ЦСКА - Факел 07 Апреля прямая трансляция
Стадион: ВЭБ Арена (Арена ЦСКА) (Москва, Россия), вместимость: 30000
07 Апреля 2024 года в 14:00 (+03:00). МИР Российская Премьер-лига, 23-й тур
Главный судья: Павел Шадыханов (Москва, Россия);
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между ЦСКА - Факел, которое состоится 07 Апреля 2024 года в 14:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: МИР Российская Премьер-лига, 23-й тур, оно проводится на стадионе: ВЭБ Арена (Арена ЦСКА) (Москва, Россия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
ЦСКА
Москва
Факел
Воронеж
Главные тренеры
|Владимир Валентинович Федотов
|Сергей Абуезидович Ташуев
История личных встреч
|05.02.2024
|Товарищеские матчи (клубы) - 2024
|1 : 0
|11.11.2023
|МИР Российская Премьер-лига
|15-й тур
|1 : 1
|04.10.2023
|Fonbet Кубок России
|Группа A
|1 : 1 4 : 2
|09.08.2023
|Fonbet Кубок России
|Группа A
|0 : 2
|02.04.2023
|МИР Российская Премьер-лига
|21-й тур
|0 : 2
|06.08.2022
|МИР Российская Премьер-лига
|4-й тур
|4 : 1
|30.06.2015
|Товарищеские матчи (клубы) - 2015
|Июнь 2015
|0 : 1
|09.10.2001
|Чемпионат России Высший дивизион - 2001
|27-й тур
|5 : 1
|16.06.2001
|Чемпионат России Высший дивизион - 2001
|13-й тур
|1 : 1
|13.08.2000
|Чемпионат России Высший дивизион - 2000
|21-й тур
|5 : 1
|05.04.2024
|Россия - МФЛ
|4-й тур
|0 : 2
|03.04.2024
|Fonbet Кубок России
|1/2 финала (Путь РПЛ)
|0 : 1
|30.03.2024
|МИР Российская Премьер-лига
|22-й тур
|2 : 2
|29.03.2024
|Россия - МФЛ
|3-й тур
|0 : 5
|22.03.2024
|Товарищеские матчи (клубы) - 2024
|2 : 1
|05.04.2024
|Россия - МФЛ
|4-й тур
|2 : 0
|31.03.2024
|МИР Российская Премьер-лига
|22-й тур
|0 : 0
|29.03.2024
|Россия - МФЛ
|3-й тур
|0 : 0
|15.03.2024
|Россия - МФЛ
|2-й тур
|0 : 2
|10.03.2024
|МИР Российская Премьер-лига
|20-й тур
|0 : 2
Текстовая трансляция
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Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча 23-го тура РПЛ: ЦСКА — «Факел». Начало встречи запланировано на 14:00 по московскому времени.
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
|1
|Краснодар
|22
|43
|2
|Зенит
|21
|41
|3
|Динамо М
|21
|38
|4
|ЦСКА
|21
|33
|5
|Крылья Советов
|22
|33
|6
|Локомотив М
|21
|33
|7
|Спартак М
|21
|32
|8
|Рубин
|21
|32
|9
|Ростов
|22
|31
|10
|Пари Нижний Новгород
|22
|28
|11
|Факел
|21
|26
|12
|Ахмат
|21
|20
|13
|Урал
|22
|20
|14
|Оренбург
|21
|20
| 15
Зона вылета
|Балтика
|21
|17
| 16
Зона вылета
|Сочи
|22
|15