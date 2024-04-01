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Кайрат - Жетысу 06 Апреля прямая трансляция

06 Апреля 2024 года в 17:00 (+03:00). Казахстан - Премьер-лига, 4-й тур
Кайрат
Жетысу

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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Кайрат - Жетысу, которое состоится 06 Апреля 2024 года в 17:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Казахстан - Премьер-лига, 4-й тур, оно проводится на . Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Кайрат
Алма-Ата
Жетысу
Талдыкорган
История личных встреч
17.09.2023 Казахстан - Премьер-лига 22-й тур Жетысу1 : 2Кайрат
09.04.2023 Казахстан - Премьер-лига 5-й тур Кайрат2 : 3Жетысу
30.10.2021 Казахстан - Премьер-лига 26-й тур Жетысу0 : 0Кайрат
13.03.2021 Казахстан - Премьер-лига 1-й тур Кайрат2 : 0Жетысу
18.10.2020 Казахстан - Премьер-лига 13-й тур Жетысу2 : 4Кайрат
01.07.2020 Казахстан - Премьер-лига 3-й тур Кайрат3 : 0Жетысу
15.09.2019 Казахстан - Премьер-лига 26-й тур Кайрат4 : 1Жетысу
23.06.2019 Казахстан - Премьер-лига 15-й тур Кайрат0 : 0Жетысу
14.04.2019 Казахстан - Премьер-лига 5-й тур Жетысу3 : 0Кайрат
22.09.2018 Казахстан - Премьер-лига 27-й тур Жетысу1 : 0Кайрат
31.03.2024 Казахстан - Премьер-лига 3-й тур 1 : 2Кайрат
07.03.2024 Казахстан - Премьер-лига 2-й тур 0 : 0Кайрат
02.03.2024 Казахстан - Премьер-лига 1-й тур Кайрат2 : 1
14.02.2024 Winline Зимний Кубок РПЛ 6 : 0Кайрат
11.02.2024 Winline Зимний Кубок РПЛ Кайрат2 : 1
30.03.2024 Казахстан - Премьер-лига 3-й тур 0 : 1Жетысу
05.03.2024 Казахстан - Премьер-лига 2-й тур Жетысу0 : 2
29.10.2023 Казахстан - Премьер-лига 26-й тур 2 : 2Жетысу
21.10.2023 Казахстан - Премьер-лига 25-й тур 2 : 1Жетысу
01.10.2023 Казахстан - Премьер-лига 24-й тур Жетысу1 : 2
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Квалификация Лиги чемпионов
Тобол37
2
Квалификация Лиги конференций
Кайрат37
3
Квалификация Лиги конференций
Актобе26
4 Астана36
5 Ордабасы34
6 Кызыл-Жар34
7 Туран34
8 Елимай34
9 Жетысу23
10 Женис33
11 Атырау32
12
Зона вылета
Аксу00
13
Зона вылета
Кайсар20
14
Зона вылета
Шахтёр Крг30

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