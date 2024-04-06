БАТЭ - Гомель 06 Апреля прямая трансляция
Стадион: Борисов-Арена (Борисов, Беларусь), вместимость: 13126
06 Апреля 2024 года в 16:00 (+03:00). Беларусь - Высшая лига, 3-й тур
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между БАТЭ - Гомель, которое состоится 06 Апреля 2024 года в 16:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Беларусь - Высшая лига, 3-й тур, оно проводится на стадионе: Борисов-Арена (Борисов, Беларусь). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
БАТЭ
Борисов
Гомель
Гомель
История личных встреч
|26.09.2023
|Беларусь - Высшая лига
|16-й тур
|1 : 2
|18.03.2023
|Беларусь - Высшая лига
|1-й тур
|0 : 2
|04.09.2022
|Беларусь - Высшая лига
|20-й тур
|0 : 1
|21.05.2022
|Кубок Беларуси
|Финал
|1 : 2
|22.04.2022
|Беларусь - Высшая лига
|5-й тур
|2 : 1
|02.08.2021
|Беларусь - Высшая лига
|18-й тур
|2 : 2
|03.04.2021
|Беларусь - Высшая лига
|3-й тур
|3 : 2
|19.10.2019
|Беларусь - Высшая лига
|25-й тур
|1 : 1
|01.06.2019
|Беларусь - Высшая лига
|10-й тур
|0 : 2
|28.10.2018
|Беларусь - Высшая лига
|26-й тур
|0 : 1
|30.03.2024
|Беларусь - Высшая лига
|2-й тур
|0 : 0
|16.03.2024
|Беларусь - Высшая лига
|1-й тур
|0 : 1
|10.03.2024
|Кубок Беларуси
|1/4 финала. 2-й матч
|2 : 3 5 : 4
|06.03.2024
|Кубок Беларуси
|1/4 финала. 1-й матч
|0 : 1
|02.12.2023
|Беларусь - Высшая лига
|30-й тур
|3 : 0
|31.03.2024
|Беларусь - Высшая лига
|2-й тур
|2 : 3
|17.03.2024
|Беларусь - Высшая лига
|1-й тур
|1 : 1
|02.12.2023
|Беларусь - Высшая лига
|30-й тур
|4 : 5
|25.11.2023
|Беларусь - Высшая лига
|29-й тур
|0 : 0
|10.11.2023
|Беларусь - Высшая лига
|28-й тур
|0 : 2
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Квалификация Лиги чемпионов
|Славия-Мозырь
|2
|6
| 2
Квалификация Лиги конференций
|Неман
|2
|6
| 3
Квалификация Лиги конференций
|Торпедо-БелАЗ
|2
|6
|4
|Динамо Мн
|2
|4
|5
|Динамо-Брест
|2
|4
|6
|БАТЭ
|2
|4
|7
|Ислочь
|2
|2
|8
|Арсенал
|3
|2
|9
|Гомель
|2
|1
|10
|Слуцк
|2
|1
|11
|Нафтан
|2
|1
|12
|Минск
|2
|1
|13
|Витебск
|3
|1
|14
|Днепр М
|2
|1
| 15
Зона вылета
|Сморгонь
|2
|0
| 16
Зона вылета
|Шахтёр С
|2
|-16