02:51 ()
Онлайн трансляции
Суббота 06 апреля
Свернуть список

Бостон Брюинз - Флорида Пантерз 06 Апреля прямая трансляция

Стадион: Ти-Ди Гарден (Бостон, США), вместимость: 17850
06 Апреля 2024 года в 22:30 (+03:00). НХЛ - регулярный чемпионат
Бостон Брюинз
Флорида Пантерз

Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча


Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Многие хоккейные болельщики, а так же простые люди в ожидании спортивного состязания между командами Бостон Брюинз - Флорида Пантерз, которое состоится 06 Апреля 2024 года в 22:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: НХЛ - регулярный чемпионат, оно проводится на стадионе: Ти-Ди Гарден (Бостон, США). Десятки тысяч болельщиков будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Бостон Брюинз
Бостон
Флорида Пантерз
Санрайз
Главные тренеры
Канада Джим Монтгомери
Канада Пол Морис
История личных встреч
27.03.2024 НХЛ - регулярный чемпионат Флорида Пантерз3 : 4Бостон Брюинз
23.11.2023 НХЛ - регулярный чемпионат Флорида Пантерз1 : 3Бостон Брюинз
31.10.2023 НХЛ - регулярный чемпионат Бостон Брюинз3 : 2 ОТФлорида Пантерз
01.05.2023 НХЛ - плей-офф 1/4 финала - Восток. 7-й матч Бостон Брюинз3 : 4 ОТФлорида Пантерз
29.04.2023 НХЛ - плей-офф 1/4 финала - Восток. 6-й матч Флорида Пантерз7 : 5Бостон Брюинз
27.04.2023 НХЛ - плей-офф 1/4 финала - Восток. 5-й матч Бостон Брюинз3 : 4 ОТФлорида Пантерз
23.04.2023 НХЛ - плей-офф 1/4 финала - Восток. 4-й матч Флорида Пантерз2 : 6Бостон Брюинз
22.04.2023 НХЛ - плей-офф 1/4 финала - Восток. 3-й матч Флорида Пантерз2 : 4Бостон Брюинз
20.04.2023 НХЛ - плей-офф 1/4 финала - Восток. 2-й матч Бостон Брюинз3 : 6Флорида Пантерз
18.04.2023 НХЛ - плей-офф 1/4 финала - Восток. 1-й матч Бостон Брюинз3 : 1Флорида Пантерз
05.04.2024 НХЛ - регулярный чемпионат 1 : 4Бостон Брюинз
03.04.2024 НХЛ - регулярный чемпионат 0 : 3Бостон Брюинз
31.03.2024 НХЛ - регулярный чемпионат 2 : 3 ББостон Брюинз
28.03.2024 НХЛ - регулярный чемпионат 3 : 1Бостон Брюинз
27.03.2024 НХЛ - регулярный чемпионат Флорида Пантерз3 : 4Бостон Брюинз
05.04.2024 НХЛ - регулярный чемпионат 0 : 6Флорида Пантерз
03.04.2024 НХЛ - регулярный чемпионат 5 : 3Флорида Пантерз
02.04.2024 НХЛ - регулярный чемпионат 6 : 4Флорида Пантерз
30.03.2024 НХЛ - регулярный чемпионат Флорида Пантерз3 : 2 Б
29.03.2024 НХЛ - регулярный чемпионат Флорида Пантерз2 : 3
Турнирная таблица
Восточная Конференция
КомандаИО
1 Нью-Йорк Рейнджерс76106
2 Бостон Брюинз77105
3 Каролина Харрикейнз76101
4 Флорида Пантерз77101
5 Торонто Мэйпл Лифс7595
6 Тампа-Бэй Лайтнинг7693
7 Филадельфия Флайерз7683
8 Нью-Йорк Айлендерс7683
9 Вашингтон Кэпиталз7582
10 Детройт Ред Уингз7582
11 Питтсбург Пингвинз7681
12 Баффало Сэйбрз7677
13 Нью-Джерси Дэвилз7676
14 Оттава Сенаторз7570
15 Монреаль Канадиенс7570
16 Коламбус Блю Джекетс7662
Западная Конференция
КомандаИО
1 Даллас Старз76105
2 Ванкувер Кэнакс76102
3 Колорадо Эвеланш76102
4 Виннипег Джетс7698
5 Эдмонтон Ойлерз7495
6 Вегас Голден Найтс7592
7 Нэшвилл Предаторз7692
8 Лос-Анджелес Кингз7691
9 Сент-Луис Блюз7684
10 Миннесота Уайлд7580
11 Сиэтл Кракен7575
12 Калгари Флэймз7573
13 Аризона Койотс7567
14 Анахайм Дакс7654
15 Чикаго Блэкхоукс7549
16 Сан-Хосе Шаркс7542

Отзывы и комментарии к матчу

Социальные комментарии Cackle
Рекомендуем

Новости футбола

 Все новости

Обзоры матчей

 Все обзоры
  • Лига Чемпионов
  • Лига Европы
  • Лига Конференций
  • Чемпионат Европы
Copyright © 2009-2024
Спорт
Информация
Чемпионаты
Кубки
Мы в соцсетях
Все права на онлайн трансляции принадлежат их законным владельцам. Наличие онлайн трансляции на нашем сайте подразумевает лишь размещение гиперссылок с общедоступных видео хостингов.Мы ни в коей мере не претендуем на обозначение нашего авторского права на данные материалы.
Авторизация close