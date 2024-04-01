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Сток Сити - Вест Бромвич Альбион 06 Апреля прямая трансляция

06 Апреля 2024 года в 17:00 (+03:00). Англия - Чемпионшип, Чемпионшип. 41-й тур
Сток Сити
Вест Бромвич Альбион

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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Сток Сити - Вест Бромвич Альбион, которое состоится 06 Апреля 2024 года в 17:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Англия - Чемпионшип, Чемпионшип. 41-й тур, оно проводится на . Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Сток Сити
Сток-он-Трент
Вест Бромвич Альбион
Вест Бромвич
Главные тренеры
Англия Стивен Шумахер
Англия Стивен Шумахер
Англия Стивен Шумахер
Испания Карлос Корберан
Испания Карлос Корберан
История личных встреч
17.12.2023 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 22-й тур Вест Бромвич Альбион1 : 1Сток Сити
08.08.2023 Англия - Кубок лиги 1-й раунд Сток Сити2 : 1Вест Бромвич Альбион
15.04.2023 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 42-й тур Сток Сити1 : 2Вест Бромвич Альбион
12.11.2022 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 21-й тур Вест Бромвич Альбион2 : 0Сток Сити
09.04.2022 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 41-й тур Вест Бромвич Альбион1 : 3Сток Сити
01.10.2021 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 11-й тур Сток Сити1 : 0Вест Бромвич Альбион
20.01.2020 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 28-й тур Вест Бромвич Альбион0 : 1Сток Сити
04.11.2019 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 15-й тур Сток Сити0 : 2Вест Бромвич Альбион
09.02.2019 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 31-й тур Сток Сити0 : 1Вест Бромвич Альбион
01.09.2018 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 6-й тур Вест Бромвич Альбион2 : 1Сток Сити
01.04.2024 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 40-й тур Сток Сити1 : 1
29.03.2024 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 39-й тур 0 : 2Сток Сити
16.03.2024 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 38-й тур Сток Сити0 : 3
09.03.2024 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 37-й тур 1 : 2Сток Сити
05.03.2024 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 36-й тур 1 : 0Сток Сити
01.04.2024 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 40-й тур Вест Бромвич Альбион2 : 2
29.03.2024 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 39-й тур 1 : 1Вест Бромвич Альбион
16.03.2024 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 38-й тур Вест Бромвич Альбион2 : 0
10.03.2024 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 37-й тур 1 : 4Вест Бромвич Альбион
06.03.2024 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 36-й тур 2 : 2Вест Бромвич Альбион
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Повышение
Ипсвич Таун4087
2
Повышение
Лидс Юнайтед4086
3
Плей-офф за повышение
Лестер Сити3985
4
Плей-офф за повышение
Саутгемптон3874
5
Плей-офф за повышение
Вест Бромвич Альбион4068
6
Плей-офф за повышение
Норвич Сити4064
7 Ковентри Сити3960
8 Престон Норт Энд3959
9 Мидлсбро4058
10 Халл Сити3958
11 Кардифф Сити4056
12 Бристоль Сити4053
13 Сандерленд4051
14 Уотфорд4050
15 Суонси Сити4047
16 Куинз Парк Рейнджерс4046
17 Блэкберн Роверс4045
18 Сток Сити4045
19 Миллуолл4044
20 Бирмингем Сити4042
21 Плимут Аргайл4041
22
Зона вылета
Хаддерсфилд Таун4040
23
Зона вылета
Шеффилд Уэнсдей4039
24
Зона вылета
Ротерхэм Юнайтед4023

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