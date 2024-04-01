Елимай - Кайсар 06 Апреля прямая трансляция
06 Апреля 2024 года в 14:30 (+03:00). Казахстан - Премьер-лига, 4-й тур
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Елимай - Кайсар, которое состоится 06 Апреля 2024 года в 14:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Казахстан - Премьер-лига, 4-й тур, оно проводится на . Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Елимай
Семей
Кайсар
Кызылорда
История личных встреч
|31.03.2024
|Казахстан - Премьер-лига
|3-й тур
|0 : 1
|06.03.2024
|Казахстан - Премьер-лига
|2-й тур
|4 : 2
|02.03.2024
|Казахстан - Премьер-лига
|1-й тур
|0 : 0
|11.02.2024
|Товарищеские матчи (клубы) - 2024
|2 : 1
|06.03.2024
|Казахстан - Премьер-лига
|2-й тур
|0 : 3
|01.03.2024
|Казахстан - Премьер-лига
|1-й тур
|1 : 3
|29.10.2023
|Казахстан - Премьер-лига
|26-й тур
|0 : 1
|22.10.2023
|Казахстан - Премьер-лига
|25-й тур
|1 : 0
|01.10.2023
|Казахстан - Премьер-лига
|24-й тур
|2 : 0
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Квалификация Лиги чемпионов
|Тобол
|3
|7
| 2
Квалификация Лиги конференций
|Кайрат
|3
|7
| 3
Квалификация Лиги конференций
|Актобе
|2
|6
|4
|Астана
|3
|6
|5
|Ордабасы
|3
|4
|6
|Кызыл-Жар
|3
|4
|7
|Туран
|3
|4
|8
|Елимай
|3
|4
|9
|Жетысу
|2
|3
|10
|Женис
|3
|3
|11
|Атырау
|3
|2
| 12
Зона вылета
|Аксу
|0
|0
| 13
Зона вылета
|Кайсар
|2
|0
| 14
Зона вылета
|Шахтёр Крг
|3
|0