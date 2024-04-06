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Брага - Арока 06 Апреля прямая трансляция

Стадион: Мунисипал-ди-Брага (Брага, Португалия), вместимость: 30154
06 Апреля 2024 года в 20:00 (+03:00). Португалия - Примейра, 28-й тур
Главный судья: Жоау Феррейра (Порту, Португалия)
Брага
Арока

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Брага - Арока, которое состоится 06 Апреля 2024 года в 20:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Португалия - Примейра, 28-й тур, оно проводится на стадионе: Мунисипал-ди-Брага (Брага, Португалия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Брага
Брага
Арока
Арока
1БразилияврЛима Матеус
2ИспаниязщВиктор Гомес
4МализщСику Ньякате
17ШвециязщЮсафат Мендес
18БразилиязщВитор Карвальо
5ТурцияпзСердар Саатчи
28ПортугалияпзЖоау Моутинью
7Португалияпз Брума
11ПортугалиянпРожер Фернандеш
9ИспаниянпАбель Руис
23ДР КонгонпСимон Банза
12УругвайврИгнасио Де Арруабаррена
22УкраиназщБогдан Милованов
44ХорватиязщНино Галович
4ИспаниязщФрансиско Монтеро
26Бразилиязщ Веверсон
5ПортугалияпзДавид Симау
89ПортугалияпзПедру Сантуш
2ГвинеяпзМорлайе Силла
10Испаниянп Хасон
23ИспаниянпКристо Гонсалес
19ИспаниянпРафаэль Мухика
Главные тренеры
ПортугалияАртур Жорже
История личных встреч
12.11.2023Португалия - Примейра11-й турАрока0 : 1Брага
19.02.2023Португалия - Примейра21-й турБрага2 : 0Арока
28.08.2022Португалия - Примейра4-й турАрока0 : 6Брага
08.05.2022Португалия - Примейра33-й турБрага1 : 0Арока
30.12.2021Португалия - Примейра16-й турАрока0 : 6Брага
04.03.2017Португалия - Примейра24-й турБрага3 : 1Арока
02.10.2016Португалия - Примейра7-й турАрока1 : 1Брага
27.02.2016Португалия - Примейра24-й турАрока0 : 0Брага
13.01.2016Кубок Португалии1/4 финалаБрага2 : 0Арока
04.10.2015Португалия - Примейра7-й турБрага0 : 0Арока
01.04.2024Португалия - Примейра27-й тур3 : 5Брага
16.03.2024Португалия - Примейра26-й турБрага2 : 1
09.03.2024Португалия - Примейра25-й тур0 : 0Брага
02.03.2024Португалия - Примейра24-й турБрага3 : 0
26.02.2024Португалия - Примейра23-й тур0 : 4Брага
30.03.2024Португалия - Примейра27-й турАрока2 : 1
17.03.2024Португалия - Примейра26-й тур1 : 0Арока
10.03.2024Португалия - Примейра25-й турАрока0 : 3
01.03.2024Португалия - Примейра24-й тур1 : 5Арока
23.02.2024Португалия - Примейра23-й турАрока3 : 2
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
Спортинг2668
2
Квалификация Лиги чемпионов
Бенфика2767
3
Квалификация Лиги Европы
Порту2758
4
Квалификация Лиги конференций
Брага2756
5 Витория Гимарайнш2753
6 Морейренсе2742
7 Арока2737
8 Фамаликан2631
9 Каза Пия2730
10 Боавишта2729
11 Жил Висенте2728
12 Эшторил2728
13 Фаренсе2727
14 Эштрела2726
15 Риу Аве2726
16 Портимоненсе2723
17
Зона вылета
Визела2721
18
Зона вылета
Шавиш2719

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