Кардифф Сити - Халл Сити 06 Апреля прямая трансляция
Стадион: Кардифф Сити (Кардифф, Уэльс), вместимость: 33280
06 Апреля 2024 года в 17:00 (+03:00). Англия - Чемпионшип, Чемпионшип. 41-й тур
Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Кардифф Сити - Халл Сити, которое состоится 06 Апреля 2024 года в 17:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Англия - Чемпионшип, Чемпионшип. 41-й тур, оно проводится на стадионе: Кардифф Сити (Кардифф, Уэльс). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Кардифф Сити
Кардифф
Халл Сити
Кингстон-апон-Халл
История личных встреч
|16.12.2023
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. 22-й тур
|3 : 0
|04.02.2023
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. 30-й тур
|1 : 0
|08.11.2022
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. 9-й тур
|2 : 3
|15.04.2022
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. 42-й тур
|2 : 1
|24.11.2021
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. 19-й тур
|0 : 1
|22.07.2020
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. 46-й тур
|3 : 0
|28.09.2019
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. 9-й тур
|2 : 2
|28.04.2018
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. 45-й тур
|0 : 2
|16.12.2017
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. 22-й тур
|1 : 0
|13.01.2016
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. 26-й тур
|2 : 0
|01.04.2024
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. 40-й тур
|1 : 2
|29.03.2024
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. 39-й тур
|0 : 2
|16.03.2024
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. 38-й тур
|2 : 0
|09.03.2024
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. 37-й тур
|2 : 1
|06.03.2024
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. 36-й тур
|1 : 0
|01.04.2024
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. 40-й тур
|3 : 1
|29.03.2024
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. 39-й тур
|0 : 2
|09.03.2024
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. 37-й тур
|2 : 2
|05.03.2024
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. 36-й тур
|1 : 1
|02.03.2024
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. 35-й тур
|0 : 0
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Повышение
|Ипсвич Таун
|40
|87
| 2
Повышение
|Лидс Юнайтед
|40
|86
| 3
Плей-офф за повышение
|Лестер Сити
|39
|85
| 4
Плей-офф за повышение
|Саутгемптон
|38
|74
| 5
Плей-офф за повышение
|Вест Бромвич Альбион
|40
|68
| 6
Плей-офф за повышение
|Норвич Сити
|40
|64
|7
|Ковентри Сити
|39
|60
|8
|Престон Норт Энд
|39
|59
|9
|Мидлсбро
|40
|58
|10
|Халл Сити
|39
|58
|11
|Кардифф Сити
|40
|56
|12
|Бристоль Сити
|40
|53
|13
|Сандерленд
|40
|51
|14
|Уотфорд
|40
|50
|15
|Суонси Сити
|40
|47
|16
|Куинз Парк Рейнджерс
|40
|46
|17
|Блэкберн Роверс
|40
|45
|18
|Сток Сити
|40
|45
|19
|Миллуолл
|40
|44
|20
|Бирмингем Сити
|40
|42
|21
|Плимут Аргайл
|40
|41
| 22
Зона вылета
|Хаддерсфилд Таун
|40
|40
| 23
Зона вылета
|Шеффилд Уэнсдей
|40
|39
| 24
Зона вылета
|Ротерхэм Юнайтед
|40
|23