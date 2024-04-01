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Уотфорд - Престон Норт Энд 06 Апреля прямая трансляция

06 Апреля 2024 года в 17:00 (+03:00). Англия - Чемпионшип, Чемпионшип. 41-й тур
Уотфорд
Престон Норт Энд

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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Уотфорд - Престон Норт Энд, которое состоится 06 Апреля 2024 года в 17:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Англия - Чемпионшип, Чемпионшип. 41-й тур, оно проводится на . Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Уотфорд
Уотфорд
Престон Норт Энд
Престон
История личных встреч
16.12.2023 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 22-й тур Престон Норт Энд1 : 5Уотфорд
04.03.2023 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 35-й тур Уотфорд0 : 0Престон Норт Энд
20.08.2022 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 5-й тур Престон Норт Энд0 : 0Уотфорд
16.02.2021 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 30-й тур Престон Норт Энд0 : 1Уотфорд
28.11.2020 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 14-й тур Уотфорд4 : 1Престон Норт Энд
25.08.2015 Англия - Кубок лиги 2-й раунд Престон Норт Энд1 : 0Уотфорд
01.04.2024 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 40-й тур 2 : 2Уотфорд
29.03.2024 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 39-й тур Уотфорд2 : 2
16.03.2024 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 38-й тур 0 : 1Уотфорд
09.03.2024 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 37-й тур Уотфорд1 : 2
06.03.2024 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 36-й тур Уотфорд1 : 1
01.04.2024 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 40-й тур 1 : 0Престон Норт Энд
29.03.2024 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 39-й тур Престон Норт Энд3 : 0
16.03.2024 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 38-й тур 0 : 1Престон Норт Энд
09.03.2024 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 37-й тур Престон Норт Энд1 : 2
02.03.2024 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 35-й тур Престон Норт Энд0 : 0
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Повышение
Ипсвич Таун4087
2
Повышение
Лидс Юнайтед4086
3
Плей-офф за повышение
Лестер Сити3985
4
Плей-офф за повышение
Саутгемптон3874
5
Плей-офф за повышение
Вест Бромвич Альбион4068
6
Плей-офф за повышение
Норвич Сити4064
7 Ковентри Сити3960
8 Престон Норт Энд3959
9 Мидлсбро4058
10 Халл Сити3958
11 Кардифф Сити4056
12 Бристоль Сити4053
13 Сандерленд4051
14 Уотфорд4050
15 Суонси Сити4047
16 Куинз Парк Рейнджерс4046
17 Блэкберн Роверс4045
18 Сток Сити4045
19 Миллуолл4044
20 Бирмингем Сити4042
21 Плимут Аргайл4041
22
Зона вылета
Хаддерсфилд Таун4040
23
Зона вылета
Шеффилд Уэнсдей4039
24
Зона вылета
Ротерхэм Юнайтед4023

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