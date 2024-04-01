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Шахтёр С - Динамо-Брест 06 Апреля прямая трансляция

Стадион: Строитель (Солигорск, Беларусь), вместимость: 4200
06 Апреля 2024 года в 18:00 (+03:00). Беларусь - Высшая лига, 3-й тур
Шахтёр С
Динамо-Брест

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Статистика встреч
Текстовая трансляция
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Шахтёр С - Динамо-Брест, которое состоится 06 Апреля 2024 года в 18:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Беларусь - Высшая лига, 3-й тур, оно проводится на стадионе: Строитель (Солигорск, Беларусь). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Шахтёр С
Солигорск
Динамо-Брест
Брест
История личных встреч
01.10.2023 Беларусь - Высшая лига 23-й тур Динамо-Брест3 : 3Шахтёр С
29.07.2023 Кубок Беларуси 1/8 финала Шахтёр С2 : 1Динамо-Брест
13.05.2023 Беларусь - Высшая лига 8-й тур Шахтёр С2 : 0Динамо-Брест
02.11.2022 Беларусь - Высшая лига 16-й тур Шахтёр С2 : 0Динамо-Брест
19.03.2022 Беларусь - Высшая лига 1-й тур Динамо-Брест1 : 1Шахтёр С
20.11.2021 Беларусь - Высшая лига 29-й тур Динамо-Брест0 : 3Шахтёр С
26.06.2021 Беларусь - Высшая лига 14-й тур Шахтёр С1 : 1Динамо-Брест
06.08.2020 Беларусь - Высшая лига 21-й тур Шахтёр С1 : 0Динамо-Брест
29.04.2020 Кубок Беларуси 1/2 финала. 2-й матч Шахтёр С4 : 2Динамо-Брест
25.04.2020 Беларусь - Высшая лига 6-й тур Динамо-Брест0 : 2Шахтёр С
30.03.2024 Беларусь - Высшая лига 2-й тур 0 : 0Шахтёр С
17.03.2024 Беларусь - Высшая лига 1-й тур Шахтёр С1 : 0
10.03.2024 Кубок Беларуси 1/4 финала. 2-й матч Шахтёр С1 : 0
06.03.2024 Кубок Беларуси 1/4 финала. 1-й матч 2 : 0Шахтёр С
02.12.2023 Беларусь - Высшая лига 30-й тур Шахтёр С3 : 0
29.03.2024 Беларусь - Высшая лига 2-й тур Динамо-Брест4 : 1
15.03.2024 Беларусь - Высшая лига 1-й тур 1 : 1Динамо-Брест
02.12.2023 Беларусь - Высшая лига 30-й тур Динамо-Брест3 : 2
26.11.2023 Беларусь - Высшая лига 29-й тур 3 : 1Динамо-Брест
06.11.2023 Беларусь - Высшая лига 27-й тур Динамо-Брест1 : 3
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Квалификация Лиги чемпионов
Славия-Мозырь26
2
Квалификация Лиги конференций
Неман26
3
Квалификация Лиги конференций
Торпедо-БелАЗ26
4 Динамо Мн24
5 Динамо-Брест24
6 БАТЭ24
7 Ислочь22
8 Арсенал32
9 Гомель21
10 Слуцк21
11 Нафтан21
12 Минск21
13 Витебск31
14 Днепр М21
15
Зона вылета
Сморгонь20
16
Зона вылета
Шахтёр С2-16

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