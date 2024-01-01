Атлетик - Мальорка 06 Апреля прямая трансляция
Стадион: Олимпико де Севилья - Ла Картуха (Севилья, Испания), вместимость: 57619
06 Апреля 2024 года в 23:00 (+03:00). Кубок Испании, Финал
Главный судья: Хосе Мунуэра Монтеро (Испания);
Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Атлетик Б - Мальорка, которое состоится 06 Апреля 2024 года в 23:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Кубок Испании, Финал, оно проводится на стадионе: Олимпико де Севилья - Ла Картуха (Севилья, Испания). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Атлетик Б
Бильбао
Мальорка
Пальма-де-Мальорка
|13
|вр
|Хулен Ахирресабала
|18
|зщ
|Оскар де Маркос
|3
|зщ
|Дани Вивиан
|4
|зщ
|Айтор Паредес
|17
|зщ
|Юри Берчиче
|24
|пз
|Беньят Прадос
|9
|пз
|Иньяки Уильямс
|8
|пз
|Ойан Сансет
|16
|пз
|Иньиго Руис
|11
|нп
|Нико Уильямс
|12
|нп
|Горка Гурусета
|13
|вр
|Доминик Грейф
|6
|зщ
|Хосе Копете
|2
|зщ
|Матия Настасич
|21
|зщ
|Антонио Раильо
|3
|зщ
|Тони Лато
|20
|зщ
|Джованни Гонсалес
|10
|пз
|Серхи Дардер
|12
|пз
|Саму Кошта
|14
|пз
|Дани Родригес
|17
|нп
|Кайл Ларин
|7
|нп
|Ведат Мурики
Главные тренеры
|Эрнесто Вальверде
|Хавьер Агирре
История личных встреч
|02.02.2024
|Испания - Примера
|23-й тур
|4 : 0
|03.09.2023
|Испания - Примера
|4-й тур
|0 : 0
|01.05.2023
|Испания - Примера
|32-й тур
|1 : 1
|15.08.2022
|Испания - Примера
|1-й тур
|0 : 0
|14.02.2022
|Испания - Примера
|24-й тур
|3 : 2
|11.09.2021
|Испания - Примера
|4-й тур
|2 : 0
|27.06.2020
|Испания - Примера
|32-й тур
|3 : 1
|13.09.2019
|Испания - Примера
|4-й тур
|0 : 0
|11.05.2013
|Испания - Примера
|35-й тур
|2 : 1
|15.12.2012
|Испания - Примера
|16-й тур
|0 : 1
|31.03.2024
|Испания - Примера
|30-й тур
|2 : 0
|16.03.2024
|Испания - Примера
|29-й тур
|2 : 0
|10.03.2024
|Испания - Примера
|28-й тур
|0 : 2
|03.03.2024
|Испания - Примера
|27-й тур
|0 : 0
|29.02.2024
|Кубок Испании
|1/2 финала. 2-й матч
|3 : 0
|30.03.2024
|Испания - Примера
|30-й тур
|0 : 0
|16.03.2024
|Испания - Примера
|29-й тур
|1 : 0
|08.03.2024
|Испания - Примера
|28-й тур
|1 : 0
|03.03.2024
|Испания - Примера
|27-й тур
|1 : 0
|27.02.2024
|Кубок Испании
|1/2 финала. 2-й матч
|1 : 1 4 : 5
Текстовая трансляция
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Вернуть 2007-й пытались многие. А получилось у «Мальорки». Команда с Балеарских островов назначила тренером Хавьера Агирре, прайм которого был как раз в середине нулевых. И теперь «Мальорка» – настоящий островок ностальгии в пышущем молодостью и идеями чемпионате Испании.От футбола балеарцев сводит олдскулы! Сатанизм, память об Это’О и олдовый тренер. «Мальорка» мчит к первому трофею за 20 лет 0'Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию финала Кубка Испании: «Атлетик» — «Мальорка». Начало встречи запланировано на 23:00 по московскому времени.
Турнирная таблица
1-й раунд
| Менсахеро
Эспаньол
|0 : 2
| Вареа
Леванте
|0 : 3
| Касереньо
Кастельон
|2 : 3 ДВ
| Манакор
Лас-Пальмас
|0 : 3
| Талавера-де-ла-Рейна
Альмерия
|0 : 2
| Лорка Депортива
Эйбар
|0 : 4
| Льерененсе
Леганес
|0 : 2
| Навалькарнеро
Алькоркон
|0 : 1
| Наксари
Мелилья
|1 : 2
| Атлетико де Лугонес
Райо Вальекано
|0 : 6
| Пенья Депортива
Вальядолид
|1 : 5
| Асуага
Картахена
|0 : 0 2 : 3
| Барбастро
Понферрадина
|1 : 0
| Компостела
Тенерифе
|0 : 1
| Сан Роке де Лепе
Жирона
|1 : 2
| Кинтанар
Севилья
|0 : 3
| Турегано
Сельта
|0 : 4
| Валье де Эгес
Теруэль
|1 : 0 ДВ
| Атлетико Асторга
ФК Андорра
|1 : 0
| Антониано
Луго
|0 : 1
| Хаэн
Эльденсе
|2 : 3
| Реал Авилес
Арентейро
|0 : 1
| Ковадонга
Депортиво
|1 : 3 ДВ
| Урсария
Кайон
|1 : 2
| Гихуэло
Спортинг Хихон
|0 : 3
| Манчего
Антекера
|1 : 3
| Арандина
Мурсия
|1 : 0
| Самора
Расинг
|2 : 2 4 : 3
| Терраса
Альбасете
|1 : 0
| Утебо
Мирандес
|1 : 2 ДВ
| Туделано
Рекреативо
|1 : 0 ДВ
| Герника
Унионистас де Саламанка
|0 : 2
| Ориуэла
Химнастик
|0 : 0 6 : 5
| Еклано
Атлетико Санлукеньо
|2 : 0 ДВ
| Эуропа
Эльче
|0 : 2
| Баракальдо
Малага
|0 : 0 2 : 4
| Буньоль
Реал Сосьедад
|0 : 1
| Тардьента
Хетафе
|0 : 12
| Бойро
Мальорка
|0 : 4
| Агилас
Уэска
|0 : 1
| Андрайч
Тарасона
|3 : 2 ДВ
| Манреса
Овьедо
|1 : 2 ДВ
| Марбелья
Расинг Ф
|1 : 3 ДВ
| Эрнан Кортес
Бетис
|1 : 12
| Руби
Атлетик Б
|1 : 2
| Чиклана
Вильярреал
|0 : 5
| Ароса
Гранада
|3 : 3 Т
| УД Логроньес
Валенсия
|0 : 2
| Вильяновенсе
Ибица
|2 : 1
| Эркулес
Бургос
|1 : 2
| Депортиво Мурсия
Алавес
|0 : 10
| Химнастика Сеговиана
Сестао Ривер
|3 : 4 ДВ
| Аценета
Сарагоса
|2 : 1
2-й раунд
| Самора
Вильярреал
|1 : 2 ДВ
| Аценета
Хетафе
|1 : 2
| Эспаньол
Вальядолид
|3 : 1
| Кастельон
Овьедо
|2 : 1
| Ароса
Валенсия
|0 : 1
| Алькоркон
Картахена
|0 : 0 4 : 5
| Еклано
Райо Вальекано
|0 : 2
| Антекера
Уэска
|0 : 2
| Депортиво
Тенерифе
|2 : 3 ДВ
| Барбастро
Альмерия
|1 : 0
| Терраса
Алавес
|0 : 1
| Андрайч
Реал Сосьедад
|0 : 1
| Унионистас де Саламанка
Спортинг Хихон
|2 : 0
| Арентейро
Бургос
|1 : 3
| Малага
Эльденсе
|1 : 0
| Валье де Эгес
Мальорка
|0 : 3
| Луго
Мирандес
|2 : 0
| Вильяновенсе
Бетис
|1 : 2
| Леванте
Аморебьета
|0 : 1
| Туделано
Лас-Пальмас
|1 : 2 ДВ
| Атлетико Асторга
Севилья
|0 : 2
| Арандина
Кадис
|2 : 1
| Мелилья
Эйбар
|1 : 1 1 : 4
| Расинг Ф
Леганес
|1 : 0
| Линарес
Эльче
|1 : 3
| Ориуэла
Жирона
|2 : 5
| Кайон
Атлетик Б
|0 : 3
| Сестао Ривер
Сельта
|1 : 2
1/16 финала
| Луго
Атлетико М
|1 : 3
| Эспаньол
Хетафе
|0 : 1
| Эльче
Жирона
|0 : 2
| Уэска
Райо Вальекано
|0 : 2 ДВ
| Алавес
Бетис
|1 : 0
| Арандина
Реал Мадрид
|1 : 3
| Бургос
Мальорка
|0 : 3
| Аморебьета
Сельта
|2 : 4
| Расинг Ф
Севилья
|1 : 2
| Кастельон
Осасуна
|0 : 1 ДВ
| Эйбар
Атлетик Б
|0 : 3
| Картахена
Валенсия
|1 : 2 ДВ
| Малага
Реал Сосьедад
|0 : 1
| Барбастро
Барселона
|2 : 3
| Тенерифе
Лас-Пальмас
|2 : 0
| Унионистас де Саламанка
Вильярреал
|1 : 1 7 : 6
1/8 финала
| Хетафе
Севилья
|1 : 3
| Атлетик Б
Алавес
|2 : 0
| Тенерифе
Мальорка
|0 : 1 ДВ
| Валенсия
Сельта
|1 : 3
| Осасуна
Реал Сосьедад
|0 : 2
| Жирона
Райо Вальекано
|3 : 1
| Унионистас де Саламанка
Барселона
|1 : 3
| Атлетико М
Реал Мадрид
|4 : 2 ДВ
1/4 финала
| Сельта
Реал Сосьедад
|1 : 2
| Мальорка
Жирона
|3 : 2
| Атлетик Б
Барселона
|4 : 2 ДВ
| Атлетико М
Севилья
|1 : 0
1/2 финала
|Команда
|1
|2
| Мальорка
Реал Сосьедад
|0 : 0
|1 : 1 4 : 5
|Команда
|1
|2
| Атлетико М
Атлетик Б
|0 : 1
|3 : 0
Финал
| Атлетик Б
Мальорка
|06.04