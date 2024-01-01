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Сан-Хосе Шаркс - Сент-Луис Блюз 07 Апреля прямая трансляция

Стадион: Эс-Эй-Пи-центр (Сан-Хосе, США), вместимость: 17562
07 Апреля 2024 года в 01:00 (+03:00). НХЛ - регулярный чемпионат
Сан-Хосе Шаркс
Сент-Луис Блюз

Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча


Анонс матча
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Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Многие хоккейные болельщики, а так же простые люди в ожидании спортивного состязания между командами Сан-Хосе Шаркс - Сент-Луис Блюз, которое состоится 07 Апреля 2024 года в 01:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: НХЛ - регулярный чемпионат, оно проводится на стадионе: Эс-Эй-Пи-центр (Сан-Хосе, США). Десятки тысяч болельщиков будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Сан-Хосе Шаркс
Сан-Хосе
Сент-Луис Блюз
Сент-Луис
Главные тренеры
США Дэвид Куинн
Канада Дрю Баннистер (и.о.)
История личных встреч
31.03.2024 НХЛ - регулярный чемпионат Сент-Луис Блюз0 : 4Сан-Хосе Шаркс
17.11.2023 НХЛ - регулярный чемпионат Сан-Хосе Шаркс5 : 1Сент-Луис Блюз
10.03.2023 НХЛ - регулярный чемпионат Сент-Луис Блюз4 : 2Сан-Хосе Шаркс
03.03.2023 НХЛ - регулярный чемпионат Сан-Хосе Шаркс3 : 6Сент-Луис Блюз
11.11.2022 НХЛ - регулярный чемпионат Сент-Луис Блюз5 : 3Сан-Хосе Шаркс
22.04.2022 НХЛ - регулярный чемпионат Сан-Хосе Шаркс1 : 3Сент-Луис Блюз
19.11.2021 НХЛ - регулярный чемпионат Сент-Луис Блюз4 : 1Сан-Хосе Шаркс
05.11.2021 НХЛ - регулярный чемпионат Сан-Хосе Шаркс3 : 5Сент-Луис Блюз
21.03.2021 НХЛ - регулярный чемпионат Сан-Хосе Шаркс2 : 5Сент-Луис Блюз
20.03.2021 НХЛ - регулярный чемпионат Сан-Хосе Шаркс1 : 2 БСент-Луис Блюз
05.04.2024 НХЛ - регулярный чемпионат Сан-Хосе Шаркс1 : 2
02.04.2024 НХЛ - регулярный чемпионат Сан-Хосе Шаркс2 : 4
31.03.2024 НХЛ - регулярный чемпионат Сент-Луис Блюз0 : 4Сан-Хосе Шаркс
29.03.2024 НХЛ - регулярный чемпионат 3 : 1Сан-Хосе Шаркс
27.03.2024 НХЛ - регулярный чемпионат Сан-Хосе Шаркс3 : 6
05.04.2024 НХЛ - регулярный чемпионат 6 : 3Сент-Луис Блюз
02.04.2024 НХЛ - регулярный чемпионат Сент-Луис Блюз3 : 2 ОТ
31.03.2024 НХЛ - регулярный чемпионат Сент-Луис Блюз0 : 4Сан-Хосе Шаркс
29.03.2024 НХЛ - регулярный чемпионат Сент-Луис Блюз5 : 3
26.03.2024 НХЛ - регулярный чемпионат Сент-Луис Блюз1 : 2 ОТ
Турнирная таблица
Восточная Конференция
КомандаИО
1 Нью-Йорк Рейнджерс76106
2 Бостон Брюинз77105
3 Каролина Харрикейнз76101
4 Флорида Пантерз77101
5 Торонто Мэйпл Лифс7595
6 Тампа-Бэй Лайтнинг7693
7 Филадельфия Флайерз7683
8 Нью-Йорк Айлендерс7683
9 Вашингтон Кэпиталз7582
10 Детройт Ред Уингз7582
11 Питтсбург Пингвинз7681
12 Баффало Сэйбрз7677
13 Нью-Джерси Дэвилз7676
14 Оттава Сенаторз7570
15 Монреаль Канадиенс7570
16 Коламбус Блю Джекетс7662
Западная Конференция
КомандаИО
1 Даллас Старз76105
2 Ванкувер Кэнакс76102
3 Колорадо Эвеланш76102
4 Виннипег Джетс7698
5 Эдмонтон Ойлерз7495
6 Вегас Голден Найтс7592
7 Нэшвилл Предаторз7692
8 Лос-Анджелес Кингз7691
9 Сент-Луис Блюз7684
10 Миннесота Уайлд7580
11 Сиэтл Кракен7575
12 Калгари Флэймз7573
13 Аризона Койотс7567
14 Анахайм Дакс7654
15 Чикаго Блэкхоукс7549
16 Сан-Хосе Шаркс7542

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