90
|пз
|Diogo Nascimento
|34
|пз
|Педро Ортис
|20
|пз
|Саму
|75
|пз
|Джейсон Эйнга-Локило
|99
|нп
|Самуэль Эссенд
Главные тренеры
|Жоау Педру Соуза
|Арманду Евангелишта
История личных встреч
|11.11.2023
|Португалия - Примейра
|11-й тур
|0 : 0
|13.05.2023
|Португалия - Примейра
|32-й тур
|0 : 0
|07.01.2023
|Португалия - Примейра
|15-й тур
|2 : 1
|18.03.2022
|Португалия - Примейра
|27-й тур
|1 : 1
|31.10.2021
|Португалия - Примейра
|10-й тур
|1 : 1
|30.04.2017
|Португалия - Сегунда
|39-й тур
|2 : 0
|11.12.2016
|Португалия - Сегунда
|18-й тур
|3 : 2
|29.03.2024
|Португалия - Примейра
|27-й тур
|1 : 2
|16.03.2024
|Португалия - Примейра
|26-й тур
|0 : 0
|09.03.2024
|Португалия - Примейра
|25-й тур
|1 : 0
|04.03.2024
|Португалия - Примейра
|24-й тур
|1 : 1
|23.02.2024
|Португалия - Примейра
|23-й тур
|3 : 2
|31.03.2024
|Португалия - Примейра
|27-й тур
|0 : 4
|16.03.2024
|Португалия - Примейра
|26-й тур
|4 : 1
|09.03.2024
|Португалия - Примейра
|25-й тур
|2 : 1
|03.03.2024
|Португалия - Примейра
|24-й тур
|0 : 0
|25.02.2024
|Португалия - Примейра
|23-й тур
|3 : 3
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|Спортинг
|26
|68
| 2
Квалификация Лиги чемпионов
|Бенфика
|27
|67
| 3
Квалификация Лиги Европы
|Порту
|27
|58
| 4
Квалификация Лиги конференций
|Брага
|27
|56
|5
|Витория Гимарайнш
|27
|53
|6
|Морейренсе
|27
|42
|7
|Арока
|27
|37
|8
|Фамаликан
|26
|31
|9
|Каза Пия
|27
|30
|10
|Боавишта
|27
|29
|11
|Жил Висенте
|27
|28
|12
|Эшторил
|27
|28
|13
|Фаренсе
|27
|27
|14
|Эштрела
|27
|26
|15
|Риу Аве
|27
|26
|16
|Портимоненсе
|27
|23
| 17
Зона вылета
|Визела
|27
|21
| 18
Зона вылета
|Шавиш
|27
|19