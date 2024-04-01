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Лестер Сити - Бирмингем Сити 06 Апреля прямая трансляция

Стадион: Кинг Пауэр (Лестер, Англия), вместимость: 32262
06 Апреля 2024 года в 17:00 (+03:00). Англия - Чемпионшип, Чемпионшип. 41-й тур
Лестер Сити
Бирмингем Сити

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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Лестер Сити - Бирмингем Сити, которое состоится 06 Апреля 2024 года в 17:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Англия - Чемпионшип, Чемпионшип. 41-й тур, оно проводится на стадионе: Кинг Пауэр (Лестер, Англия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Лестер Сити
Лестер
Бирмингем Сити
Бирмингем
История личных встреч
27.01.2024 Кубок Англии 1/16 финала. 4-й матч Лестер Сити3 : 0Бирмингем Сити
18.12.2023 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 22-й тур Бирмингем Сити2 : 3Лестер Сити
04.03.2020 Кубок Англии 1/8 финала Лестер Сити1 : 0Бирмингем Сити
01.04.2024 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 40-й тур Лестер Сити3 : 1
29.03.2024 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 39-й тур 1 : 0Лестер Сити
17.03.2024 Кубок Англии 1/4 финала 4 : 2Лестер Сити
09.03.2024 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 37-й тур 2 : 2Лестер Сити
05.03.2024 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 36-й тур 0 : 1Лестер Сити
01.04.2024 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 40-й тур Бирмингем Сити1 : 0
29.03.2024 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 39-й тур 2 : 1Бирмингем Сити
16.03.2024 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 38-й тур Бирмингем Сити0 : 1
12.03.2024 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 29-й тур Бирмингем Сити0 : 1
09.03.2024 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 37-й тур 1 : 0Бирмингем Сити
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Повышение
Ипсвич Таун4087
2
Повышение
Лидс Юнайтед4086
3
Плей-офф за повышение
Лестер Сити3985
4
Плей-офф за повышение
Саутгемптон3874
5
Плей-офф за повышение
Вест Бромвич Альбион4068
6
Плей-офф за повышение
Норвич Сити4064
7 Ковентри Сити3960
8 Престон Норт Энд3959
9 Мидлсбро4058
10 Халл Сити3958
11 Кардифф Сити4056
12 Бристоль Сити4053
13 Сандерленд4051
14 Уотфорд4050
15 Суонси Сити4047
16 Куинз Парк Рейнджерс4046
17 Блэкберн Роверс4045
18 Сток Сити4045
19 Миллуолл4044
20 Бирмингем Сити4042
21 Плимут Аргайл4041
22
Зона вылета
Хаддерсфилд Таун4040
23
Зона вылета
Шеффилд Уэнсдей4039
24
Зона вылета
Ротерхэм Юнайтед4023

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