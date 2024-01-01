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Питтсбург Пингвинз - Тампа-Бэй Лайтнинг 06 Апреля прямая трансляция

Стадион: Пи-Пи-Джи Пэйнтс-Арена (Питтсбург, США), вместимость: 18673
06 Апреля 2024 года в 20:00 (+03:00). НХЛ - регулярный чемпионат
Питтсбург Пингвинз
Тампа-Бэй Лайтнинг

Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча


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Многие хоккейные болельщики, а так же простые люди в ожидании спортивного состязания между командами Питтсбург Пингвинз - Тампа-Бэй Лайтнинг, которое состоится 06 Апреля 2024 года в 20:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: НХЛ - регулярный чемпионат, оно проводится на стадионе: Пи-Пи-Джи Пэйнтс-Арена (Питтсбург, США). Десятки тысяч болельщиков будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Питтсбург Пингвинз
Питтсбург
Тампа-Бэй Лайтнинг
Тампа
Главные тренеры
США Майк Салливан
Канада Джон Купер
История личных встреч
07.12.2023 НХЛ - регулярный чемпионат Тампа-Бэй Лайтнинг3 : 1Питтсбург Пингвинз
01.12.2023 НХЛ - регулярный чемпионат Тампа-Бэй Лайтнинг2 : 4Питтсбург Пингвинз
03.03.2023 НХЛ - регулярный чемпионат Тампа-Бэй Лайтнинг4 : 5 ОТПиттсбург Пингвинз
27.02.2023 НХЛ - регулярный чемпионат Питтсбург Пингвинз7 : 3Тампа-Бэй Лайтнинг
16.10.2022 НХЛ - регулярный чемпионат Питтсбург Пингвинз6 : 2Тампа-Бэй Лайтнинг
04.03.2022 НХЛ - регулярный чемпионат Тампа-Бэй Лайтнинг1 : 5Питтсбург Пингвинз
27.10.2021 НХЛ - регулярный чемпионат Питтсбург Пингвинз1 : 5Тампа-Бэй Лайтнинг
13.10.2021 НХЛ - регулярный чемпионат Тампа-Бэй Лайтнинг2 : 6Питтсбург Пингвинз
12.02.2020 НХЛ - регулярный чемпионат Питтсбург Пингвинз1 : 2 ОТТампа-Бэй Лайтнинг
07.02.2020 НХЛ - регулярный чемпионат Тампа-Бэй Лайтнинг4 : 2Питтсбург Пингвинз
05.04.2024 НХЛ - регулярный чемпионат 1 : 4Питтсбург Пингвинз
03.04.2024 НХЛ - регулярный чемпионат 3 : 6Питтсбург Пингвинз
02.04.2024 НХЛ - регулярный чемпионат 2 : 5Питтсбург Пингвинз
31.03.2024 НХЛ - регулярный чемпионат 4 : 3 БПиттсбург Пингвинз
29.03.2024 НХЛ - регулярный чемпионат Питтсбург Пингвинз3 : 2
05.04.2024 НХЛ - регулярный чемпионат 4 : 7Тампа-Бэй Лайтнинг
04.04.2024 НХЛ - регулярный чемпионат 1 : 4Тампа-Бэй Лайтнинг
02.04.2024 НХЛ - регулярный чемпионат Тампа-Бэй Лайтнинг2 : 4
31.03.2024 НХЛ - регулярный чемпионат Тампа-Бэй Лайтнинг4 : 1
28.03.2024 НХЛ - регулярный чемпионат Тампа-Бэй Лайтнинг3 : 1
Турнирная таблица
Восточная Конференция
КомандаИО
1 Нью-Йорк Рейнджерс76106
2 Бостон Брюинз77105
3 Каролина Харрикейнз76101
4 Флорида Пантерз77101
5 Торонто Мэйпл Лифс7595
6 Тампа-Бэй Лайтнинг7693
7 Филадельфия Флайерз7683
8 Нью-Йорк Айлендерс7683
9 Вашингтон Кэпиталз7582
10 Детройт Ред Уингз7582
11 Питтсбург Пингвинз7681
12 Баффало Сэйбрз7677
13 Нью-Джерси Дэвилз7676
14 Оттава Сенаторз7570
15 Монреаль Канадиенс7570
16 Коламбус Блю Джекетс7662
Западная Конференция
КомандаИО
1 Даллас Старз76105
2 Ванкувер Кэнакс76102
3 Колорадо Эвеланш76102
4 Виннипег Джетс7698
5 Эдмонтон Ойлерз7495
6 Вегас Голден Найтс7592
7 Нэшвилл Предаторз7692
8 Лос-Анджелес Кингз7691
9 Сент-Луис Блюз7684
10 Миннесота Уайлд7580
11 Сиэтл Кракен7575
12 Калгари Флэймз7573
13 Аризона Койотс7567
14 Анахайм Дакс7654
15 Чикаго Блэкхоукс7549
16 Сан-Хосе Шаркс7542

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