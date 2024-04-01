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Фамаликан - Визела 06 Апреля прямая трансляция

06 Апреля 2024 года в 17:30 (+03:00). Португалия - Примейра, 28-й тур
Главный судья: Бруну Виейра (Португалия);
Фамаликан
Визела

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Фамаликан - Визела, которое состоится 06 Апреля 2024 года в 17:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Португалия - Примейра, 28-й тур, оно проводится на . Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Фамаликан
Вила-Нова-ди-Фамаликан
Визела
Визела
31БразилияврЛуис Жуниор
22БразилиязщNathan Santos
15Бразилиязщ Риччели
74ПортугалиязщФрансишку Моура
4АлбаниязщЭнеа Михай
28ФранцияпзЗеду Юссуф
8СербияпзМирко Топич
20ПортугалияпзGustavo Sa
10Португалиянп Шикинью
77БразилиянпMarcos Vinicios Lopes Moura
29ВенесуэланпДжондер Кадис
97ХорватияврФабиян Бунтиц
82ПортугалиязщТомаш Силва
4ПортугалиязщЖота Гонсалвеш
25ПортугалиязщЖоау Эшковал
19УкраиназщОрест Лебеденко
6БразилиязщMatheus Pereira
90ПортугалияпзDiogo Nascimento
34ИспанияпзПедро Ортис
20Португалияпз Саму
75ДР КонгопзДжейсон Эйнга-Локило
99ФранциянпСамуэль Эссенд
Главные тренеры
ПортугалияЖоау Педру Соуза
ПортугалияАрманду Евангелишта
История личных встреч
11.11.2023Португалия - Примейра11-й турВизела0 : 0Фамаликан
13.05.2023Португалия - Примейра32-й турВизела0 : 0Фамаликан
07.01.2023Португалия - Примейра15-й турФамаликан2 : 1Визела
18.03.2022Португалия - Примейра27-й турВизела1 : 1Фамаликан
31.10.2021Португалия - Примейра10-й турФамаликан1 : 1Визела
30.04.2017Португалия - Сегунда39-й турФамаликан2 : 0Визела
11.12.2016Португалия - Сегунда18-й турВизела3 : 2Фамаликан
29.03.2024Португалия - Примейра27-й тур1 : 2Фамаликан
16.03.2024Португалия - Примейра26-й турФамаликан0 : 0
09.03.2024Португалия - Примейра25-й тур1 : 0Фамаликан
04.03.2024Португалия - Примейра24-й турФамаликан1 : 1
23.02.2024Португалия - Примейра23-й тур3 : 2Фамаликан
31.03.2024Португалия - Примейра27-й турВизела0 : 4
16.03.2024Португалия - Примейра26-й тур4 : 1Визела
09.03.2024Португалия - Примейра25-й турВизела2 : 1
03.03.2024Португалия - Примейра24-й тур0 : 0Визела
25.02.2024Португалия - Примейра23-й турВизела3 : 3
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
Спортинг2668
2
Квалификация Лиги чемпионов
Бенфика2767
3
Квалификация Лиги Европы
Порту2758
4
Квалификация Лиги конференций
Брага2756
5 Витория Гимарайнш2753
6 Морейренсе2742
7 Арока2737
8 Фамаликан2631
9 Каза Пия2730
10 Боавишта2729
11 Жил Висенте2728
12 Эшторил2728
13 Фаренсе2727
14 Эштрела2726
15 Риу Аве2726
16 Портимоненсе2723
17
Зона вылета
Визела2721
18
Зона вылета
Шавиш2719

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