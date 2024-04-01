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Спортинг - Бенфика 06 Апреля прямая трансляция

Стадион: Жозе Алваладе (Лиссабон, Португалия), вместимость: 50044
06 Апреля 2024 года в 22:30 (+03:00). Португалия - Примейра, 28-й тур
Главный судья: Артур Суареш Диаш (Порту, Португалия);
Спортинг
Бенфика

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Спортинг - Бенфика, которое состоится 06 Апреля 2024 года в 22:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Португалия - Примейра, 28-й тур, оно проводится на стадионе: Жозе Алваладе (Лиссабон, Португалия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Спортинг
Лиссабон
Бенфика
Лиссабон
12УругвайврФранко Израэль
26Кот-д'ИвуарзщУсман Дьоманде
4УругвайзщСебастьян Коатес
25ПортугалиязщГонсалу Инасиу
21МозамбикпзДжени Катамо
42ДанияпзМортен Юльманн
5ЯпонияпзХидемаса Морита
2БразилияпзМатеус Рейс
17ПортугалиянпФрансиску Тринкан
9ШвециянпВиктор Дьёкереш
20Португалиянп Паулинью
1УкраинаврАнатолий Трубин
6ДаниязщАлександр Бах
30АргентиназщНиколас Отаменди
44ПортугалиязщТомаш Араужу
8НорвегияпзФредрик Эурснес
61ПортугалияпзФлорентину Луиш
87ПортугалияпзЖоау Невеш
11АргентинапзАнхель Ди Мария
27ПортугалияпзРафаэл Силва
7БразилияпзДавид Нерес
19ДаниянпКаспер Тенгстедт
Главные тренеры
ПортугалияРубен Аморим
ГерманияРоджер Шмидт
История личных встреч
02.04.2024Кубок Португалии1/2 финала. 2-й матчБенфика2 : 2Спортинг
29.02.2024Кубок Португалии1/2 финала. 1-й матчСпортинг2 : 1Бенфика
12.11.2023Португалия - Примейра11-й турБенфика2 : 1Спортинг
21.05.2023Португалия - Примейра33-й турСпортинг2 : 2Бенфика
15.01.2023Португалия - Примейра16-й турБенфика2 : 2Спортинг
17.04.2022Португалия - Примейра30-й турСпортинг0 : 2Бенфика
29.01.2022Португалия - Кубок лигиФиналБенфика1 : 2Спортинг
04.12.2021Португалия - Примейра13-й турБенфика1 : 3Спортинг
15.05.2021Португалия - Примейра33-й турБенфика4 : 3Спортинг
02.02.2021Португалия - Примейра16-й турСпортинг1 : 0Бенфика
02.04.2024Кубок Португалии1/2 финала. 2-й матчБенфика2 : 2Спортинг
29.03.2024Португалия - Примейра27-й тур1 : 2Спортинг
17.03.2024Португалия - Примейра26-й турСпортинг6 : 1
14.03.2024Лига Европы1/8 финала. 2-й матч2 : 1Спортинг
10.03.2024Португалия - Примейра25-й тур0 : 3Спортинг
02.04.2024Кубок Португалии1/2 финала. 2-й матчБенфика2 : 2Спортинг
29.03.2024Португалия - Примейра27-й турБенфика1 : 0
17.03.2024Португалия - Примейра26-й тур0 : 1Бенфика
14.03.2024Лига Европы1/8 финала. 2-й матч0 : 1Бенфика
10.03.2024Португалия - Примейра25-й турБенфика3 : 1
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
Спортинг2668
2
Квалификация Лиги чемпионов
Бенфика2767
3
Квалификация Лиги Европы
Порту2758
4
Квалификация Лиги конференций
Брага2756
5 Витория Гимарайнш2753
6 Морейренсе2742
7 Арока2737
8 Фамаликан2631
9 Каза Пия2730
10 Боавишта2729
11 Жил Висенте2728
12 Эшторил2728
13 Фаренсе2727
14 Эштрела2726
15 Риу Аве2726
16 Портимоненсе2723
17
Зона вылета
Визела2721
18
Зона вылета
Шавиш2719

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