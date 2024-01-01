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Миннесота Уайлд - Виннипег Джетс 06 Апреля прямая трансляция

Стадион: Эксел Энерджи-центр (Сент-Пол, США), вместимость: 20554
06 Апреля 2024 года в 23:00 (+03:00). НХЛ - регулярный чемпионат
Миннесота Уайлд
Виннипег Джетс

Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча


Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Многие хоккейные болельщики, а так же простые люди в ожидании спортивного состязания между командами Миннесота Уайлд - Виннипег Джетс, которое состоится 06 Апреля 2024 года в 23:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: НХЛ - регулярный чемпионат, оно проводится на стадионе: Эксел Энерджи-центр (Сент-Пол, США). Десятки тысяч болельщиков будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Миннесота Уайлд
Сент-Пол
Виннипег Джетс
Виннипег
Главные тренеры
США Джон Хайнс
Канада Рик Боунесс
История личных встреч
21.02.2024 НХЛ - регулярный чемпионат Виннипег Джетс6 : 3Миннесота Уайлд
31.12.2023 НХЛ - регулярный чемпионат Миннесота Уайлд2 : 3Виннипег Джетс
30.12.2023 НХЛ - регулярный чемпионат Виннипег Джетс4 : 2Миннесота Уайлд
12.04.2023 НХЛ - регулярный чемпионат Миннесота Уайлд1 : 3Виннипег Джетс
09.03.2023 НХЛ - регулярный чемпионат Виннипег Джетс2 : 4Миннесота Уайлд
28.12.2022 НХЛ - регулярный чемпионат Виннипег Джетс1 : 4Миннесота Уайлд
24.11.2022 НХЛ - регулярный чемпионат Миннесота Уайлд6 : 1Виннипег Джетс
17.02.2022 НХЛ - регулярный чемпионат Виннипег Джетс6 : 3Миннесота Уайлд
09.02.2022 НХЛ - регулярный чемпионат Виннипег Джетс2 : 0Миннесота Уайлд
26.11.2021 НХЛ - регулярный чемпионат Миннесота Уайлд7 : 1Виннипег Джетс
05.04.2024 НХЛ - регулярный чемпионат Миннесота Уайлд2 : 5
03.04.2024 НХЛ - регулярный чемпионат Миннесота Уайлд3 : 2
30.03.2024 НХЛ - регулярный чемпионат Миннесота Уайлд1 : 2 Т
29.03.2024 НХЛ - регулярный чемпионат Миннесота Уайлд3 : 1
23.03.2024 НХЛ - регулярный чемпионат Миннесота Уайлд4 : 5 ОТ
05.04.2024 НХЛ - регулярный чемпионат Виннипег Джетс5 : 2
02.04.2024 НХЛ - регулярный чемпионат Виннипег Джетс4 : 3
31.03.2024 НХЛ - регулярный чемпионат Виннипег Джетс2 : 3
29.03.2024 НХЛ - регулярный чемпионат Виннипег Джетс1 : 4
27.03.2024 НХЛ - регулярный чемпионат Виннипег Джетс3 : 4 ОТ
Турнирная таблица
Восточная Конференция
КомандаИО
1 Нью-Йорк Рейнджерс76106
2 Бостон Брюинз77105
3 Каролина Харрикейнз76101
4 Флорида Пантерз77101
5 Торонто Мэйпл Лифс7595
6 Тампа-Бэй Лайтнинг7693
7 Филадельфия Флайерз7683
8 Нью-Йорк Айлендерс7683
9 Вашингтон Кэпиталз7582
10 Детройт Ред Уингз7582
11 Питтсбург Пингвинз7681
12 Баффало Сэйбрз7677
13 Нью-Джерси Дэвилз7676
14 Оттава Сенаторз7570
15 Монреаль Канадиенс7570
16 Коламбус Блю Джекетс7662
Западная Конференция
КомандаИО
1 Даллас Старз76105
2 Ванкувер Кэнакс76102
3 Колорадо Эвеланш76102
4 Виннипег Джетс7698
5 Эдмонтон Ойлерз7495
6 Вегас Голден Найтс7592
7 Нэшвилл Предаторз7692
8 Лос-Анджелес Кингз7691
9 Сент-Луис Блюз7684
10 Миннесота Уайлд7580
11 Сиэтл Кракен7575
12 Калгари Флэймз7573
13 Аризона Койотс7567
14 Анахайм Дакс7654
15 Чикаго Блэкхоукс7549
16 Сан-Хосе Шаркс7542

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