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Куинз Парк Рейнджерс - Шеффилд Уэнсдей 06 Апреля прямая трансляция

Стадион: Лофтус Роуд (Лондон, Англия), вместимость: 18360
06 Апреля 2024 года в 17:00 (+03:00). Англия - Чемпионшип, Чемпионшип. 41-й тур
Куинз Парк Рейнджерс
Шеффилд Уэнсдей

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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Куинз Парк Рейнджерс - Шеффилд Уэнсдей, которое состоится 06 Апреля 2024 года в 17:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Англия - Чемпионшип, Чемпионшип. 41-й тур, оно проводится на стадионе: Лофтус Роуд (Лондон, Англия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Куинз Парк Рейнджерс
Лондон
Шеффилд Уэнсдей
Шеффилд
Главные тренеры
Испания Мартин Сифуэнтес Корвильо
История личных встреч
16.12.2023 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 22-й тур Шеффилд Уэнсдей2 : 1Куинз Парк Рейнджерс
10.04.2021 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 41-й тур Куинз Парк Рейнджерс4 : 1Шеффилд Уэнсдей
03.10.2020 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 4-й тур Шеффилд Уэнсдей1 : 1Куинз Парк Рейнджерс
11.07.2020 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 43-й тур Куинз Парк Рейнджерс0 : 3Шеффилд Уэнсдей
24.01.2020 Кубок Англии 1/16 финала Куинз Парк Рейнджерс1 : 2Шеффилд Уэнсдей
31.08.2019 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 6-й тур Шеффилд Уэнсдей1 : 2Куинз Парк Рейнджерс
05.05.2019 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 46-й тур Шеффилд Уэнсдей1 : 2Куинз Парк Рейнджерс
23.10.2018 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 14-й тур Куинз Парк Рейнджерс3 : 0Шеффилд Уэнсдей
10.04.2018 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 42-й тур Куинз Парк Рейнджерс4 : 2Шеффилд Уэнсдей
12.08.2017 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 2-й тур Шеффилд Уэнсдей1 : 1Куинз Парк Рейнджерс
01.04.2024 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 40-й тур 0 : 1Куинз Парк Рейнджерс
29.03.2024 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 39-й тур Куинз Парк Рейнджерс2 : 1
16.03.2024 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 38-й тур 0 : 0Куинз Парк Рейнджерс
09.03.2024 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 37-й тур Куинз Парк Рейнджерс0 : 2
06.03.2024 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 36-й тур Куинз Парк Рейнджерс2 : 2
01.04.2024 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 40-й тур 2 : 0Шеффилд Уэнсдей
29.03.2024 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 39-й тур Шеффилд Уэнсдей1 : 1
16.03.2024 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 38-й тур 6 : 0Шеффилд Уэнсдей
08.03.2024 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 37-й тур Шеффилд Уэнсдей0 : 2
05.03.2024 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 36-й тур Шеффилд Уэнсдей1 : 0
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Повышение
Ипсвич Таун4087
2
Повышение
Лидс Юнайтед4086
3
Плей-офф за повышение
Лестер Сити3985
4
Плей-офф за повышение
Саутгемптон3874
5
Плей-офф за повышение
Вест Бромвич Альбион4068
6
Плей-офф за повышение
Норвич Сити4064
7 Ковентри Сити3960
8 Престон Норт Энд3959
9 Мидлсбро4058
10 Халл Сити3958
11 Кардифф Сити4056
12 Бристоль Сити4053
13 Сандерленд4051
14 Уотфорд4050
15 Суонси Сити4047
16 Куинз Парк Рейнджерс4046
17 Блэкберн Роверс4045
18 Сток Сити4045
19 Миллуолл4044
20 Бирмингем Сити4042
21 Плимут Аргайл4041
22
Зона вылета
Хаддерсфилд Таун4040
23
Зона вылета
Шеффилд Уэнсдей4039
24
Зона вылета
Ротерхэм Юнайтед4023

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