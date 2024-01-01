Зенит - Балтика 07 Апреля прямая трансляция
Стадион: Газпром Арена (Санкт-Петербург) (Санкт-Петербург, Россия), вместимость: 68134
07 Апреля 2024 года в 16:30 (+03:00). МИР Российская Премьер-лига, 23-й тур
Главный судья: Алексей Сухой (Люберцы, Россия);
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Зенит - Балтика, которое состоится 07 Апреля 2024 года в 16:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: МИР Российская Премьер-лига, 23-й тур, оно проводится на стадионе: Газпром Арена (Санкт-Петербург) (Санкт-Петербург, Россия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Зенит
Санкт-Петербург
Балтика
Калининград
Главные тренеры
|Сергей Богданович Семак
|Сергей Николаевич Игнашевич
История личных встреч
|04.11.2023
|МИР Российская Премьер-лига
|14-й тур
|0 : 2
|03.10.2023
|Fonbet Кубок России
|Группа C
|2 : 1
|30.08.2023
|Fonbet Кубок России
|Группа C
|1 : 0
|25.09.2012
|Кубок России
|1/16 финала
|1 : 2
|25.10.1998
|Чемпионат России Высший дивизион - 1998
|29-й тур
|3 : 2
|24.06.1998
|Чемпионат России Высший дивизион - 1998
|14-й тур
|2 : 2
|14.10.1997
|Чемпионат России Высшая лига - 1997
|31-й тур
|0 : 1
|18.06.1997
|Чемпионат России Высшая лига - 1997
|14-й тур
|2 : 2
|24.08.1996
|Чемпионат России Высшая лига - 1996
|25-й тур
|2 : 0
|20.04.1996
|Чемпионат России Высшая лига - 1996
|8-й тур
|2 : 2
|05.04.2024
|Россия - МФЛ
|4-й тур
|0 : 2
|03.04.2024
|Fonbet Кубок России
|1/2 финала (Путь РПЛ)
|1 : 2
|30.03.2024
|МИР Российская Премьер-лига
|22-й тур
|1 : 1
|29.03.2024
|Россия - МФЛ
|3-й тур
|4 : 0
|23.03.2024
|Товарищеские матчи (клубы) - 2024
|1 : 0
|05.04.2024
|Россия - МФЛ
|4-й тур
|4 : 0
|03.04.2024
|Fonbet Кубок России
|1/2 финала (Путь РПЛ)
|0 : 1
|30.03.2024
|МИР Российская Премьер-лига
|22-й тур
|2 : 0
|29.03.2024
|Россия - МФЛ
|3-й тур
|0 : 3
|15.03.2024
|Россия - МФЛ
|2-й тур
|4 : 1
Текстовая трансляция
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Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча 23-го тура РПЛ: «Зенит» — «Балтика». Начало встречи запланировано на 16:30 по московскому времени.
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
|1
|Краснодар
|22
|43
|2
|Зенит
|21
|41
|3
|Динамо М
|21
|38
|4
|ЦСКА
|21
|33
|5
|Крылья Советов
|22
|33
|6
|Локомотив М
|21
|33
|7
|Спартак М
|21
|32
|8
|Рубин
|21
|32
|9
|Ростов
|22
|31
|10
|Пари Нижний Новгород
|22
|28
|11
|Факел
|21
|26
|12
|Ахмат
|21
|20
|13
|Урал
|22
|20
|14
|Оренбург
|21
|20
| 15
Зона вылета
|Балтика
|21
|17
| 16
Зона вылета
|Сочи
|22
|15