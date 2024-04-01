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Елимай - Кайсар 06 Апреля прямая трансляция

06 Апреля 2024 года в 14:30 (+03:00). Казахстан - Премьер-лига, 4-й тур
Елимай
Кайсар

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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Елимай - Кайсар, которое состоится 06 Апреля 2024 года в 14:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Казахстан - Премьер-лига, 4-й тур, оно проводится на . Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Елимай
Семей
Кайсар
Кызылорда
История личных встреч
31.03.2024 Казахстан - Премьер-лига 3-й тур 0 : 1Елимай
06.03.2024 Казахстан - Премьер-лига 2-й тур 4 : 2Елимай
02.03.2024 Казахстан - Премьер-лига 1-й тур Елимай0 : 0
11.02.2024 Товарищеские матчи (клубы) - 2024 2 : 1Елимай
06.03.2024 Казахстан - Премьер-лига 2-й тур Кайсар0 : 3
01.03.2024 Казахстан - Премьер-лига 1-й тур Кайсар1 : 3
29.10.2023 Казахстан - Премьер-лига 26-й тур 0 : 1Кайсар
22.10.2023 Казахстан - Премьер-лига 25-й тур Кайсар1 : 0
01.10.2023 Казахстан - Премьер-лига 24-й тур 2 : 0Кайсар
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Квалификация Лиги чемпионов
Тобол37
2
Квалификация Лиги конференций
Кайрат37
3
Квалификация Лиги конференций
Актобе26
4 Астана36
5 Ордабасы34
6 Кызыл-Жар34
7 Туран34
8 Елимай34
9 Жетысу23
10 Женис33
11 Атырау32
12
Зона вылета
Аксу00
13
Зона вылета
Кайсар20
14
Зона вылета
Шахтёр Крг30

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