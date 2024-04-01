Риу Аве - Жил Висенте 06 Апреля прямая трансляция
06 Апреля 2024 года в 17:30 (+03:00). Португалия - Примейра, 28-й тур
Главный судья: Густаву Коррея (Португалия);
Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Риу Аве - Жил Висенте, которое состоится 06 Апреля 2024 года в 17:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Португалия - Примейра, 28-й тур, оно проводится на . Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Риу Аве
Вила-ду-Конде
Жил Висенте
Барселуш
|18
|вр
|Жонатан
|42
|зщ
|Renato Pantalon
|33
|зщ
|Адерлан Сантос
|4
|зщ
|Patrick
|20
|пз
|Коштинья
|5
|пз
|Матео Танлонго
|7
|пз
|Жоау Тейшейра
|11
|пз
|Умаро Эмбало
|77
|нп
|Фабиу Роналду
|81
|нп
|Абдул-Азиз Якубу
|14
|нп
|Жока
|42
|вр
|Эндрю да Силва Вентура
|67
|зщ
|Александри Пинту
|13
|зщ
|Gabriel Pereira Magalhães dos Santos
|26
|зщ
|Рубен Фернандеш
|23
|зщ
|Леонарду Бута
|24
|пз
|Роман Гбане
|76
|пз
|Martim Neto
|8
|нп
|Максим Домингес
|77
|нп
|Мурило
|9
|нп
|Али Алипур Гхара
|70
|нп
|Фелиш Коррея
Главные тренеры
|Луиш Карлуш Баталья Фрейре
|Витор Кампелуш
|Витор Кампелуш
|Витор Кампелуш
|Витор Кампелуш
История личных встреч
|12.11.2023
|Португалия - Примейра
|11-й тур
|1 : 1
|12.03.2023
|Португалия - Примейра
|24-й тур
|2 : 1
|17.09.2022
|Португалия - Примейра
|7-й тур
|2 : 2
|03.04.2021
|Португалия - Примейра
|25-й тур
|0 : 2
|29.11.2020
|Португалия - Примейра
|8-й тур
|2 : 0
|05.07.2020
|Португалия - Примейра
|30-й тур
|1 : 0
|21.12.2019
|Португалия - Кубок лиги
|Группа C. 3-й тур
|0 : 1
|09.12.2019
|Португалия - Примейра
|13-й тур
|1 : 0
|19.04.2015
|Португалия - Примейра
|29-й тур
|0 : 0
|06.12.2014
|Португалия - Примейра
|12-й тур
|0 : 0
|30.03.2024
|Португалия - Примейра
|27-й тур
|0 : 0
|16.03.2024
|Португалия - Примейра
|26-й тур
|1 : 1
|09.03.2024
|Португалия - Примейра
|25-й тур
|0 : 0
|02.03.2024
|Португалия - Примейра
|24-й тур
|0 : 0
|25.02.2024
|Португалия - Примейра
|23-й тур
|3 : 3
|29.03.2024
|Португалия - Примейра
|27-й тур
|1 : 2
|16.03.2024
|Португалия - Примейра
|26-й тур
|2 : 1
|11.03.2024
|Португалия - Примейра
|25-й тур
|0 : 0
|03.03.2024
|Португалия - Примейра
|24-й тур
|0 : 0
|25.02.2024
|Португалия - Примейра
|23-й тур
|1 : 1
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|Спортинг
|26
|68
| 2
Квалификация Лиги чемпионов
|Бенфика
|27
|67
| 3
Квалификация Лиги Европы
|Порту
|27
|58
| 4
Квалификация Лиги конференций
|Брага
|27
|56
|5
|Витория Гимарайнш
|27
|53
|6
|Морейренсе
|27
|42
|7
|Арока
|27
|37
|8
|Фамаликан
|26
|31
|9
|Каза Пия
|27
|30
|10
|Боавишта
|27
|29
|11
|Жил Висенте
|27
|28
|12
|Эшторил
|27
|28
|13
|Фаренсе
|27
|27
|14
|Эштрела
|27
|26
|15
|Риу Аве
|27
|26
|16
|Портимоненсе
|27
|23
| 17
Зона вылета
|Визела
|27
|21
| 18
Зона вылета
|Шавиш
|27
|19