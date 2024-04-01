Колхети-1913 - Сабуртало 06 Апреля прямая трансляция
06 Апреля 2024 года в 19:00 (+03:00). Грузия - Высшая лига, 7-й тур
Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Колхети-1913 - Сабуртало, которое состоится 06 Апреля 2024 года в 19:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Грузия - Высшая лига, 7-й тур, оно проводится на . Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Колхети-1913
Поти
Сабуртало
Тбилиси
История личных встреч
|21.10.2018
|Грузия - Высшая лига
|29-й тур
|4 : 1
|11.08.2018
|Грузия - Высшая лига
|20-й тур
|1 : 3
|11.05.2018
|Грузия - Высшая лига
|11-й тур
|5 : 0
|10.03.2018
|Грузия - Высшая лига
|2-й тур
|1 : 4
|15.10.2017
|Грузия - Высшая лига
|29-й тур
|6 : 3
|29.07.2017
|Грузия - Высшая лига
|20-й тур
|0 : 0
|09.05.2017
|Грузия - Высшая лига
|11-й тур
|1 : 2
|11.03.2017
|Грузия - Высшая лига
|2-й тур
|3 : 0
|29.10.2016
|Грузия - Высшая лига
|11-й тур
|6 : 1
|27.08.2016
|Грузия - Высшая лига
|4-й тур
|1 : 0
|02.04.2024
|Грузия - Высшая лига
|6-й тур
|3 : 2
|29.03.2024
|Грузия - Высшая лига
|5-й тур
|3 : 1
|15.03.2024
|Грузия - Высшая лига
|4-й тур
|1 : 1
|11.03.2024
|Грузия - Высшая лига
|3-й тур
|2 : 1
|06.03.2024
|Грузия - Высшая лига
|2-й тур
|1 : 1
|02.04.2024
|Грузия - Высшая лига
|6-й тур
|3 : 0
|29.03.2024
|Грузия - Высшая лига
|5-й тур
|3 : 1
|15.03.2024
|Грузия - Высшая лига
|4-й тур
|1 : 0
|10.03.2024
|Грузия - Высшая лига
|3-й тур
|2 : 2
|06.03.2024
|Грузия - Высшая лига
|2-й тур
|2 : 3
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Квалификация Лиги чемпионов
|Динамо Бт
|6
|15
| 2
Квалификация Лиги конференций
|Дила
|6
|13
| 3
Квалификация Лиги конференций
|Сабуртало
|6
|13
|4
|Торпедо Кт
|6
|9
|5
|Колхети-1913
|6
|8
|6
|Динамо Тб
|6
|8
|7
|Телави
|6
|6
| 8
Стыковая зона
|Самтредиа
|6
|6
| 9
Стыковая зона
|Гагра
|6
|4
| 10
Зона вылета
|Самгурали
|6
|2