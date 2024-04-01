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Риу Аве - Жил Висенте 06 Апреля прямая трансляция

06 Апреля 2024 года в 17:30 (+03:00). Португалия - Примейра, 28-й тур
Главный судья: Густаву Коррея (Португалия);
Риу Аве
Жил Висенте

Анонс матча
Стартовый состав
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Текстовая трансляция
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Риу Аве - Жил Висенте, которое состоится 06 Апреля 2024 года в 17:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Португалия - Примейра, 28-й тур, оно проводится на . Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Риу Аве
Вила-ду-Конде
Жил Висенте
Барселуш
18Бразилиявр Жонатан
42ХорватиязщRenato Pantalon
33БразилиязщАдерлан Сантос
4Бразилиязщ Patrick
20Португалияпз Коштинья
5АргентинапзМатео Танлонго
7ПортугалияпзЖоау Тейшейра
11ПортугалияпзУмаро Эмбало
77ПортугалиянпФабиу Роналду
81ГананпАбдул-Азиз Якубу
14Португалиянп Жока
42БразилияврЭндрю да Силва Вентура
67ПортугалиязщАлександри Пинту
13БразилиязщGabriel Pereira Magalhães dos Santos
26ПортугалиязщРубен Фернандеш
23ПортугалиязщЛеонарду Бута
24Кот-д'ИвуарпзРоман Гбане
76ПортугалияпзMartim Neto
8ШвейцариянпМаксим Домингес
77Бразилиянп Мурило
9ИраннпАли Алипур Гхара
70ПортугалиянпФелиш Коррея
Главные тренеры
ПортугалияЛуиш Карлуш Баталья Фрейре
ПортугалияВитор Кампелуш
ПортугалияВитор Кампелуш
ПортугалияВитор Кампелуш
ПортугалияВитор Кампелуш
История личных встреч
12.11.2023Португалия - Примейра11-й турЖил Висенте1 : 1Риу Аве
12.03.2023Португалия - Примейра24-й турРиу Аве2 : 1Жил Висенте
17.09.2022Португалия - Примейра7-й турЖил Висенте2 : 2Риу Аве
03.04.2021Португалия - Примейра25-й турРиу Аве0 : 2Жил Висенте
29.11.2020Португалия - Примейра8-й турЖил Висенте2 : 0Риу Аве
05.07.2020Португалия - Примейра30-й турЖил Висенте1 : 0Риу Аве
21.12.2019Португалия - Кубок лигиГруппа C. 3-й турРиу Аве0 : 1Жил Висенте
09.12.2019Португалия - Примейра13-й турРиу Аве1 : 0Жил Висенте
19.04.2015Португалия - Примейра29-й турЖил Висенте0 : 0Риу Аве
06.12.2014Португалия - Примейра12-й турРиу Аве0 : 0Жил Висенте
30.03.2024Португалия - Примейра27-й тур0 : 0Риу Аве
16.03.2024Португалия - Примейра26-й тур1 : 1Риу Аве
09.03.2024Португалия - Примейра25-й турРиу Аве0 : 0
02.03.2024Португалия - Примейра24-й тур0 : 0Риу Аве
25.02.2024Португалия - Примейра23-й турРиу Аве3 : 3
29.03.2024Португалия - Примейра27-й турЖил Висенте1 : 2
16.03.2024Португалия - Примейра26-й тур2 : 1Жил Висенте
11.03.2024Португалия - Примейра25-й турЖил Висенте0 : 0
03.03.2024Португалия - Примейра24-й тур0 : 0Жил Висенте
25.02.2024Португалия - Примейра23-й турЖил Висенте1 : 1
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
Спортинг2668
2
Квалификация Лиги чемпионов
Бенфика2767
3
Квалификация Лиги Европы
Порту2758
4
Квалификация Лиги конференций
Брага2756
5 Витория Гимарайнш2753
6 Морейренсе2742
7 Арока2737
8 Фамаликан2631
9 Каза Пия2730
10 Боавишта2729
11 Жил Висенте2728
12 Эшторил2728
13 Фаренсе2727
14 Эштрела2726
15 Риу Аве2726
16 Портимоненсе2723
17
Зона вылета
Визела2721
18
Зона вылета
Шавиш2719

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