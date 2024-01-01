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Чикаго Блэкхоукс - Даллас Старз 06 Апреля прямая трансляция

Стадион: Юнайтед-центр (Чикаго, США), вместимость: 22428
06 Апреля 2024 года в 22:30 (+03:00). НХЛ - регулярный чемпионат
Чикаго Блэкхоукс
Даллас Старз

Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча


Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Многие хоккейные болельщики, а так же простые люди в ожидании спортивного состязания между командами Чикаго Блэкхоукс - Даллас Старз, которое состоится 06 Апреля 2024 года в 22:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: НХЛ - регулярный чемпионат, оно проводится на стадионе: Юнайтед-центр (Чикаго, США). Десятки тысяч болельщиков будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Чикаго Блэкхоукс
Чикаго
Даллас Старз
Даллас
Главные тренеры
Канада Люк Ричардсон
Канада Питер Дебур
История личных встреч
14.01.2024 НХЛ - регулярный чемпионат Чикаго Блэкхоукс1 : 3Даллас Старз
01.01.2024 НХЛ - регулярный чемпионат Даллас Старз8 : 1Чикаго Блэкхоукс
30.12.2023 НХЛ - регулярный чемпионат Даллас Старз5 : 4 ОТЧикаго Блэкхоукс
29.03.2023 НХЛ - регулярный чемпионат Чикаго Блэкхоукс1 : 4Даллас Старз
03.03.2023 НХЛ - регулярный чемпионат Чикаго Блэкхоукс2 : 5Даллас Старз
23.02.2023 НХЛ - регулярный чемпионат Даллас Старз3 : 4Чикаго Блэкхоукс
24.11.2022 НХЛ - регулярный чемпионат Даллас Старз6 : 4Чикаго Блэкхоукс
11.04.2022 НХЛ - регулярный чемпионат Чикаго Блэкхоукс4 : 6Даллас Старз
19.02.2022 НХЛ - регулярный чемпионат Чикаго Блэкхоукс0 : 1 БДаллас Старз
19.12.2021 НХЛ - регулярный чемпионат Даллас Старз4 : 3 ОТЧикаго Блэкхоукс
03.04.2024 НХЛ - регулярный чемпионат 2 : 1Чикаго Блэкхоукс
31.03.2024 НХЛ - регулярный чемпионат 1 : 5Чикаго Блэкхоукс
29.03.2024 НХЛ - регулярный чемпионат 2 : 0Чикаго Блэкхоукс
27.03.2024 НХЛ - регулярный чемпионат Чикаго Блэкхоукс3 : 1
24.03.2024 НХЛ - регулярный чемпионат 4 : 5 ОТЧикаго Блэкхоукс
04.04.2024 НХЛ - регулярный чемпионат Даллас Старз5 : 0
31.03.2024 НХЛ - регулярный чемпионат 0 : 3Даллас Старз
29.03.2024 НХЛ - регулярный чемпионат 1 : 3Даллас Старз
27.03.2024 НХЛ - регулярный чемпионат 3 : 6Даллас Старз
25.03.2024 НХЛ - регулярный чемпионат 2 : 4Даллас Старз
Турнирная таблица
Восточная Конференция
КомандаИО
1 Нью-Йорк Рейнджерс76106
2 Бостон Брюинз77105
3 Каролина Харрикейнз76101
4 Флорида Пантерз77101
5 Торонто Мэйпл Лифс7595
6 Тампа-Бэй Лайтнинг7693
7 Филадельфия Флайерз7683
8 Нью-Йорк Айлендерс7683
9 Вашингтон Кэпиталз7582
10 Детройт Ред Уингз7582
11 Питтсбург Пингвинз7681
12 Баффало Сэйбрз7677
13 Нью-Джерси Дэвилз7676
14 Оттава Сенаторз7570
15 Монреаль Канадиенс7570
16 Коламбус Блю Джекетс7662
Западная Конференция
КомандаИО
1 Даллас Старз76105
2 Ванкувер Кэнакс76102
3 Колорадо Эвеланш76102
4 Виннипег Джетс7698
5 Эдмонтон Ойлерз7495
6 Вегас Голден Найтс7592
7 Нэшвилл Предаторз7692
8 Лос-Анджелес Кингз7691
9 Сент-Луис Блюз7684
10 Миннесота Уайлд7580
11 Сиэтл Кракен7575
12 Калгари Флэймз7573
13 Аризона Койотс7567
14 Анахайм Дакс7654
15 Чикаго Блэкхоукс7549
16 Сан-Хосе Шаркс7542

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