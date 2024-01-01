Ахмат - Локомотив М 07 Апреля прямая трансляция
Стадион: Ахмат-Арена (Грозный, Россия), вместимость: 30597
07 Апреля 2024 года в 16:30 (+03:00). МИР Российская Премьер-лига, 23-й тур
Главный судья: Василий Казарцев (Санкт-Петербург, Россия);
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Ахмат - Локомотив М, которое состоится 07 Апреля 2024 года в 16:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: МИР Российская Премьер-лига, 23-й тур, оно проводится на стадионе: Ахмат-Арена (Грозный, Россия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Ахмат
Грозный
Локомотив М
Москва
Главные тренеры
|Мирослав Юрьевич Ромащенко
|Магомед Мусаевич Адиев
|Михаил Михайлович Галактионов
История личных встреч
|11.11.2023
|МИР Российская Премьер-лига
|15-й тур
|2 : 1
|11.03.2023
|МИР Российская Премьер-лига
|19-й тур
|0 : 1
|04.09.2022
|МИР Российская Премьер-лига
|8-й тур
|1 : 2
|19.03.2022
|Россия - Премьер-Лига
|22-й тур
|2 : 3
|20.11.2021
|Россия - Премьер-Лига
|15-й тур
|1 : 2
|28.11.2020
|Россия - Премьер-Лига
|16-й тур
|0 : 0
|26.08.2020
|Россия - Премьер-Лига
|5-й тур
|2 : 3
|08.03.2020
|Россия - Премьер-Лига
|21-й тур
|1 : 0
|18.10.2019
|Россия - Премьер-Лига
|13-й тур
|0 : 2
|13.04.2019
|Россия - Премьер-Лига
|23-й тур
|1 : 3
|05.04.2024
|Россия - МФЛ
|4-й тур
|2 : 0
|04.04.2024
|Fonbet Кубок России
|1/4 финала. Этап 2 (Путь регионов)
|0 : 1
|31.03.2024
|МИР Российская Премьер-лига
|22-й тур
|2 : 1
|29.03.2024
|Россия - МФЛ
|3-й тур
|4 : 0
|15.03.2024
|Россия - МФЛ
|2-й тур
|1 : 3
|05.04.2024
|Россия - МФЛ
|4-й тур
|2 : 0
|03.04.2024
|Fonbet Кубок России
|1/4 финала. Этап 2 (Путь регионов)
|1 : 0
|31.03.2024
|МИР Российская Премьер-лига
|22-й тур
|1 : 1
|29.03.2024
|Россия - МФЛ
|3-й тур
|3 : 1
|15.03.2024
|Россия - МФЛ
|2-й тур
|4 : 1
Текстовая трансляция
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Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча 23-го тура РПЛ: «Ахмат» — «Локомотив». Начало встречи запланировано на 16:30 по московскому времени.
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
|1
|Краснодар
|22
|43
|2
|Зенит
|21
|41
|3
|Динамо М
|21
|38
|4
|ЦСКА
|21
|33
|5
|Крылья Советов
|22
|33
|6
|Локомотив М
|21
|33
|7
|Спартак М
|21
|32
|8
|Рубин
|21
|32
|9
|Ростов
|22
|31
|10
|Пари Нижний Новгород
|22
|28
|11
|Факел
|21
|26
|12
|Ахмат
|21
|20
|13
|Урал
|22
|20
|14
|Оренбург
|21
|20
| 15
Зона вылета
|Балтика
|21
|17
| 16
Зона вылета
|Сочи
|22
|15