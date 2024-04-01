Спортинг - Бенфика 06 Апреля прямая трансляция
Стадион: Жозе Алваладе (Лиссабон, Португалия), вместимость: 50044
06 Апреля 2024 года в 22:30 (+03:00). Португалия - Примейра, 28-й тур
Главный судья: Артур Суареш Диаш (Порту, Португалия);
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Спортинг - Бенфика, которое состоится 06 Апреля 2024 года в 22:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Португалия - Примейра, 28-й тур, оно проводится на стадионе: Жозе Алваладе (Лиссабон, Португалия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Спортинг
Лиссабон
Бенфика
Лиссабон
|12
|вр
|Франко Израэль
|26
|зщ
|Усман Дьоманде
|4
|зщ
|Себастьян Коатес
|25
|зщ
|Гонсалу Инасиу
|21
|пз
|Джени Катамо
|42
|пз
|Мортен Юльманн
|5
|пз
|Хидемаса Морита
|2
|пз
|Матеус Рейс
|17
|нп
|Франсиску Тринкан
|9
|нп
|Виктор Дьёкереш
|20
|нп
|Паулинью
|1
|вр
|Анатолий Трубин
|6
|зщ
|Александр Бах
|30
|зщ
|Николас Отаменди
|44
|зщ
|Томаш Араужу
|8
|пз
|Фредрик Эурснес
|61
|пз
|Флорентину Луиш
|87
|пз
|Жоау Невеш
|11
|пз
|Анхель Ди Мария
|27
|пз
|Рафаэл Силва
|7
|пз
|Давид Нерес
|19
|нп
|Каспер Тенгстедт
Главные тренеры
|Рубен Аморим
|Роджер Шмидт
История личных встреч
|02.04.2024
|Кубок Португалии
|1/2 финала. 2-й матч
|2 : 2
|29.02.2024
|Кубок Португалии
|1/2 финала. 1-й матч
|2 : 1
|12.11.2023
|Португалия - Примейра
|11-й тур
|2 : 1
|21.05.2023
|Португалия - Примейра
|33-й тур
|2 : 2
|15.01.2023
|Португалия - Примейра
|16-й тур
|2 : 2
|17.04.2022
|Португалия - Примейра
|30-й тур
|0 : 2
|29.01.2022
|Португалия - Кубок лиги
|Финал
|1 : 2
|04.12.2021
|Португалия - Примейра
|13-й тур
|1 : 3
|15.05.2021
|Португалия - Примейра
|33-й тур
|4 : 3
|02.02.2021
|Португалия - Примейра
|16-й тур
|1 : 0
|02.04.2024
|Кубок Португалии
|1/2 финала. 2-й матч
|2 : 2
|29.03.2024
|Португалия - Примейра
|27-й тур
|1 : 2
|17.03.2024
|Португалия - Примейра
|26-й тур
|6 : 1
|14.03.2024
|Лига Европы
|1/8 финала. 2-й матч
|2 : 1
|10.03.2024
|Португалия - Примейра
|25-й тур
|0 : 3
|02.04.2024
|Кубок Португалии
|1/2 финала. 2-й матч
|2 : 2
|29.03.2024
|Португалия - Примейра
|27-й тур
|1 : 0
|17.03.2024
|Португалия - Примейра
|26-й тур
|0 : 1
|14.03.2024
|Лига Европы
|1/8 финала. 2-й матч
|0 : 1
|10.03.2024
|Португалия - Примейра
|25-й тур
|3 : 1
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|Спортинг
|26
|68
| 2
Квалификация Лиги чемпионов
|Бенфика
|27
|67
| 3
Квалификация Лиги Европы
|Порту
|27
|58
| 4
Квалификация Лиги конференций
|Брага
|27
|56
|5
|Витория Гимарайнш
|27
|53
|6
|Морейренсе
|27
|42
|7
|Арока
|27
|37
|8
|Фамаликан
|26
|31
|9
|Каза Пия
|27
|30
|10
|Боавишта
|27
|29
|11
|Жил Висенте
|27
|28
|12
|Эшторил
|27
|28
|13
|Фаренсе
|27
|27
|14
|Эштрела
|27
|26
|15
|Риу Аве
|27
|26
|16
|Портимоненсе
|27
|23
| 17
Зона вылета
|Визела
|27
|21
| 18
Зона вылета
|Шавиш
|27
|19