Брага - Арока 06 Апреля прямая трансляция
Стадион: Мунисипал-ди-Брага (Брага, Португалия), вместимость: 30154
06 Апреля 2024 года в 20:00 (+03:00). Португалия - Примейра, 28-й тур
Главный судья: Жоау Феррейра (Порту, Португалия)
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Стартовый состав
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Текстовая трансляция
Таблица
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Брага - Арока, которое состоится 06 Апреля 2024 года в 20:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Португалия - Примейра, 28-й тур, оно проводится на стадионе: Мунисипал-ди-Брага (Брага, Португалия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Брага
Брага
Арока
Арока
|1
|вр
|Лима Матеус
|2
|зщ
|Виктор Гомес
|4
|зщ
|Сику Ньякате
|17
|зщ
|Юсафат Мендес
|18
|зщ
|Витор Карвальо
|5
|пз
|Сердар Саатчи
|28
|пз
|Жоау Моутинью
|7
|пз
|Брума
|11
|нп
|Рожер Фернандеш
|9
|нп
|Абель Руис
|23
|нп
|Симон Банза
|12
|вр
|Игнасио Де Арруабаррена
|22
|зщ
|Богдан Милованов
|44
|зщ
|Нино Галович
|4
|зщ
|Франсиско Монтеро
|26
|зщ
|Веверсон
|5
|пз
|Давид Симау
|89
|пз
|Педру Сантуш
|2
|пз
|Морлайе Силла
|10
|нп
|Хасон
|23
|нп
|Кристо Гонсалес
|19
|нп
|Рафаэль Мухика
Главные тренеры
|Артур Жорже
История личных встреч
|12.11.2023
|Португалия - Примейра
|11-й тур
|0 : 1
|19.02.2023
|Португалия - Примейра
|21-й тур
|2 : 0
|28.08.2022
|Португалия - Примейра
|4-й тур
|0 : 6
|08.05.2022
|Португалия - Примейра
|33-й тур
|1 : 0
|30.12.2021
|Португалия - Примейра
|16-й тур
|0 : 6
|04.03.2017
|Португалия - Примейра
|24-й тур
|3 : 1
|02.10.2016
|Португалия - Примейра
|7-й тур
|1 : 1
|27.02.2016
|Португалия - Примейра
|24-й тур
|0 : 0
|13.01.2016
|Кубок Португалии
|1/4 финала
|2 : 0
|04.10.2015
|Португалия - Примейра
|7-й тур
|0 : 0
|01.04.2024
|Португалия - Примейра
|27-й тур
|3 : 5
|16.03.2024
|Португалия - Примейра
|26-й тур
|2 : 1
|09.03.2024
|Португалия - Примейра
|25-й тур
|0 : 0
|02.03.2024
|Португалия - Примейра
|24-й тур
|3 : 0
|26.02.2024
|Португалия - Примейра
|23-й тур
|0 : 4
|30.03.2024
|Португалия - Примейра
|27-й тур
|2 : 1
|17.03.2024
|Португалия - Примейра
|26-й тур
|1 : 0
|10.03.2024
|Португалия - Примейра
|25-й тур
|0 : 3
|01.03.2024
|Португалия - Примейра
|24-й тур
|1 : 5
|23.02.2024
|Португалия - Примейра
|23-й тур
|3 : 2
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|Спортинг
|26
|68
| 2
Квалификация Лиги чемпионов
|Бенфика
|27
|67
| 3
Квалификация Лиги Европы
|Порту
|27
|58
| 4
Квалификация Лиги конференций
|Брага
|27
|56
|5
|Витория Гимарайнш
|27
|53
|6
|Морейренсе
|27
|42
|7
|Арока
|27
|37
|8
|Фамаликан
|26
|31
|9
|Каза Пия
|27
|30
|10
|Боавишта
|27
|29
|11
|Жил Висенте
|27
|28
|12
|Эшторил
|27
|28
|13
|Фаренсе
|27
|27
|14
|Эштрела
|27
|26
|15
|Риу Аве
|27
|26
|16
|Портимоненсе
|27
|23
| 17
Зона вылета
|Визела
|27
|21
| 18
Зона вылета
|Шавиш
|27
|19