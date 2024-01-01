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Суббота 06 апреля
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Атлетик - Мальорка 06 Апреля прямая трансляция

Стадион: Олимпико де Севилья - Ла Картуха (Севилья, Испания), вместимость: 57619
06 Апреля 2024 года в 23:00 (+03:00). Кубок Испании, Финал
Главный судья: Хосе Мунуэра Монтеро (Испания);
Атлетик Б
Мальорка

Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча


Анонс матча
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Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Атлетик Б - Мальорка, которое состоится 06 Апреля 2024 года в 23:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Кубок Испании, Финал, оно проводится на стадионе: Олимпико де Севилья - Ла Картуха (Севилья, Испания). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Атлетик Б
Бильбао
Мальорка
Пальма-де-Мальорка
13 Испания вр Хулен Ахирресабала
18 Испания зщ Оскар де Маркос
3 Испания зщ Дани Вивиан
4 Испания зщ Айтор Паредес
17 Испания зщ Юри Берчиче
24 Испания пз Беньят Прадос
9 Гана пз Иньяки Уильямс
8 Испания пз Ойан Сансет
16 Испания пз Иньиго Руис
11 Испания нп Нико Уильямс
12 Испания нп Горка Гурусета
13 Словакия вр Доминик Грейф
6 Испания зщ Хосе Копете
2 Сербия зщ Матия Настасич
21 Испания зщ Антонио Раильо
3 Испания зщ Тони Лато
20 Уругвай зщ Джованни Гонсалес
10 Испания пз Серхи Дардер
12 Португалия пз Саму Кошта
14 Испания пз Дани Родригес
17 Канада нп Кайл Ларин
7 Косово нп Ведат Мурики
Главные тренеры
Испания Эрнесто Вальверде
Мексика Хавьер Агирре
История личных встреч
02.02.2024 Испания - Примера 23-й тур Атлетик Б4 : 0Мальорка
03.09.2023 Испания - Примера 4-й тур Мальорка0 : 0Атлетик Б
01.05.2023 Испания - Примера 32-й тур Мальорка1 : 1Атлетик Б
15.08.2022 Испания - Примера 1-й тур Атлетик Б0 : 0Мальорка
14.02.2022 Испания - Примера 24-й тур Мальорка3 : 2Атлетик Б
11.09.2021 Испания - Примера 4-й тур Атлетик Б2 : 0Мальорка
27.06.2020 Испания - Примера 32-й тур Атлетик Б3 : 1Мальорка
13.09.2019 Испания - Примера 4-й тур Мальорка0 : 0Атлетик Б
11.05.2013 Испания - Примера 35-й тур Атлетик Б2 : 1Мальорка
15.12.2012 Испания - Примера 16-й тур Мальорка0 : 1Атлетик Б
31.03.2024 Испания - Примера 30-й тур 2 : 0Атлетик Б
16.03.2024 Испания - Примера 29-й тур Атлетик Б2 : 0
10.03.2024 Испания - Примера 28-й тур 0 : 2Атлетик Б
03.03.2024 Испания - Примера 27-й тур Атлетик Б0 : 0
29.02.2024 Кубок Испании 1/2 финала. 2-й матч Атлетик Б3 : 0
30.03.2024 Испания - Примера 30-й тур 0 : 0Мальорка
16.03.2024 Испания - Примера 29-й тур Мальорка1 : 0
08.03.2024 Испания - Примера 28-й тур 1 : 0Мальорка
03.03.2024 Испания - Примера 27-й тур Мальорка1 : 0
27.02.2024 Кубок Испании 1/2 финала. 2-й матч 1 : 1 4 : 5Мальорка
Текстовая трансляция
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Вернуть 2007-й пытались многие. А получилось у «Мальорки». Команда с Балеарских островов назначила тренером Хавьера Агирре, прайм которого был как раз в середине нулевых. И теперь «Мальорка» – настоящий островок ностальгии в пышущем молодостью и идеями чемпионате Испании.От футбола балеарцев сводит олдскулы! Сатанизм, память об Это’О и олдовый тренер. «Мальорка» мчит к первому трофею за 20 лет 0'Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию финала Кубка Испании: «Атлетик» — «Мальорка». Начало встречи запланировано на 23:00 по московскому времени.
Турнирная таблица
1-й раунд
Менсахеро
Эспаньол
0 : 2
Вареа
Леванте
0 : 3
Касереньо
Кастельон
2 : 3 ДВ
Манакор
Лас-Пальмас
0 : 3
Талавера-де-ла-Рейна
Альмерия
0 : 2
Лорка Депортива
Эйбар
0 : 4
Льерененсе
Леганес
0 : 2
Навалькарнеро
Алькоркон
0 : 1
Наксари
Мелилья
1 : 2
Атлетико де Лугонес
Райо Вальекано
0 : 6
Пенья Депортива
Вальядолид
1 : 5
Асуага
Картахена
0 : 0 2 : 3
Барбастро
Понферрадина
1 : 0
Компостела
Тенерифе
0 : 1
Сан Роке де Лепе
Жирона
1 : 2
Кинтанар
Севилья
0 : 3
Турегано
Сельта
0 : 4
Валье де Эгес
Теруэль
1 : 0 ДВ
Атлетико Асторга
ФК Андорра
1 : 0
Антониано
Луго
0 : 1
Хаэн
Эльденсе
2 : 3
Реал Авилес
Арентейро
0 : 1
Ковадонга
Депортиво
1 : 3 ДВ
Урсария
Кайон
1 : 2
Гихуэло
Спортинг Хихон
0 : 3
Манчего
Антекера
1 : 3
Арандина
Мурсия
1 : 0
Самора
Расинг
2 : 2 4 : 3
Терраса
Альбасете
1 : 0
Утебо
Мирандес
1 : 2 ДВ
Туделано
Рекреативо
1 : 0 ДВ
Герника
Унионистас де Саламанка
0 : 2
Ориуэла
Химнастик
0 : 0 6 : 5
Еклано
Атлетико Санлукеньо
2 : 0 ДВ
Эуропа
Эльче
0 : 2
Баракальдо
Малага
0 : 0 2 : 4
Буньоль
Реал Сосьедад
0 : 1
Тардьента
Хетафе
0 : 12
Бойро
Мальорка
0 : 4
Агилас
Уэска
0 : 1
Андрайч
Тарасона
3 : 2 ДВ
Манреса
Овьедо
1 : 2 ДВ
Марбелья
Расинг Ф
1 : 3 ДВ
Эрнан Кортес
Бетис
1 : 12
Руби
Атлетик Б
1 : 2
Чиклана
Вильярреал
0 : 5
Ароса
Гранада
3 : 3 Т
УД Логроньес
Валенсия
0 : 2
Вильяновенсе
Ибица
2 : 1
Эркулес
Бургос
1 : 2
Депортиво Мурсия
Алавес
0 : 10
Химнастика Сеговиана
Сестао Ривер
3 : 4 ДВ
Аценета
Сарагоса
2 : 1
2-й раунд
Самора
Вильярреал
1 : 2 ДВ
Аценета
Хетафе
1 : 2
Эспаньол
Вальядолид
3 : 1
Кастельон
Овьедо
2 : 1
Ароса
Валенсия
0 : 1
Алькоркон
Картахена
0 : 0 4 : 5
Еклано
Райо Вальекано
0 : 2
Антекера
Уэска
0 : 2
Депортиво
Тенерифе
2 : 3 ДВ
Барбастро
Альмерия
1 : 0
Терраса
Алавес
0 : 1
Андрайч
Реал Сосьедад
0 : 1
Унионистас де Саламанка
Спортинг Хихон
2 : 0
Арентейро
Бургос
1 : 3
Малага
Эльденсе
1 : 0
Валье де Эгес
Мальорка
0 : 3
Луго
Мирандес
2 : 0
Вильяновенсе
Бетис
1 : 2
Леванте
Аморебьета
0 : 1
Туделано
Лас-Пальмас
1 : 2 ДВ
Атлетико Асторга
Севилья
0 : 2
Арандина
Кадис
2 : 1
Мелилья
Эйбар
1 : 1 1 : 4
Расинг Ф
Леганес
1 : 0
Линарес
Эльче
1 : 3
Ориуэла
Жирона
2 : 5
Кайон
Атлетик Б
0 : 3
Сестао Ривер
Сельта
1 : 2
1/16 финала
Луго
Атлетико М
1 : 3
Эспаньол
Хетафе
0 : 1
Эльче
Жирона
0 : 2
Уэска
Райо Вальекано
0 : 2 ДВ
Алавес
Бетис
1 : 0
Арандина
Реал Мадрид
1 : 3
Бургос
Мальорка
0 : 3
Аморебьета
Сельта
2 : 4
Расинг Ф
Севилья
1 : 2
Кастельон
Осасуна
0 : 1 ДВ
Эйбар
Атлетик Б
0 : 3
Картахена
Валенсия
1 : 2 ДВ
Малага
Реал Сосьедад
0 : 1
Барбастро
Барселона
2 : 3
Тенерифе
Лас-Пальмас
2 : 0
Унионистас де Саламанка
Вильярреал
1 : 1 7 : 6
1/8 финала
Хетафе
Севилья
1 : 3
Атлетик Б
Алавес
2 : 0
Тенерифе
Мальорка
0 : 1 ДВ
Валенсия
Сельта
1 : 3
Осасуна
Реал Сосьедад
0 : 2
Жирона
Райо Вальекано
3 : 1
Унионистас де Саламанка
Барселона
1 : 3
Атлетико М
Реал Мадрид
4 : 2 ДВ
1/4 финала
Сельта
Реал Сосьедад
1 : 2
Мальорка
Жирона
3 : 2
Атлетик Б
Барселона
4 : 2 ДВ
Атлетико М
Севилья
1 : 0
1/2 финала
Команда12
Мальорка
Реал Сосьедад
0 : 0 1 : 1 4 : 5
Команда12
Атлетико М
Атлетик Б
0 : 1 3 : 0
Финал
Атлетик Б
Мальорка
06.04

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