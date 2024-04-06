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БАТЭ - Гомель 06 Апреля прямая трансляция

Стадион: Борисов-Арена (Борисов, Беларусь), вместимость: 13126
06 Апреля 2024 года в 16:00 (+03:00). Беларусь - Высшая лига, 3-й тур
БАТЭ
Гомель

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между БАТЭ - Гомель, которое состоится 06 Апреля 2024 года в 16:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Беларусь - Высшая лига, 3-й тур, оно проводится на стадионе: Борисов-Арена (Борисов, Беларусь). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
БАТЭ
Борисов
Гомель
Гомель
История личных встреч
26.09.2023 Беларусь - Высшая лига 16-й тур БАТЭ1 : 2Гомель
18.03.2023 Беларусь - Высшая лига 1-й тур Гомель0 : 2БАТЭ
04.09.2022 Беларусь - Высшая лига 20-й тур Гомель0 : 1БАТЭ
21.05.2022 Кубок Беларуси Финал БАТЭ1 : 2Гомель
22.04.2022 Беларусь - Высшая лига 5-й тур БАТЭ2 : 1Гомель
02.08.2021 Беларусь - Высшая лига 18-й тур Гомель2 : 2БАТЭ
03.04.2021 Беларусь - Высшая лига 3-й тур БАТЭ3 : 2Гомель
19.10.2019 Беларусь - Высшая лига 25-й тур БАТЭ1 : 1Гомель
01.06.2019 Беларусь - Высшая лига 10-й тур Гомель0 : 2БАТЭ
28.10.2018 Беларусь - Высшая лига 26-й тур Гомель0 : 1БАТЭ
30.03.2024 Беларусь - Высшая лига 2-й тур 0 : 0БАТЭ
16.03.2024 Беларусь - Высшая лига 1-й тур 0 : 1БАТЭ
10.03.2024 Кубок Беларуси 1/4 финала. 2-й матч 2 : 3 5 : 4БАТЭ
06.03.2024 Кубок Беларуси 1/4 финала. 1-й матч БАТЭ0 : 1
02.12.2023 Беларусь - Высшая лига 30-й тур 3 : 0БАТЭ
31.03.2024 Беларусь - Высшая лига 2-й тур Гомель2 : 3
17.03.2024 Беларусь - Высшая лига 1-й тур 1 : 1Гомель
02.12.2023 Беларусь - Высшая лига 30-й тур Гомель4 : 5
25.11.2023 Беларусь - Высшая лига 29-й тур 0 : 0Гомель
10.11.2023 Беларусь - Высшая лига 28-й тур Гомель0 : 2
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Квалификация Лиги чемпионов
Славия-Мозырь26
2
Квалификация Лиги конференций
Неман26
3
Квалификация Лиги конференций
Торпедо-БелАЗ26
4 Динамо Мн24
5 Динамо-Брест24
6 БАТЭ24
7 Ислочь22
8 Арсенал32
9 Гомель21
10 Слуцк21
11 Нафтан21
12 Минск21
13 Витебск31
14 Днепр М21
15
Зона вылета
Сморгонь20
16
Зона вылета
Шахтёр С2-16

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