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Ахмат - Локомотив М 07 Апреля прямая трансляция

Стадион: Ахмат-Арена (Грозный, Россия), вместимость: 30597
07 Апреля 2024 года в 16:30 (+03:00). МИР Российская Премьер-лига, 23-й тур
Главный судья: Василий Казарцев (Санкт-Петербург, Россия);
Ахмат
Локомотив М

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Ахмат - Локомотив М, которое состоится 07 Апреля 2024 года в 16:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: МИР Российская Премьер-лига, 23-й тур, оно проводится на стадионе: Ахмат-Арена (Грозный, Россия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Ахмат
Грозный
Локомотив М
Москва
Главные тренеры
БеларусьМирослав Юрьевич Ромащенко
РоссияМагомед Мусаевич Адиев
РоссияМихаил Михайлович Галактионов
История личных встреч
11.11.2023МИР Российская Премьер-лига15-й турЛокомотив М2 : 1Ахмат
11.03.2023МИР Российская Премьер-лига19-й турАхмат0 : 1Локомотив М
04.09.2022МИР Российская Премьер-лига8-й турЛокомотив М1 : 2Ахмат
19.03.2022Россия - Премьер-Лига22-й турАхмат2 : 3Локомотив М
20.11.2021Россия - Премьер-Лига15-й турЛокомотив М1 : 2Ахмат
28.11.2020Россия - Премьер-Лига16-й турАхмат0 : 0Локомотив М
26.08.2020Россия - Премьер-Лига5-й турЛокомотив М2 : 3Ахмат
08.03.2020Россия - Премьер-Лига21-й турЛокомотив М1 : 0Ахмат
18.10.2019Россия - Премьер-Лига13-й турАхмат0 : 2Локомотив М
13.04.2019Россия - Премьер-Лига23-й турАхмат1 : 3Локомотив М
05.04.2024Россия - МФЛ4-й турАхмат2 : 0
04.04.2024Fonbet Кубок России1/4 финала. Этап 2 (Путь регионов)Ахмат0 : 1
31.03.2024МИР Российская Премьер-лига22-й тур2 : 1Ахмат
29.03.2024Россия - МФЛ3-й тур4 : 0Ахмат
15.03.2024Россия - МФЛ2-й турАхмат1 : 3
05.04.2024Россия - МФЛ4-й турЛокомотив М2 : 0
03.04.2024Fonbet Кубок России1/4 финала. Этап 2 (Путь регионов)1 : 0Локомотив М
31.03.2024МИР Российская Премьер-лига22-й турЛокомотив М1 : 1
29.03.2024Россия - МФЛ3-й тур3 : 1Локомотив М
15.03.2024Россия - МФЛ2-й турЛокомотив М4 : 1
Текстовая трансляция
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Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча 23-го тура РПЛ: «Ахмат» — «Локомотив». Начало встречи запланировано на 16:30 по московскому времени.
Турнирная таблица
КомандаИО
1 Краснодар2243
2 Зенит2141
3 Динамо М2138
4 ЦСКА2133
5 Крылья Советов2233
6 Локомотив М2133
7 Спартак М2132
8 Рубин2132
9 Ростов2231
10 Пари Нижний Новгород2228
11 Факел2126
12 Ахмат2120
13 Урал2220
14 Оренбург2120
15
Зона вылета
Балтика2117
16
Зона вылета
Сочи2215

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