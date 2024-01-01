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Динамо М - Спартак М 07 Апреля прямая трансляция

Стадион: ВТБ Арена - Центральный стадион Динамо им. Льва Яшина (Москва, Россия), вместимость: 25716
07 Апреля 2024 года в 19:30 (+03:00). МИР Российская Премьер-лига, 23-й тур
Главный судья: Кирилл Левников (Санкт-Петербург, Россия);
Динамо М
Спартак М

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Динамо М - Спартак М, которое состоится 07 Апреля 2024 года в 19:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: МИР Российская Премьер-лига, 23-й тур, оно проводится на стадионе: ВТБ Арена - Центральный стадион Динамо им. Льва Яшина (Москва, Россия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Динамо М
Москва
Спартак М
Москва
Главные тренеры
ЧехияМарцел Личка
ИспанияГильермо Абаскаль
История личных встреч
04.10.2023Fonbet Кубок РоссииГруппа DДинамо М3 : 0Спартак М
23.09.2023МИР Российская Премьер-лига9-й турСпартак М1 : 0Динамо М
29.08.2023Fonbet Кубок РоссииГруппа DСпартак М4 : 1Динамо М
08.04.2023МИР Российская Премьер-лига22-й турСпартак М3 : 3Динамо М
20.08.2022МИР Российская Премьер-лига6-й турДинамо М1 : 0Спартак М
29.05.2022Кубок РоссииФиналСпартак М2 : 1Динамо М
06.03.2022Россия - Премьер-Лига20-й турДинамо М0 : 2Спартак М
16.10.2021Россия - Премьер-Лига11-й турСпартак М2 : 2Динамо М
13.03.2021Россия - Премьер-Лига22-й турДинамо М1 : 2Спартак М
20.02.2021Кубок России1/8 финалаДинамо М2 : 0Спартак М
05.04.2024Россия - МФЛ4-й тур0 : 1Динамо М
02.04.2024Fonbet Кубок России1/4 финала. Этап 2 (Путь регионов)1 : 2Динамо М
29.03.2024МИР Российская Премьер-лига22-й турДинамо М1 : 4
29.03.2024Россия - МФЛ3-й турДинамо М0 : 0
15.03.2024Россия - МФЛ2-й турДинамо М1 : 2
05.04.2024Россия - МФЛ4-й тур1 : 1Спартак М
03.04.2024Fonbet Кубок России1/2 финала (Путь РПЛ)Спартак М1 : 2
30.03.2024МИР Российская Премьер-лига22-й турСпартак М0 : 0
29.03.2024Россия - МФЛ3-й турСпартак М3 : 1
15.03.2024Россия - МФЛ2-й турСпартак М2 : 1
Текстовая трансляция
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Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию центрального матча 23-го тура РПЛ: «Динамо» — «Спартак». Начало московского дерби запланировано на 19:30 по московскому времени.
Турнирная таблица
КомандаИО
1 Краснодар2243
2 Зенит2141
3 Динамо М2138
4 ЦСКА2133
5 Крылья Советов2233
6 Локомотив М2133
7 Спартак М2132
8 Рубин2132
9 Ростов2231
10 Пари Нижний Новгород2228
11 Факел2126
12 Ахмат2120
13 Урал2220
14 Оренбург2120
15
Зона вылета
Балтика2117
16
Зона вылета
Сочи2215

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