Твенте - Фортуна 06 Апреля прямая трансляция
Стадион: Де Гролс Весте (Энсхеде, Нидерланды), вместимость: 30205
06 Апреля 2024 года в 22:00 (+03:00). Нидерланды - Эредивизия, Эредивизия. 29-й тур
Главный судья: Роб Диперинк (Нидерланды);
Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Твенте - Фортуна, которое состоится 06 Апреля 2024 года в 22:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Нидерланды - Эредивизия, Эредивизия. 29-й тур, оно проводится на стадионе: Де Гролс Весте (Энсхеде, Нидерланды). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Твенте
Энсхеде
Фортуна
Ситтард-Гелен
|1
|вр
|Ларс Уннерсталл
|12
|зщ
|Альфонс Сампстед
|2
|зщ
|Мес Хилгерс
|3
|зщ
|Робин Проппер
|5
|зщ
|Гейс Смал
|8
|пз
|Юри Регер
|23
|пз
|Михал Садилек
|11
|пз
|Дан Ротс
|14
|пз
|Сем Стейн
|18
|пз
|Михел Влап
|9
|нп
|Рикки ван Волфсвинкель
|99
|вр
|Майкл Веррипс
|12
|зщ
|Иву Пинту
|14
|зщ
|Родриго Гут
|2
|зщ
|Симен Вут
|35
|зщ
|Митчелл Дейкс
|15
|пз
|Огузхан Озьякуп
|6
|пз
|Дерой Дуарте
|10
|пз
|Ален Халилович
|7
|пз
|Иньиго Кордоба
|34
|нп
|Рагнар Оратмангун
|9
|нп
|Кай Сирхёйс
Главные тренеры
|Рон Янс
|Джозеф Остинг
|Хулио Веласкес
|Данни Бёйс
История личных встреч
|08.10.2023
|Нидерланды - Эредивизия
|Эредивизия. 8-й тур
|0 : 3
|11.03.2023
|Нидерланды - Эредивизия
|Эредивизия. 25-й тур
|0 : 3
|14.08.2022
|Нидерланды - Эредивизия
|Эредивизия. 2-й тур
|3 : 0
|07.05.2022
|Нидерланды - Эредивизия
|Эредивизия. 32-й тур
|1 : 2
|14.08.2021
|Нидерланды - Эредивизия
|Эредивизия. 1-й тур
|2 : 1
|01.05.2021
|Нидерланды - Эредивизия
|Эредивизия. 31-й тур
|3 : 0
|12.09.2020
|Нидерланды - Эредивизия
|Эредивизия. 1-й тур
|2 : 0
|15.09.2019
|Нидерланды - Эредивизия
|Эредивизия. 6-й тур
|2 : 3
|03.04.2024
|Нидерланды - Эредивизия
|Эредивизия. 28-й тур
|3 : 3
|31.03.2024
|Нидерланды - Эредивизия
|Эредивизия. 27-й тур
|1 : 0
|17.03.2024
|Нидерланды - Эредивизия
|Эредивизия. 26-й тур
|1 : 0
|09.03.2024
|Нидерланды - Эредивизия
|Эредивизия. 25-й тур
|2 : 1
|02.03.2024
|Нидерланды - Эредивизия
|Эредивизия. 24-й тур
|1 : 2
|02.04.2024
|Нидерланды - Эредивизия
|Эредивизия. 28-й тур
|1 : 1
|30.03.2024
|Нидерланды - Эредивизия
|Эредивизия. 27-й тур
|4 : 0
|16.03.2024
|Нидерланды - Эредивизия
|Эредивизия. 26-й тур
|3 : 1
|10.03.2024
|Нидерланды - Эредивизия
|Эредивизия. 25-й тур
|2 : 2
|03.03.2024
|Нидерланды - Эредивизия
|Эредивизия. 24-й тур
|5 : 2
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|ПСВ Эйндховен
|28
|75
| 2
Лига чемпионов
|Фейеноорд
|28
|66
| 3
Квалификация Лиги чемпионов
|Твенте
|28
|57
| 4
Квалификация Лиги Европы
|АЗ Алкмар
|28
|52
| 5
Плей-офф Лиги конференций
|Аякс
|28
|45
| 6
Плей-офф Лиги конференций
|НЕК Неймеген
|28
|43
| 7
Плей-офф Лиги конференций
|Гоу Эхед Иглс
|28
|41
| 8
Плей-офф Лиги конференций
|Утрехт
|28
|39
|9
|Спарта
|28
|37
|10
|Фортуна
|28
|35
|11
|Херенвен
|28
|33
|12
|Алмере Сити
|28
|32
|13
|Хераклес
|28
|29
|14
|ПЕК Зволле
|28
|28
|15
|Валвейк
|28
|24
|16
|Эксельсиор
|28
|22
| 17
Зона вылета
|Витесс
|28
|17
| 18
Зона вылета
|Волендам
|28
|16