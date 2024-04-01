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Хаддерсфилд Таун - Миллуолл 06 Апреля прямая трансляция

06 Апреля 2024 года в 17:00 (+03:00). Англия - Чемпионшип, Чемпионшип. 41-й тур
Хаддерсфилд Таун
Миллуолл

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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Хаддерсфилд Таун - Миллуолл, которое состоится 06 Апреля 2024 года в 17:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Англия - Чемпионшип, Чемпионшип. 41-й тур, оно проводится на . Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Хаддерсфилд Таун
Хаддерсфилд
Миллуолл
Лондон
Главные тренеры
Англия Нил Уорнок
Англия Нил Уорнок
Англия Нил Уорнок
История личных встреч
16.12.2023 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 22-й тур Миллуолл1 : 1Хаддерсфилд Таун
18.03.2023 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 38-й тур Миллуолл0 : 1Хаддерсфилд Таун
29.10.2022 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 18-й тур Хаддерсфилд Таун1 : 0Миллуолл
16.03.2022 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 38-й тур Миллуолл2 : 0Хаддерсфилд Таун
30.10.2021 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 15-й тур Хаддерсфилд Таун1 : 0Миллуолл
20.01.2021 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 25-й тур Хаддерсфилд Таун0 : 1Миллуолл
31.10.2020 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 9-й тур Миллуолл0 : 3Хаддерсфилд Таун
22.07.2020 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 46-й тур Миллуолл4 : 1Хаддерсфилд Таун
28.09.2019 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 9-й тур Хаддерсфилд Таун1 : 1Миллуолл
07.02.2015 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 29-й тур Миллуолл1 : 3Хаддерсфилд Таун
01.04.2024 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 40-й тур 1 : 1Хаддерсфилд Таун
29.03.2024 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 39-й тур Хаддерсфилд Таун1 : 3
16.03.2024 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 38-й тур 0 : 0Хаддерсфилд Таун
10.03.2024 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 37-й тур Хаддерсфилд Таун1 : 4
06.03.2024 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 36-й тур 1 : 0Хаддерсфилд Таун
01.04.2024 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 40-й тур 2 : 1Миллуолл
29.03.2024 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 39-й тур Миллуолл1 : 1
17.03.2024 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 38-й тур 2 : 0Миллуолл
09.03.2024 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 37-й тур Миллуолл1 : 0
05.03.2024 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 36-й тур 1 : 1Миллуолл
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Повышение
Ипсвич Таун4087
2
Повышение
Лидс Юнайтед4086
3
Плей-офф за повышение
Лестер Сити3985
4
Плей-офф за повышение
Саутгемптон3874
5
Плей-офф за повышение
Вест Бромвич Альбион4068
6
Плей-офф за повышение
Норвич Сити4064
7 Ковентри Сити3960
8 Престон Норт Энд3959
9 Мидлсбро4058
10 Халл Сити3958
11 Кардифф Сити4056
12 Бристоль Сити4053
13 Сандерленд4051
14 Уотфорд4050
15 Суонси Сити4047
16 Куинз Парк Рейнджерс4046
17 Блэкберн Роверс4045
18 Сток Сити4045
19 Миллуолл4044
20 Бирмингем Сити4042
21 Плимут Аргайл4041
22
Зона вылета
Хаддерсфилд Таун4040
23
Зона вылета
Шеффилд Уэнсдей4039
24
Зона вылета
Ротерхэм Юнайтед4023

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