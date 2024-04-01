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Норвич Сити - Ипсвич Таун 06 Апреля прямая трансляция

06 Апреля 2024 года в 14:30 (+03:00). Англия - Чемпионшип, Чемпионшип. 41-й тур
Норвич Сити
Ипсвич Таун

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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Норвич Сити - Ипсвич Таун, которое состоится 06 Апреля 2024 года в 14:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Англия - Чемпионшип, Чемпионшип. 41-й тур, оно проводится на . Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Норвич Сити
Норидж
Ипсвич Таун
Ипсвич
Главные тренеры
Германия Давид Вагнер
Англия Киран Маккенна
Англия Киран Маккенна
История личных встреч
16.12.2023 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 22-й тур Ипсвич Таун2 : 2Норвич Сити
10.02.2019 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 31-й тур Норвич Сити3 : 0Ипсвич Таун
02.09.2018 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 6-й тур Ипсвич Таун1 : 1Норвич Сити
18.02.2018 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 32-й тур Норвич Сити1 : 1Ипсвич Таун
22.10.2017 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 13-й тур Ипсвич Таун0 : 1Норвич Сити
26.02.2017 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 34-й тур Норвич Сити1 : 1Ипсвич Таун
21.08.2016 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 4-й тур Ипсвич Таун1 : 1Норвич Сити
16.05.2015 Англия - Чемпионшип Плей-офф - 1/2 финала. 2-й матч Норвич Сити3 : 1Ипсвич Таун
09.05.2015 Англия - Чемпионшип Плей-офф - 1/2 финала. 1-й матч Ипсвич Таун1 : 1Норвич Сити
01.03.2015 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 34-й тур Норвич Сити2 : 0Ипсвич Таун
01.04.2024 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 40-й тур 3 : 1Норвич Сити
29.03.2024 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 39-й тур Норвич Сити2 : 1
16.03.2024 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 38-й тур 0 : 3Норвич Сити
09.03.2024 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 37-й тур Норвич Сити5 : 0
06.03.2024 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 36-й тур 3 : 1Норвич Сити
01.04.2024 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 40-й тур Ипсвич Таун3 : 2
29.03.2024 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 39-й тур 0 : 1Ипсвич Таун
16.03.2024 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 38-й тур Ипсвич Таун6 : 0
09.03.2024 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 37-й тур 2 : 1Ипсвич Таун
05.03.2024 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 36-й тур Ипсвич Таун3 : 2
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Повышение
Ипсвич Таун4087
2
Повышение
Лидс Юнайтед4086
3
Плей-офф за повышение
Лестер Сити3985
4
Плей-офф за повышение
Саутгемптон3874
5
Плей-офф за повышение
Вест Бромвич Альбион4068
6
Плей-офф за повышение
Норвич Сити4064
7 Ковентри Сити3960
8 Престон Норт Энд3959
9 Мидлсбро4058
10 Халл Сити3958
11 Кардифф Сити4056
12 Бристоль Сити4053
13 Сандерленд4051
14 Уотфорд4050
15 Суонси Сити4047
16 Куинз Парк Рейнджерс4046
17 Блэкберн Роверс4045
18 Сток Сити4045
19 Миллуолл4044
20 Бирмингем Сити4042
21 Плимут Аргайл4041
22
Зона вылета
Хаддерсфилд Таун4040
23
Зона вылета
Шеффилд Уэнсдей4039
24
Зона вылета
Ротерхэм Юнайтед4023

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