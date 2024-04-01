Кайрат - Жетысу 06 Апреля прямая трансляция
06 Апреля 2024 года в 17:00 (+03:00). Казахстан - Премьер-лига, 4-й тур
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Кайрат - Жетысу, которое состоится 06 Апреля 2024 года в 17:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Казахстан - Премьер-лига, 4-й тур, оно проводится на . Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Кайрат
Алма-Ата
Жетысу
Талдыкорган
История личных встреч
|17.09.2023
|Казахстан - Премьер-лига
|22-й тур
|1 : 2
|09.04.2023
|Казахстан - Премьер-лига
|5-й тур
|2 : 3
|30.10.2021
|Казахстан - Премьер-лига
|26-й тур
|0 : 0
|13.03.2021
|Казахстан - Премьер-лига
|1-й тур
|2 : 0
|18.10.2020
|Казахстан - Премьер-лига
|13-й тур
|2 : 4
|01.07.2020
|Казахстан - Премьер-лига
|3-й тур
|3 : 0
|15.09.2019
|Казахстан - Премьер-лига
|26-й тур
|4 : 1
|23.06.2019
|Казахстан - Премьер-лига
|15-й тур
|0 : 0
|14.04.2019
|Казахстан - Премьер-лига
|5-й тур
|3 : 0
|22.09.2018
|Казахстан - Премьер-лига
|27-й тур
|1 : 0
|31.03.2024
|Казахстан - Премьер-лига
|3-й тур
|1 : 2
|07.03.2024
|Казахстан - Премьер-лига
|2-й тур
|0 : 0
|02.03.2024
|Казахстан - Премьер-лига
|1-й тур
|2 : 1
|14.02.2024
|Winline Зимний Кубок РПЛ
|6 : 0
|11.02.2024
|Winline Зимний Кубок РПЛ
|2 : 1
|30.03.2024
|Казахстан - Премьер-лига
|3-й тур
|0 : 1
|05.03.2024
|Казахстан - Премьер-лига
|2-й тур
|0 : 2
|29.10.2023
|Казахстан - Премьер-лига
|26-й тур
|2 : 2
|21.10.2023
|Казахстан - Премьер-лига
|25-й тур
|2 : 1
|01.10.2023
|Казахстан - Премьер-лига
|24-й тур
|1 : 2
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Квалификация Лиги чемпионов
|Тобол
|3
|7
| 2
Квалификация Лиги конференций
|Кайрат
|3
|7
| 3
Квалификация Лиги конференций
|Актобе
|2
|6
|4
|Астана
|3
|6
|5
|Ордабасы
|3
|4
|6
|Кызыл-Жар
|3
|4
|7
|Туран
|3
|4
|8
|Елимай
|3
|4
|9
|Жетысу
|2
|3
|10
|Женис
|3
|3
|11
|Атырау
|3
|2
| 12
Зона вылета
|Аксу
|0
|0
| 13
Зона вылета
|Кайсар
|2
|0
| 14
Зона вылета
|Шахтёр Крг
|3
|0