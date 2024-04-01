20:45 ()
Свернуть список

Кардифф Сити - Халл Сити 06 Апреля прямая трансляция

Стадион: Кардифф Сити (Кардифф, Уэльс), вместимость: 33280
06 Апреля 2024 года в 17:00 (+03:00). Англия - Чемпионшип, Чемпионшип. 41-й тур
Кардифф Сити
Халл Сити

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Кардифф Сити - Халл Сити, которое состоится 06 Апреля 2024 года в 17:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Англия - Чемпионшип, Чемпионшип. 41-й тур, оно проводится на стадионе: Кардифф Сити (Кардифф, Уэльс). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Кардифф Сити
Кардифф
Халл Сити
Кингстон-апон-Халл
История личных встреч
16.12.2023 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 22-й тур Халл Сити3 : 0Кардифф Сити
04.02.2023 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 30-й тур Халл Сити1 : 0Кардифф Сити
08.11.2022 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 9-й тур Кардифф Сити2 : 3Халл Сити
15.04.2022 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 42-й тур Халл Сити2 : 1Кардифф Сити
24.11.2021 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 19-й тур Кардифф Сити0 : 1Халл Сити
22.07.2020 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 46-й тур Кардифф Сити3 : 0Халл Сити
28.09.2019 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 9-й тур Халл Сити2 : 2Кардифф Сити
28.04.2018 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 45-й тур Халл Сити0 : 2Кардифф Сити
16.12.2017 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 22-й тур Кардифф Сити1 : 0Халл Сити
13.01.2016 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 26-й тур Халл Сити2 : 0Кардифф Сити
01.04.2024 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 40-й тур 1 : 2Кардифф Сити
29.03.2024 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 39-й тур Кардифф Сити0 : 2
16.03.2024 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 38-й тур 2 : 0Кардифф Сити
09.03.2024 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 37-й тур Кардифф Сити2 : 1
06.03.2024 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 36-й тур Кардифф Сити1 : 0
01.04.2024 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 40-й тур 3 : 1Халл Сити
29.03.2024 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 39-й тур Халл Сити0 : 2
09.03.2024 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 37-й тур Халл Сити2 : 2
05.03.2024 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 36-й тур Халл Сити1 : 1
02.03.2024 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 35-й тур 0 : 0Халл Сити
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Повышение
Ипсвич Таун4087
2
Повышение
Лидс Юнайтед4086
3
Плей-офф за повышение
Лестер Сити3985
4
Плей-офф за повышение
Саутгемптон3874
5
Плей-офф за повышение
Вест Бромвич Альбион4068
6
Плей-офф за повышение
Норвич Сити4064
7 Ковентри Сити3960
8 Престон Норт Энд3959
9 Мидлсбро4058
10 Халл Сити3958
11 Кардифф Сити4056
12 Бристоль Сити4053
13 Сандерленд4051
14 Уотфорд4050
15 Суонси Сити4047
16 Куинз Парк Рейнджерс4046
17 Блэкберн Роверс4045
18 Сток Сити4045
19 Миллуолл4044
20 Бирмингем Сити4042
21 Плимут Аргайл4041
22
Зона вылета
Хаддерсфилд Таун4040
23
Зона вылета
Шеффилд Уэнсдей4039
24
Зона вылета
Ротерхэм Юнайтед4023

Отзывы и комментарии к матчу

Социальные комментарии Cackle
Рекомендуем

Новости футбола

 Все новости

Обзоры матчей

 Все обзоры
  • Лига Чемпионов
  • Лига Европы
  • Лига Конференций
  • Чемпионат Европы
Copyright © 2009-2024
Спорт
Информация
Чемпионаты
Кубки
Мы в соцсетях
Все права на онлайн трансляции принадлежат их законным владельцам. Наличие онлайн трансляции на нашем сайте подразумевает лишь размещение гиперссылок с общедоступных видео хостингов.Мы ни в коей мере не претендуем на обозначение нашего авторского права на данные материалы.
Авторизация close