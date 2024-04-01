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ПЕК Зволле - Эксельсиор 06 Апреля прямая трансляция

Стадион: МАК³ПАРК (Зволле, Нидерланды), вместимость: 12500
06 Апреля 2024 года в 21:00 (+03:00). Нидерланды - Эредивизия, Эредивизия. 29-й тур
Главный судья: Мартин Перес (Нидерланды);
ПЕК Зволле
Эксельсиор

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между ПЕК Зволле - Эксельсиор, которое состоится 06 Апреля 2024 года в 21:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Нидерланды - Эредивизия, Эредивизия. 29-й тур, оно проводится на стадионе: МАК³ПАРК (Зволле, Нидерланды). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
ПЕК Зволле
Зволле
Эксельсиор
Роттердам
1НидерландыврЯспер Схенделар
4НидерландызщСам Керстен
15ИрландиязщАнсельмо Макнулти
6НидерландызщAnouar El Azzouzi
23НидерландызщЭлиано Рейндерс
50БолгарияпзФилип Крастев
11НидерландыпзДэйв ван ден Берг
7ДанияпзЮнес Намли
8НидерландынпСилвестер ван дер Ватер
13ФинляндиянпТомас Лам
9ГерманиянпЛеннарт Тай
1НидерландыврСтейн ван Гассел
2БельгиязщСибе Хореманс
5ШвециязщКаспер Видель
32НидерландызщSiem de Moes
23НидерландыпзЛансе Дёйвестейн
8БельгияпзCisse Sandra
10НидерландыпзКензо Гаудмейн
30НидерландыпзДеренсили Санчес-Фернандес
33НидерландыпзЮлиан Бас
17ШвециянпRichie Omorowa
22НидерландынпМимейрхел Бенита
Главные тренеры
НидерландыЙонни Янсен
НидерландыМаринус Дейкхёйзен
История личных встреч
22.10.2023Нидерланды - ЭредивизияЭредивизия. 9-й турЭксельсиор2 : 4ПЕК Зволле
15.12.2020Кубок Нидерландов2-й раундЭксельсиор2 : 0ПЕК Зволле
17.03.2019Нидерланды - ЭредивизияЭредивизия. 26-й турЭксельсиор0 : 2ПЕК Зволле
06.10.2018Нидерланды - ЭредивизияЭредивизия. 8-й турПЕК Зволле2 : 0Эксельсиор
14.04.2018Нидерланды - ЭредивизияЭредивизия. 31-й турПЕК Зволле1 : 1Эксельсиор
09.12.2017Нидерланды - ЭредивизияЭредивизия. 15-й турЭксельсиор1 : 2ПЕК Зволле
01.04.2017Нидерланды - ЭредивизияЭредивизия. 28-й турПЕК Зволле1 : 1Эксельсиор
21.10.2016Нидерланды - ЭредивизияЭредивизия. 10-й турЭксельсиор0 : 2ПЕК Зволле
01.05.2016Нидерланды - ЭредивизияЭредивизия. 33-й турЭксельсиор2 : 2ПЕК Зволле
12.09.2015Нидерланды - ЭредивизияЭредивизия. 5-й турПЕК Зволле3 : 0Эксельсиор
03.04.2024Нидерланды - ЭредивизияЭредивизия. 28-й тур5 : 1ПЕК Зволле
31.03.2024Нидерланды - ЭредивизияЭредивизия. 27-й турПЕК Зволле1 : 3
16.03.2024Нидерланды - ЭредивизияЭредивизия. 26-й тур3 : 1ПЕК Зволле
10.03.2024Нидерланды - ЭредивизияЭредивизия. 25-й турПЕК Зволле1 : 1
03.03.2024Нидерланды - ЭредивизияЭредивизия. 24-й тур2 : 0ПЕК Зволле
02.04.2024Нидерланды - ЭредивизияЭредивизия. 28-й турЭксельсиор0 : 2
30.03.2024Нидерланды - ЭредивизияЭредивизия. 27-й тур3 : 0Эксельсиор
16.03.2024Нидерланды - ЭредивизияЭредивизия. 26-й турЭксельсиор1 : 1
10.03.2024Нидерланды - ЭредивизияЭредивизия. 25-й тур4 : 0Эксельсиор
03.03.2024Нидерланды - ЭредивизияЭредивизия. 24-й тур5 : 2Эксельсиор
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
ПСВ Эйндховен2875
2
Лига чемпионов
Фейеноорд2866
3
Квалификация Лиги чемпионов
Твенте2857
4
Квалификация Лиги Европы
АЗ Алкмар2852
5
Плей-офф Лиги конференций
Аякс2845
6
Плей-офф Лиги конференций
НЕК Неймеген2843
7
Плей-офф Лиги конференций
Гоу Эхед Иглс2841
8
Плей-офф Лиги конференций
Утрехт2839
9 Спарта2837
10 Фортуна2835
11 Херенвен2833
12 Алмере Сити2832
13 Хераклес2829
14 ПЕК Зволле2828
15 Валвейк2824
16 Эксельсиор2822
17
Зона вылета
Витесс2817
18
Зона вылета
Волендам2816

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