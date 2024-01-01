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СКА-Хабаровск - Нефтехимик 07 Апреля прямая трансляция

Стадион: Кировец (Санкт-Петербург, Россия), вместимость: 3000
07 Апреля 2024 года в 14:00 (+03:00). Россия - Мелбет Первая лига, 26-й тур
Главный судья: Сергей Куликов (Саранск, Россия);
СКА-Хабаровск
Нефтехимик

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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между СКА-Хабаровск - Нефтехимик, которое состоится 07 Апреля 2024 года в 14:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Россия - Мелбет Первая лига, 26-й тур, оно проводится на стадионе: Кировец (Санкт-Петербург, Россия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
СКА-Хабаровск
Хабаровск
Нефтехимик
Нижнекамск
Главные тренеры
РоссияРоман Сергеевич Шаронов
РоссияКирилл Александрович Новиков
История личных встреч
08.10.2023Россия - Мелбет Первая лига13-й турНефтехимик2 : 0СКА-Хабаровск
08.04.2023Россия - Мелбет Первая лига26-й турСКА-Хабаровск0 : 0Нефтехимик
18.09.2022Россия - Мелбет Первая лига10-й турНефтехимик0 : 1СКА-Хабаровск
31.10.2021ФНЛ - Первый дивизион20-й турСКА-Хабаровск3 : 1Нефтехимик
17.07.2021ФНЛ - Первый дивизион2-й турНефтехимик0 : 0СКА-Хабаровск
08.05.2021ФНЛ - Первый дивизион41-й турНефтехимик3 : 2СКА-Хабаровск
11.11.2020ФНЛ - Первый дивизион21-й турСКА-Хабаровск3 : 2Нефтехимик
23.10.2019ФНЛ - Первый дивизион19-й турНефтехимик2 : 2СКА-Хабаровск
05.11.2016ФНЛ - Первый дивизион20-й турСКА-Хабаровск1 : 0Нефтехимик
16.07.2016ФНЛ - Первый дивизион2-й турНефтехимик0 : 0СКА-Хабаровск
02.04.2024Fonbet Кубок России1/4 финала. Этап 2 (Путь регионов)СКА-Хабаровск1 : 2
30.03.2024Россия - Мелбет Первая лига25-й турСКА-Хабаровск3 : 1
18.03.2024Россия - Мелбет Первая лига23-й турСКА-Хабаровск2 : 0
14.03.2024Fonbet Кубок России1/4 финала. Этап 1 (Путь регионов)СКА-Хабаровск1 : 1 4 : 2
10.03.2024Россия - Мелбет Первая лига22-й тур3 : 0СКА-Хабаровск
31.03.2024Россия - Мелбет Первая лига25-й турНефтехимик1 : 1
18.03.2024Россия - Мелбет Первая лига23-й тур1 : 3Нефтехимик
08.03.2024Россия - Мелбет Первая лига22-й турНефтехимик2 : 0
03.03.2024Россия - Мелбет Первая лига21-й турНефтехимик3 : 0
26.11.2023Россия - Мелбет Первая лига20-й тур0 : 1Нефтехимик
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Повышение
Акрон2545
2
Повышение
Химки2442
3
Плей-офф за повышение
Динамо Мх2441
4
Плей-офф за повышение
Арсенал2441
5 Родина2440
6 Алания2537
7 Тюмень2537
8 Нефтехимик2434
9 Енисей2433
10 СКА-Хабаровск2431
11 Торпедо М2531
12 Шинник2531
13 КАМАЗ2530
14 Черноморец2427
15 Ленинградец2526
16
Зона вылета
Сокол2424
17
Зона вылета
Кубань2422
18
Зона вылета
Волгарь2522

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