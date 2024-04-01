Карлсруэ - Санкт-Паули 06 Апреля прямая трансляция
Стадион: БББанк Вильдпарк (Карлсруэ, Германия), вместимость: 29699
06 Апреля 2024 года в 21:30 (+03:00). Германия - Вторая Бундеслига, 28-й тур
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Карлсруэ - Санкт-Паули, которое состоится 06 Апреля 2024 года в 21:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Германия - Вторая Бундеслига, 28-й тур, оно проводится на стадионе: БББанк Вильдпарк (Карлсруэ, Германия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Карлсруэ
Карлсруэ
Санкт-Паули
Гамбург
История личных встреч
|28.10.2023
|Германия - Вторая Бундеслига
|11-й тур
|2 : 1
|28.05.2023
|Германия - Вторая Бундеслига
|34-й тур
|1 : 1
|12.11.2022
|Германия - Вторая Бундеслига
|17-й тур
|4 : 4
|05.03.2022
|Германия - Вторая Бундеслига
|25-й тур
|3 : 1
|25.09.2021
|Германия - Вторая Бундеслига
|8-й тур
|1 : 3
|06.03.2021
|Германия - Вторая Бундеслига
|24-й тур
|0 : 0
|08.11.2020
|Германия - Вторая Бундеслига
|7-й тур
|0 : 3
|30.05.2020
|Германия - Вторая Бундеслига
|29-й тур
|1 : 1
|02.11.2019
|Германия - Вторая Бундеслига
|12-й тур
|2 : 2
|27.02.2017
|Германия - Вторая Бундеслига
|22-й тур
|5 : 0
|31.03.2024
|Германия - Вторая Бундеслига
|27-й тур
|0 : 0
|17.03.2024
|Германия - Вторая Бундеслига
|26-й тур
|7 : 0
|09.03.2024
|Германия - Вторая Бундеслига
|25-й тур
|1 : 0
|02.03.2024
|Германия - Вторая Бундеслига
|24-й тур
|4 : 0
|24.02.2024
|Германия - Вторая Бундеслига
|23-й тур
|0 : 4
|31.03.2024
|Германия - Вторая Бундеслига
|27-й тур
|2 : 1
|16.03.2024
|Германия - Вторая Бундеслига
|26-й тур
|0 : 2
|10.03.2024
|Германия - Вторая Бундеслига
|25-й тур
|2 : 0
|01.03.2024
|Германия - Вторая Бундеслига
|24-й тур
|3 : 1
|23.02.2024
|Германия - Вторая Бундеслига
|23-й тур
|3 : 4
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Повышение
|Санкт-Паули
|27
|57
| 2
Повышение
|Хольштайн
|27
|52
| 3
Плей-офф за повышение
|Фортуна
|27
|46
|4
|Гамбург
|27
|45
|5
|Ганновер-96
|27
|43
|6
|Карлсруэ
|27
|39
|7
|Гройтер Фюрт
|27
|39
|8
|Падерборн 07
|27
|39
|9
|Герта
|27
|38
|10
|Нюрнберг
|27
|37
|11
|Эльверсберг
|27
|35
|12
|Веен
|27
|31
|13
|Магдебург
|27
|31
|14
|Шальке-04
|27
|31
|15
|Айнтрахт Б
|27
|30
|16
|Кайзерслаутерн
|27
|29
| 17
Зона вылета
|Ганза Р
|27
|28
| 18
Зона вылета
|Оснабрюк
|27
|21