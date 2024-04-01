Шахтёр С - Динамо-Брест 06 Апреля прямая трансляция
Стадион: Строитель (Солигорск, Беларусь), вместимость: 4200
06 Апреля 2024 года в 18:00 (+03:00). Беларусь - Высшая лига, 3-й тур
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Шахтёр С - Динамо-Брест, которое состоится 06 Апреля 2024 года в 18:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Беларусь - Высшая лига, 3-й тур, оно проводится на стадионе: Строитель (Солигорск, Беларусь). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Шахтёр С
Солигорск
Динамо-Брест
Брест
История личных встреч
|01.10.2023
|Беларусь - Высшая лига
|23-й тур
|3 : 3
|29.07.2023
|Кубок Беларуси
|1/8 финала
|2 : 1
|13.05.2023
|Беларусь - Высшая лига
|8-й тур
|2 : 0
|02.11.2022
|Беларусь - Высшая лига
|16-й тур
|2 : 0
|19.03.2022
|Беларусь - Высшая лига
|1-й тур
|1 : 1
|20.11.2021
|Беларусь - Высшая лига
|29-й тур
|0 : 3
|26.06.2021
|Беларусь - Высшая лига
|14-й тур
|1 : 1
|06.08.2020
|Беларусь - Высшая лига
|21-й тур
|1 : 0
|29.04.2020
|Кубок Беларуси
|1/2 финала. 2-й матч
|4 : 2
|25.04.2020
|Беларусь - Высшая лига
|6-й тур
|0 : 2
|30.03.2024
|Беларусь - Высшая лига
|2-й тур
|0 : 0
|17.03.2024
|Беларусь - Высшая лига
|1-й тур
|1 : 0
|10.03.2024
|Кубок Беларуси
|1/4 финала. 2-й матч
|1 : 0
|06.03.2024
|Кубок Беларуси
|1/4 финала. 1-й матч
|2 : 0
|02.12.2023
|Беларусь - Высшая лига
|30-й тур
|3 : 0
|29.03.2024
|Беларусь - Высшая лига
|2-й тур
|4 : 1
|15.03.2024
|Беларусь - Высшая лига
|1-й тур
|1 : 1
|02.12.2023
|Беларусь - Высшая лига
|30-й тур
|3 : 2
|26.11.2023
|Беларусь - Высшая лига
|29-й тур
|3 : 1
|06.11.2023
|Беларусь - Высшая лига
|27-й тур
|1 : 3
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Квалификация Лиги чемпионов
|Славия-Мозырь
|2
|6
| 2
Квалификация Лиги конференций
|Неман
|2
|6
| 3
Квалификация Лиги конференций
|Торпедо-БелАЗ
|2
|6
|4
|Динамо Мн
|2
|4
|5
|Динамо-Брест
|2
|4
|6
|БАТЭ
|2
|4
|7
|Ислочь
|2
|2
|8
|Арсенал
|3
|2
|9
|Гомель
|2
|1
|10
|Слуцк
|2
|1
|11
|Нафтан
|2
|1
|12
|Минск
|2
|1
|13
|Витебск
|3
|1
|14
|Днепр М
|2
|1
| 15
Зона вылета
|Сморгонь
|2
|0
| 16
Зона вылета
|Шахтёр С
|2
|-16