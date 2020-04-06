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Твенте - Фортуна 06 Апреля прямая трансляция

Стадион: Де Гролс Весте (Энсхеде, Нидерланды), вместимость: 30205
06 Апреля 2024 года в 22:00 (+03:00). Нидерланды - Эредивизия, Эредивизия. 29-й тур
Главный судья: Роб Диперинк (Нидерланды);
Твенте
Фортуна

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Твенте - Фортуна, которое состоится 06 Апреля 2024 года в 22:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Нидерланды - Эредивизия, Эредивизия. 29-й тур, оно проводится на стадионе: Де Гролс Весте (Энсхеде, Нидерланды). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Твенте
Энсхеде
Фортуна
Ситтард-Гелен
1ГерманияврЛарс Уннерсталл
12ИсландиязщАльфонс Сампстед
2НидерландызщМес Хилгерс
3НидерландызщРобин Проппер
5НидерландызщГейс Смал
8НидерландыпзЮри Регер
23ЧехияпзМихал Садилек
11НидерландыпзДан Ротс
14НидерландыпзСем Стейн
18НидерландыпзМихел Влап
9НидерландынпРикки ван Волфсвинкель
99НидерландыврМайкл Веррипс
12ПортугалиязщИву Пинту
14БразилиязщРодриго Гут
2БельгиязщСимен Вут
35НидерландызщМитчелл Дейкс
15ТурцияпзОгузхан Озьякуп
6Кабо-ВердепзДерой Дуарте
10ХорватияпзАлен Халилович
7ИспанияпзИньиго Кордоба
34НидерландынпРагнар Оратмангун
9НидерландынпКай Сирхёйс
Главные тренеры
НидерландыРон Янс
НидерландыДжозеф Остинг
ИспанияХулио Веласкес
НидерландыДанни Бёйс
История личных встреч
08.10.2023Нидерланды - ЭредивизияЭредивизия. 8-й турФортуна0 : 3Твенте
11.03.2023Нидерланды - ЭредивизияЭредивизия. 25-й турФортуна0 : 3Твенте
14.08.2022Нидерланды - ЭредивизияЭредивизия. 2-й турТвенте3 : 0Фортуна
07.05.2022Нидерланды - ЭредивизияЭредивизия. 32-й турТвенте1 : 2Фортуна
14.08.2021Нидерланды - ЭредивизияЭредивизия. 1-й турФортуна2 : 1Твенте
01.05.2021Нидерланды - ЭредивизияЭредивизия. 31-й турФортуна3 : 0Твенте
12.09.2020Нидерланды - ЭредивизияЭредивизия. 1-й турТвенте2 : 0Фортуна
15.09.2019Нидерланды - ЭредивизияЭредивизия. 6-й турФортуна2 : 3Твенте
03.04.2024Нидерланды - ЭредивизияЭредивизия. 28-й тур3 : 3Твенте
31.03.2024Нидерланды - ЭредивизияЭредивизия. 27-й турТвенте1 : 0
17.03.2024Нидерланды - ЭредивизияЭредивизия. 26-й тур1 : 0Твенте
09.03.2024Нидерланды - ЭредивизияЭредивизия. 25-й турТвенте2 : 1
02.03.2024Нидерланды - ЭредивизияЭредивизия. 24-й тур1 : 2Твенте
02.04.2024Нидерланды - ЭредивизияЭредивизия. 28-й турФортуна1 : 1
30.03.2024Нидерланды - ЭредивизияЭредивизия. 27-й тур4 : 0Фортуна
16.03.2024Нидерланды - ЭредивизияЭредивизия. 26-й турФортуна3 : 1
10.03.2024Нидерланды - ЭредивизияЭредивизия. 25-й тур2 : 2Фортуна
03.03.2024Нидерланды - ЭредивизияЭредивизия. 24-й турФортуна5 : 2
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
ПСВ Эйндховен2875
2
Лига чемпионов
Фейеноорд2866
3
Квалификация Лиги чемпионов
Твенте2857
4
Квалификация Лиги Европы
АЗ Алкмар2852
5
Плей-офф Лиги конференций
Аякс2845
6
Плей-офф Лиги конференций
НЕК Неймеген2843
7
Плей-офф Лиги конференций
Гоу Эхед Иглс2841
8
Плей-офф Лиги конференций
Утрехт2839
9 Спарта2837
10 Фортуна2835
11 Херенвен2833
12 Алмере Сити2832
13 Хераклес2829
14 ПЕК Зволле2828
15 Валвейк2824
16 Эксельсиор2822
17
Зона вылета
Витесс2817
18
Зона вылета
Волендам2816

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