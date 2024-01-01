Динамо М - Спартак М 07 Апреля прямая трансляция
Стадион: ВТБ Арена - Центральный стадион Динамо им. Льва Яшина (Москва, Россия), вместимость: 25716
07 Апреля 2024 года в 19:30 (+03:00). МИР Российская Премьер-лига, 23-й тур
Главный судья: Кирилл Левников (Санкт-Петербург, Россия);
Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Динамо М - Спартак М, которое состоится 07 Апреля 2024 года в 19:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: МИР Российская Премьер-лига, 23-й тур, оно проводится на стадионе: ВТБ Арена - Центральный стадион Динамо им. Льва Яшина (Москва, Россия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Динамо М
Москва
Спартак М
Москва
Главные тренеры
|Марцел Личка
|Гильермо Абаскаль
История личных встреч
|04.10.2023
|Fonbet Кубок России
|Группа D
|3 : 0
|23.09.2023
|МИР Российская Премьер-лига
|9-й тур
|1 : 0
|29.08.2023
|Fonbet Кубок России
|Группа D
|4 : 1
|08.04.2023
|МИР Российская Премьер-лига
|22-й тур
|3 : 3
|20.08.2022
|МИР Российская Премьер-лига
|6-й тур
|1 : 0
|29.05.2022
|Кубок России
|Финал
|2 : 1
|06.03.2022
|Россия - Премьер-Лига
|20-й тур
|0 : 2
|16.10.2021
|Россия - Премьер-Лига
|11-й тур
|2 : 2
|13.03.2021
|Россия - Премьер-Лига
|22-й тур
|1 : 2
|20.02.2021
|Кубок России
|1/8 финала
|2 : 0
|05.04.2024
|Россия - МФЛ
|4-й тур
|0 : 1
|02.04.2024
|Fonbet Кубок России
|1/4 финала. Этап 2 (Путь регионов)
|1 : 2
|29.03.2024
|МИР Российская Премьер-лига
|22-й тур
|1 : 4
|29.03.2024
|Россия - МФЛ
|3-й тур
|0 : 0
|15.03.2024
|Россия - МФЛ
|2-й тур
|1 : 2
|05.04.2024
|Россия - МФЛ
|4-й тур
|1 : 1
|03.04.2024
|Fonbet Кубок России
|1/2 финала (Путь РПЛ)
|1 : 2
|30.03.2024
|МИР Российская Премьер-лига
|22-й тур
|0 : 0
|29.03.2024
|Россия - МФЛ
|3-й тур
|3 : 1
|15.03.2024
|Россия - МФЛ
|2-й тур
|2 : 1
Текстовая трансляция
Автообновление
Обновить
0'
Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию центрального матча 23-го тура РПЛ: «Динамо» — «Спартак». Начало московского дерби запланировано на 19:30 по московскому времени.
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
|1
|Краснодар
|22
|43
|2
|Зенит
|21
|41
|3
|Динамо М
|21
|38
|4
|ЦСКА
|21
|33
|5
|Крылья Советов
|22
|33
|6
|Локомотив М
|21
|33
|7
|Спартак М
|21
|32
|8
|Рубин
|21
|32
|9
|Ростов
|22
|31
|10
|Пари Нижний Новгород
|22
|28
|11
|Факел
|21
|26
|12
|Ахмат
|21
|20
|13
|Урал
|22
|20
|14
|Оренбург
|21
|20
| 15
Зона вылета
|Балтика
|21
|17
| 16
Зона вылета
|Сочи
|22
|15