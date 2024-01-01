СКА-Хабаровск - Нефтехимик 07 Апреля прямая трансляция
Стадион: Кировец (Санкт-Петербург, Россия), вместимость: 3000
07 Апреля 2024 года в 14:00 (+03:00). Россия - Мелбет Первая лига, 26-й тур
Главный судья: Сергей Куликов (Саранск, Россия);
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между СКА-Хабаровск - Нефтехимик, которое состоится 07 Апреля 2024 года в 14:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Россия - Мелбет Первая лига, 26-й тур, оно проводится на стадионе: Кировец (Санкт-Петербург, Россия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
СКА-Хабаровск
Хабаровск
Нефтехимик
Нижнекамск
Главные тренеры
|Роман Сергеевич Шаронов
|Кирилл Александрович Новиков
История личных встреч
|08.10.2023
|Россия - Мелбет Первая лига
|13-й тур
|2 : 0
|08.04.2023
|Россия - Мелбет Первая лига
|26-й тур
|0 : 0
|18.09.2022
|Россия - Мелбет Первая лига
|10-й тур
|0 : 1
|31.10.2021
|ФНЛ - Первый дивизион
|20-й тур
|3 : 1
|17.07.2021
|ФНЛ - Первый дивизион
|2-й тур
|0 : 0
|08.05.2021
|ФНЛ - Первый дивизион
|41-й тур
|3 : 2
|11.11.2020
|ФНЛ - Первый дивизион
|21-й тур
|3 : 2
|23.10.2019
|ФНЛ - Первый дивизион
|19-й тур
|2 : 2
|05.11.2016
|ФНЛ - Первый дивизион
|20-й тур
|1 : 0
|16.07.2016
|ФНЛ - Первый дивизион
|2-й тур
|0 : 0
|02.04.2024
|Fonbet Кубок России
|1/4 финала. Этап 2 (Путь регионов)
|1 : 2
|30.03.2024
|Россия - Мелбет Первая лига
|25-й тур
|3 : 1
|18.03.2024
|Россия - Мелбет Первая лига
|23-й тур
|2 : 0
|14.03.2024
|Fonbet Кубок России
|1/4 финала. Этап 1 (Путь регионов)
|1 : 1 4 : 2
|10.03.2024
|Россия - Мелбет Первая лига
|22-й тур
|3 : 0
|31.03.2024
|Россия - Мелбет Первая лига
|25-й тур
|1 : 1
|18.03.2024
|Россия - Мелбет Первая лига
|23-й тур
|1 : 3
|08.03.2024
|Россия - Мелбет Первая лига
|22-й тур
|2 : 0
|03.03.2024
|Россия - Мелбет Первая лига
|21-й тур
|3 : 0
|26.11.2023
|Россия - Мелбет Первая лига
|20-й тур
|0 : 1
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Повышение
|Акрон
|25
|45
| 2
Повышение
|Химки
|24
|42
| 3
Плей-офф за повышение
|Динамо Мх
|24
|41
| 4
Плей-офф за повышение
|Арсенал
|24
|41
|5
|Родина
|24
|40
|6
|Алания
|25
|37
|7
|Тюмень
|25
|37
|8
|Нефтехимик
|24
|34
|9
|Енисей
|24
|33
|10
|СКА-Хабаровск
|24
|31
|11
|Торпедо М
|25
|31
|12
|Шинник
|25
|31
|13
|КАМАЗ
|25
|30
|14
|Черноморец
|24
|27
|15
|Ленинградец
|25
|26
| 16
Зона вылета
|Сокол
|24
|24
| 17
Зона вылета
|Кубань
|24
|22
| 18
Зона вылета
|Волгарь
|25
|22