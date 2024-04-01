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Мидлсбро - Суонси Сити 06 Апреля прямая трансляция

Стадион: Риверсайд (Мидлсбро, Англия), вместимость: 35100
06 Апреля 2024 года в 17:00 (+03:00). Англия - Чемпионшип, Чемпионшип. 41-й тур
Мидлсбро
Суонси Сити

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Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Мидлсбро - Суонси Сити, которое состоится 06 Апреля 2024 года в 17:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Англия - Чемпионшип, Чемпионшип. 41-й тур, оно проводится на стадионе: Риверсайд (Мидлсбро, Англия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Мидлсбро
Мидлсбро
Суонси Сити
Суонси
История личных встреч
16.12.2023 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 22-й тур Суонси Сити1 : 2Мидлсбро
11.03.2023 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 36-й тур Суонси Сити1 : 3Мидлсбро
27.08.2022 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 6-й тур Мидлсбро2 : 1Суонси Сити
23.04.2022 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 44-й тур Суонси Сити1 : 1Мидлсбро
04.12.2021 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 21-й тур Мидлсбро1 : 0Суонси Сити
06.03.2021 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 35-й тур Суонси Сити2 : 1Мидлсбро
02.12.2020 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 15-й тур Мидлсбро2 : 1Суонси Сити
20.06.2020 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 38-й тур Мидлсбро0 : 3Суонси Сити
14.12.2019 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 22-й тур Суонси Сити3 : 1Мидлсбро
06.04.2019 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 40-й тур Суонси Сити3 : 1Мидлсбро
01.04.2024 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 40-й тур Мидлсбро2 : 0
29.03.2024 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 39-й тур 1 : 1Мидлсбро
16.03.2024 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 38-й тур Мидлсбро0 : 0
12.03.2024 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 29-й тур 0 : 1Мидлсбро
09.03.2024 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 37-й тур 0 : 2Мидлсбро
01.04.2024 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 40-й тур Суонси Сити0 : 1
29.03.2024 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 39-й тур 1 : 1Суонси Сити
16.03.2024 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 38-й тур Суонси Сити2 : 0
10.03.2024 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 37-й тур 1 : 0Суонси Сити
06.03.2024 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 36-й тур 1 : 1Суонси Сити
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Повышение
Ипсвич Таун4087
2
Повышение
Лидс Юнайтед4086
3
Плей-офф за повышение
Лестер Сити3985
4
Плей-офф за повышение
Саутгемптон3874
5
Плей-офф за повышение
Вест Бромвич Альбион4068
6
Плей-офф за повышение
Норвич Сити4064
7 Ковентри Сити3960
8 Престон Норт Энд3959
9 Мидлсбро4058
10 Халл Сити3958
11 Кардифф Сити4056
12 Бристоль Сити4053
13 Сандерленд4051
14 Уотфорд4050
15 Суонси Сити4047
16 Куинз Парк Рейнджерс4046
17 Блэкберн Роверс4045
18 Сток Сити4045
19 Миллуолл4044
20 Бирмингем Сити4042
21 Плимут Аргайл4041
22
Зона вылета
Хаддерсфилд Таун4040
23
Зона вылета
Шеффилд Уэнсдей4039
24
Зона вылета
Ротерхэм Юнайтед4023

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