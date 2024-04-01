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Карлсруэ - Санкт-Паули 06 Апреля прямая трансляция

Стадион: БББанк Вильдпарк (Карлсруэ, Германия), вместимость: 29699
06 Апреля 2024 года в 21:30 (+03:00). Германия - Вторая Бундеслига, 28-й тур
Карлсруэ
Санкт-Паули

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Карлсруэ - Санкт-Паули, которое состоится 06 Апреля 2024 года в 21:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Германия - Вторая Бундеслига, 28-й тур, оно проводится на стадионе: БББанк Вильдпарк (Карлсруэ, Германия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Карлсруэ
Карлсруэ
Санкт-Паули
Гамбург
История личных встреч
28.10.2023Германия - Вторая Бундеслига11-й турСанкт-Паули2 : 1Карлсруэ
28.05.2023Германия - Вторая Бундеслига34-й турСанкт-Паули1 : 1Карлсруэ
12.11.2022Германия - Вторая Бундеслига17-й турКарлсруэ4 : 4Санкт-Паули
05.03.2022Германия - Вторая Бундеслига25-й турСанкт-Паули3 : 1Карлсруэ
25.09.2021Германия - Вторая Бундеслига8-й турКарлсруэ1 : 3Санкт-Паули
06.03.2021Германия - Вторая Бундеслига24-й турКарлсруэ0 : 0Санкт-Паули
08.11.2020Германия - Вторая Бундеслига7-й турСанкт-Паули0 : 3Карлсруэ
30.05.2020Германия - Вторая Бундеслига29-й турКарлсруэ1 : 1Санкт-Паули
02.11.2019Германия - Вторая Бундеслига12-й турСанкт-Паули2 : 2Карлсруэ
27.02.2017Германия - Вторая Бундеслига22-й турСанкт-Паули5 : 0Карлсруэ
31.03.2024Германия - Вторая Бундеслига27-й тур0 : 0Карлсруэ
17.03.2024Германия - Вторая Бундеслига26-й турКарлсруэ7 : 0
09.03.2024Германия - Вторая Бундеслига25-й тур1 : 0Карлсруэ
02.03.2024Германия - Вторая Бундеслига24-й турКарлсруэ4 : 0
24.02.2024Германия - Вторая Бундеслига23-й тур0 : 4Карлсруэ
31.03.2024Германия - Вторая Бундеслига27-й турСанкт-Паули2 : 1
16.03.2024Германия - Вторая Бундеслига26-й тур0 : 2Санкт-Паули
10.03.2024Германия - Вторая Бундеслига25-й турСанкт-Паули2 : 0
01.03.2024Германия - Вторая Бундеслига24-й тур3 : 1Санкт-Паули
23.02.2024Германия - Вторая Бундеслига23-й тур3 : 4Санкт-Паули
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Повышение
Санкт-Паули2757
2
Повышение
Хольштайн2752
3
Плей-офф за повышение
Фортуна2746
4 Гамбург2745
5 Ганновер-962743
6 Карлсруэ2739
7 Гройтер Фюрт2739
8 Падерборн 072739
9 Герта2738
10 Нюрнберг2737
11 Эльверсберг2735
12 Веен2731
13 Магдебург2731
14 Шальке-042731
15 Айнтрахт Б2730
16 Кайзерслаутерн2729
17
Зона вылета
Ганза Р2728
18
Зона вылета
Оснабрюк2721

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