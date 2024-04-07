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ЦСКА - Факел 07 Апреля прямая трансляция

Стадион: ВЭБ Арена (Арена ЦСКА) (Москва, Россия), вместимость: 30000
07 Апреля 2024 года в 14:00 (+03:00). МИР Российская Премьер-лига, 23-й тур
Главный судья: Павел Шадыханов (Москва, Россия);
ЦСКА
Факел

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между ЦСКА - Факел, которое состоится 07 Апреля 2024 года в 14:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: МИР Российская Премьер-лига, 23-й тур, оно проводится на стадионе: ВЭБ Арена (Арена ЦСКА) (Москва, Россия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
ЦСКА
Москва
Факел
Воронеж
Главные тренеры
РоссияВладимир Валентинович Федотов
РоссияСергей Абуезидович Ташуев
История личных встреч
05.02.2024Товарищеские матчи (клубы) - 2024ЦСКА1 : 0Факел
11.11.2023МИР Российская Премьер-лига15-й турФакел1 : 1ЦСКА
04.10.2023Fonbet Кубок РоссииГруппа AФакел1 : 1 4 : 2ЦСКА
09.08.2023Fonbet Кубок РоссииГруппа AЦСКА0 : 2Факел
02.04.2023МИР Российская Премьер-лига21-й турФакел0 : 2ЦСКА
06.08.2022МИР Российская Премьер-лига4-й турЦСКА4 : 1Факел
30.06.2015Товарищеские матчи (клубы) - 2015Июнь 2015ЦСКА0 : 1Факел
09.10.2001Чемпионат России Высший дивизион - 200127-й турЦСКА5 : 1Факел
16.06.2001Чемпионат России Высший дивизион - 200113-й турФакел1 : 1ЦСКА
13.08.2000Чемпионат России Высший дивизион - 200021-й турЦСКА5 : 1Факел
05.04.2024Россия - МФЛ4-й турЦСКА0 : 2
03.04.2024Fonbet Кубок России1/2 финала (Путь РПЛ)0 : 1ЦСКА
30.03.2024МИР Российская Премьер-лига22-й тур2 : 2ЦСКА
29.03.2024Россия - МФЛ3-й тур0 : 5ЦСКА
22.03.2024Товарищеские матчи (клубы) - 2024ЦСКА2 : 1
05.04.2024Россия - МФЛ4-й тур2 : 0Факел
31.03.2024МИР Российская Премьер-лига22-й турФакел0 : 0
29.03.2024Россия - МФЛ3-й тур0 : 0Факел
15.03.2024Россия - МФЛ2-й тур0 : 2Факел
10.03.2024МИР Российская Премьер-лига20-й тур0 : 2Факел
Текстовая трансляция
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Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча 23-го тура РПЛ: ЦСКА — «Факел». Начало встречи запланировано на 14:00 по московскому времени.
Турнирная таблица
КомандаИО
1 Краснодар2243
2 Зенит2141
3 Динамо М2138
4 ЦСКА2133
5 Крылья Советов2233
6 Локомотив М2133
7 Спартак М2132
8 Рубин2132
9 Ростов2231
10 Пари Нижний Новгород2228
11 Факел2126
12 Ахмат2120
13 Урал2220
14 Оренбург2120
15
Зона вылета
Балтика2117
16
Зона вылета
Сочи2215

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