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Колхети-1913 - Сабуртало 06 Апреля прямая трансляция

06 Апреля 2024 года в 19:00 (+03:00). Грузия - Высшая лига, 7-й тур
Колхети-1913
Сабуртало

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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Колхети-1913 - Сабуртало, которое состоится 06 Апреля 2024 года в 19:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Грузия - Высшая лига, 7-й тур, оно проводится на . Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Колхети-1913
Поти
Сабуртало
Тбилиси
История личных встреч
21.10.2018 Грузия - Высшая лига 29-й тур Сабуртало4 : 1Колхети-1913
11.08.2018 Грузия - Высшая лига 20-й тур Колхети-19131 : 3Сабуртало
11.05.2018 Грузия - Высшая лига 11-й тур Сабуртало5 : 0Колхети-1913
10.03.2018 Грузия - Высшая лига 2-й тур Колхети-19131 : 4Сабуртало
15.10.2017 Грузия - Высшая лига 29-й тур Сабуртало6 : 3Колхети-1913
29.07.2017 Грузия - Высшая лига 20-й тур Колхети-19130 : 0Сабуртало
09.05.2017 Грузия - Высшая лига 11-й тур Сабуртало1 : 2Колхети-1913
11.03.2017 Грузия - Высшая лига 2-й тур Колхети-19133 : 0Сабуртало
29.10.2016 Грузия - Высшая лига 11-й тур Сабуртало6 : 1Колхети-1913
27.08.2016 Грузия - Высшая лига 4-й тур Колхети-19131 : 0Сабуртало
02.04.2024 Грузия - Высшая лига 6-й тур 3 : 2Колхети-1913
29.03.2024 Грузия - Высшая лига 5-й тур Колхети-19133 : 1
15.03.2024 Грузия - Высшая лига 4-й тур 1 : 1Колхети-1913
11.03.2024 Грузия - Высшая лига 3-й тур Колхети-19132 : 1
06.03.2024 Грузия - Высшая лига 2-й тур 1 : 1Колхети-1913
02.04.2024 Грузия - Высшая лига 6-й тур Сабуртало3 : 0
29.03.2024 Грузия - Высшая лига 5-й тур 3 : 1Сабуртало
15.03.2024 Грузия - Высшая лига 4-й тур Сабуртало1 : 0
10.03.2024 Грузия - Высшая лига 3-й тур Сабуртало2 : 2
06.03.2024 Грузия - Высшая лига 2-й тур 2 : 3Сабуртало
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Квалификация Лиги чемпионов
Динамо Бт615
2
Квалификация Лиги конференций
Дила613
3
Квалификация Лиги конференций
Сабуртало613
4 Торпедо Кт69
5 Колхети-191368
6 Динамо Тб68
7 Телави66
8
Стыковая зона
Самтредиа66
9
Стыковая зона
Гагра64
10
Зона вылета
Самгурали62

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