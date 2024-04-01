ПЕК Зволле - Эксельсиор 06 Апреля прямая трансляция
Стадион: МАК³ПАРК (Зволле, Нидерланды), вместимость: 12500
06 Апреля 2024 года в 21:00 (+03:00). Нидерланды - Эредивизия, Эредивизия. 29-й тур
Главный судья: Мартин Перес (Нидерланды);
Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между ПЕК Зволле - Эксельсиор, которое состоится 06 Апреля 2024 года в 21:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Нидерланды - Эредивизия, Эредивизия. 29-й тур, оно проводится на стадионе: МАК³ПАРК (Зволле, Нидерланды). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
ПЕК Зволле
Зволле
Эксельсиор
Роттердам
|1
|вр
|Яспер Схенделар
|4
|зщ
|Сам Керстен
|15
|зщ
|Ансельмо Макнулти
|6
|зщ
|Anouar El Azzouzi
|23
|зщ
|Элиано Рейндерс
|50
|пз
|Филип Крастев
|11
|пз
|Дэйв ван ден Берг
|7
|пз
|Юнес Намли
|8
|нп
|Силвестер ван дер Ватер
|13
|нп
|Томас Лам
|9
|нп
|Леннарт Тай
|1
|вр
|Стейн ван Гассел
|2
|зщ
|Сибе Хореманс
|5
|зщ
|Каспер Видель
|32
|зщ
|Siem de Moes
|23
|пз
|Лансе Дёйвестейн
|8
|пз
|Cisse Sandra
|10
|пз
|Кензо Гаудмейн
|30
|пз
|Деренсили Санчес-Фернандес
|33
|пз
|Юлиан Бас
|17
|нп
|Richie Omorowa
|22
|нп
|Мимейрхел Бенита
Главные тренеры
|Йонни Янсен
|Маринус Дейкхёйзен
История личных встреч
|22.10.2023
|Нидерланды - Эредивизия
|Эредивизия. 9-й тур
|2 : 4
|15.12.2020
|Кубок Нидерландов
|2-й раунд
|2 : 0
|17.03.2019
|Нидерланды - Эредивизия
|Эредивизия. 26-й тур
|0 : 2
|06.10.2018
|Нидерланды - Эредивизия
|Эредивизия. 8-й тур
|2 : 0
|14.04.2018
|Нидерланды - Эредивизия
|Эредивизия. 31-й тур
|1 : 1
|09.12.2017
|Нидерланды - Эредивизия
|Эредивизия. 15-й тур
|1 : 2
|01.04.2017
|Нидерланды - Эредивизия
|Эредивизия. 28-й тур
|1 : 1
|21.10.2016
|Нидерланды - Эредивизия
|Эредивизия. 10-й тур
|0 : 2
|01.05.2016
|Нидерланды - Эредивизия
|Эредивизия. 33-й тур
|2 : 2
|12.09.2015
|Нидерланды - Эредивизия
|Эредивизия. 5-й тур
|3 : 0
|03.04.2024
|Нидерланды - Эредивизия
|Эредивизия. 28-й тур
|5 : 1
|31.03.2024
|Нидерланды - Эредивизия
|Эредивизия. 27-й тур
|1 : 3
|16.03.2024
|Нидерланды - Эредивизия
|Эредивизия. 26-й тур
|3 : 1
|10.03.2024
|Нидерланды - Эредивизия
|Эредивизия. 25-й тур
|1 : 1
|03.03.2024
|Нидерланды - Эредивизия
|Эредивизия. 24-й тур
|2 : 0
|02.04.2024
|Нидерланды - Эредивизия
|Эредивизия. 28-й тур
|0 : 2
|30.03.2024
|Нидерланды - Эредивизия
|Эредивизия. 27-й тур
|3 : 0
|16.03.2024
|Нидерланды - Эредивизия
|Эредивизия. 26-й тур
|1 : 1
|10.03.2024
|Нидерланды - Эредивизия
|Эредивизия. 25-й тур
|4 : 0
|03.03.2024
|Нидерланды - Эредивизия
|Эредивизия. 24-й тур
|5 : 2
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|ПСВ Эйндховен
|28
|75
| 2
Лига чемпионов
|Фейеноорд
|28
|66
| 3
Квалификация Лиги чемпионов
|Твенте
|28
|57
| 4
Квалификация Лиги Европы
|АЗ Алкмар
|28
|52
| 5
Плей-офф Лиги конференций
|Аякс
|28
|45
| 6
Плей-офф Лиги конференций
|НЕК Неймеген
|28
|43
| 7
Плей-офф Лиги конференций
|Гоу Эхед Иглс
|28
|41
| 8
Плей-офф Лиги конференций
|Утрехт
|28
|39
|9
|Спарта
|28
|37
|10
|Фортуна
|28
|35
|11
|Херенвен
|28
|33
|12
|Алмере Сити
|28
|32
|13
|Хераклес
|28
|29
|14
|ПЕК Зволле
|28
|28
|15
|Валвейк
|28
|24
|16
|Эксельсиор
|28
|22
| 17
Зона вылета
|Витесс
|28
|17
| 18
Зона вылета
|Волендам
|28
|16