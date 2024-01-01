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Зенит - Балтика 07 Апреля прямая трансляция

Стадион: Газпром Арена (Санкт-Петербург) (Санкт-Петербург, Россия), вместимость: 68134
07 Апреля 2024 года в 16:30 (+03:00). МИР Российская Премьер-лига, 23-й тур
Главный судья: Алексей Сухой (Люберцы, Россия);
Зенит
Балтика

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Зенит - Балтика, которое состоится 07 Апреля 2024 года в 16:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: МИР Российская Премьер-лига, 23-й тур, оно проводится на стадионе: Газпром Арена (Санкт-Петербург) (Санкт-Петербург, Россия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Зенит
Санкт-Петербург
Балтика
Калининград
Главные тренеры
РоссияСергей Богданович Семак
РоссияСергей Николаевич Игнашевич
История личных встреч
04.11.2023МИР Российская Премьер-лига14-й турБалтика0 : 2Зенит
03.10.2023Fonbet Кубок РоссииГруппа CЗенит2 : 1Балтика
30.08.2023Fonbet Кубок РоссииГруппа CБалтика1 : 0Зенит
25.09.2012Кубок России1/16 финалаБалтика1 : 2Зенит
25.10.1998Чемпионат России Высший дивизион - 199829-й турБалтика3 : 2Зенит
24.06.1998Чемпионат России Высший дивизион - 199814-й турЗенит2 : 2Балтика
14.10.1997Чемпионат России Высшая лига - 199731-й турЗенит0 : 1Балтика
18.06.1997Чемпионат России Высшая лига - 199714-й турБалтика2 : 2Зенит
24.08.1996Чемпионат России Высшая лига - 199625-й турБалтика2 : 0Зенит
20.04.1996Чемпионат России Высшая лига - 19968-й турЗенит2 : 2Балтика
05.04.2024Россия - МФЛ4-й тур0 : 2Зенит
03.04.2024Fonbet Кубок России1/2 финала (Путь РПЛ)1 : 2Зенит
30.03.2024МИР Российская Премьер-лига22-й тур1 : 1Зенит
29.03.2024Россия - МФЛ3-й турЗенит4 : 0
23.03.2024Товарищеские матчи (клубы) - 20241 : 0Зенит
05.04.2024Россия - МФЛ4-й тур4 : 0Балтика
03.04.2024Fonbet Кубок России1/2 финала (Путь РПЛ)Балтика0 : 1
30.03.2024МИР Российская Премьер-лига22-й турБалтика2 : 0
29.03.2024Россия - МФЛ3-й турБалтика0 : 3
15.03.2024Россия - МФЛ2-й тур4 : 1Балтика
Текстовая трансляция
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Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча 23-го тура РПЛ: «Зенит» — «Балтика». Начало встречи запланировано на 16:30 по московскому времени.
Турнирная таблица
КомандаИО
1 Краснодар2243
2 Зенит2141
3 Динамо М2138
4 ЦСКА2133
5 Крылья Советов2233
6 Локомотив М2133
7 Спартак М2132
8 Рубин2132
9 Ростов2231
10 Пари Нижний Новгород2228
11 Факел2126
12 Ахмат2120
13 Урал2220
14 Оренбург2120
15
Зона вылета
Балтика2117
16
Зона вылета
Сочи2215

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