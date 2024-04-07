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Сокол - Родина 07 Апреля прямая трансляция

Стадион: Локомотив (Саратов, Россия), вместимость: 15500
07 Апреля 2024 года в 14:00 (+03:00). Россия - Мелбет Первая лига, 26-й тур
Главный судья: Юрий Карпов (Петрозаводск, Россия);
СоколРодина

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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Сокол - Родина, которое состоится 07 Апреля 2024 года в 14:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Россия - Мелбет Первая лига, 26-й тур, оно проводится на стадионе: Локомотив (Саратов, Россия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Сокол
Саратов
Родина
Москва
Главные тренеры
РоссияДенис Константинович Бояринцев
ИспанияФранк Себриан Артига
ИспанияФранк Себриан Артига
История личных встреч
16.07.2023Россия - Мелбет Первая лига1-й турРодина4 : 0Сокол
10.06.2022ФНЛ-2 - Группа 3Подгруппа А. 12-й турСокол1 : 0Родина
02.04.2022ФНЛ-2 - Группа 3Подгруппа А. 1-й турРодина2 : 2Сокол
30.03.2024Россия - Мелбет Первая лига25-й тур3 : 1Сокол
18.03.2024Россия - Мелбет Первая лига23-й тур2 : 0Сокол
10.03.2024Россия - Мелбет Первая лига22-й тур0 : 0Сокол
02.03.2024Россия - Мелбет Первая лига21-й турСокол1 : 0
25.11.2023Россия - Мелбет Первая лига20-й турСокол1 : 3
30.03.2024Россия - Мелбет Первая лига25-й турРодина3 : 0
18.03.2024Россия - Мелбет Первая лига23-й турРодина1 : 0
13.03.2024Fonbet Кубок России1/4 финала. Этап 1 (Путь регионов)Родина1 : 1 2 : 4
09.03.2024Россия - Мелбет Первая лига22-й тур0 : 2Родина
03.03.2024Россия - Мелбет Первая лига21-й тур0 : 2Родина
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Повышение
Акрон2545
2
Повышение
Химки2442
3
Плей-офф за повышение
Динамо Мх2441
4
Плей-офф за повышение
Арсенал2441
5 Родина2440
6 Алания2537
7 Тюмень2537
8 Нефтехимик2434
9 Енисей2433
10 СКА-Хабаровск2431
11 Торпедо М2531
12 Шинник2531
13 КАМАЗ2530
14 Черноморец2427
15 Ленинградец2526
16
Зона вылета
Сокол2424
17
Зона вылета
Кубань2422
18
Зона вылета
Волгарь2522

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