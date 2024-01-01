Миннесота Уайлд - Виннипег Джетс 06 Апреля прямая трансляция
Стадион: Эксел Энерджи-центр (Сент-Пол, США), вместимость: 20554
06 Апреля 2024 года в 23:00 (+03:00). НХЛ - регулярный чемпионат
Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча
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Таблица
Многие хоккейные болельщики, а так же простые люди в ожидании спортивного состязания между командами Миннесота Уайлд - Виннипег Джетс, которое состоится 06 Апреля 2024 года в 23:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: НХЛ - регулярный чемпионат, оно проводится на стадионе: Эксел Энерджи-центр (Сент-Пол, США). Десятки тысяч болельщиков будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Миннесота Уайлд
Сент-Пол
Виннипег Джетс
Виннипег
Главные тренеры
|Джон Хайнс
|Рик Боунесс
История личных встреч
|21.02.2024
|НХЛ - регулярный чемпионат
|6 : 3
|31.12.2023
|НХЛ - регулярный чемпионат
|2 : 3
|30.12.2023
|НХЛ - регулярный чемпионат
|4 : 2
|12.04.2023
|НХЛ - регулярный чемпионат
|1 : 3
|09.03.2023
|НХЛ - регулярный чемпионат
|2 : 4
|28.12.2022
|НХЛ - регулярный чемпионат
|1 : 4
|24.11.2022
|НХЛ - регулярный чемпионат
|6 : 1
|17.02.2022
|НХЛ - регулярный чемпионат
|6 : 3
|09.02.2022
|НХЛ - регулярный чемпионат
|2 : 0
|26.11.2021
|НХЛ - регулярный чемпионат
|7 : 1
|05.04.2024
|НХЛ - регулярный чемпионат
|2 : 5
|03.04.2024
|НХЛ - регулярный чемпионат
|3 : 2
|30.03.2024
|НХЛ - регулярный чемпионат
|1 : 2 Т
|29.03.2024
|НХЛ - регулярный чемпионат
|3 : 1
|23.03.2024
|НХЛ - регулярный чемпионат
|4 : 5 ОТ
|05.04.2024
|НХЛ - регулярный чемпионат
|5 : 2
|02.04.2024
|НХЛ - регулярный чемпионат
|4 : 3
|31.03.2024
|НХЛ - регулярный чемпионат
|2 : 3
|29.03.2024
|НХЛ - регулярный чемпионат
|1 : 4
|27.03.2024
|НХЛ - регулярный чемпионат
|3 : 4 ОТ
Турнирная таблица
Восточная Конференция
|№
|Команда
|И
|О
|1
|Нью-Йорк Рейнджерс
|76
|106
|2
|Бостон Брюинз
|77
|105
|3
|Каролина Харрикейнз
|76
|101
|4
|Флорида Пантерз
|77
|101
|5
|Торонто Мэйпл Лифс
|75
|95
|6
|Тампа-Бэй Лайтнинг
|76
|93
|7
|Филадельфия Флайерз
|76
|83
|8
|Нью-Йорк Айлендерс
|76
|83
|9
|Вашингтон Кэпиталз
|75
|82
|10
|Детройт Ред Уингз
|75
|82
|11
|Питтсбург Пингвинз
|76
|81
|12
|Баффало Сэйбрз
|76
|77
|13
|Нью-Джерси Дэвилз
|76
|76
|14
|Оттава Сенаторз
|75
|70
|15
|Монреаль Канадиенс
|75
|70
|16
|Коламбус Блю Джекетс
|76
|62
Западная Конференция
|№
|Команда
|И
|О
|1
|Даллас Старз
|76
|105
|2
|Ванкувер Кэнакс
|76
|102
|3
|Колорадо Эвеланш
|76
|102
|4
|Виннипег Джетс
|76
|98
|5
|Эдмонтон Ойлерз
|74
|95
|6
|Вегас Голден Найтс
|75
|92
|7
|Нэшвилл Предаторз
|76
|92
|8
|Лос-Анджелес Кингз
|76
|91
|9
|Сент-Луис Блюз
|76
|84
|10
|Миннесота Уайлд
|75
|80
|11
|Сиэтл Кракен
|75
|75
|12
|Калгари Флэймз
|75
|73
|13
|Аризона Койотс
|75
|67
|14
|Анахайм Дакс
|76
|54
|15
|Чикаго Блэкхоукс
|75
|49
|16
|Сан-Хосе Шаркс
|75
|42