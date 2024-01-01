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Черноморец - Кубань 07 Апреля прямая трансляция

Стадион: Центральный (Труд) (Новороссийск, Россия), вместимость: 12500
07 Апреля 2024 года в 16:00 (+03:00). Россия - Мелбет Первая лига, 26-й тур
Главный судья: Владимир Сельдяков (Балашиха, Россия);
Черноморец
Кубань

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Черноморец - Кубань, которое состоится 07 Апреля 2024 года в 16:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Россия - Мелбет Первая лига, 26-й тур, оно проводится на стадионе: Центральный (Труд) (Новороссийск, Россия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Черноморец
Новороссийск
Кубань
Краснодар
Главные тренеры
РоссияКонстантин Георгиевич Зырянов
РоссияВадим Вячеславович Гаранин
РоссияВадим Валентинович Евсеев
История личных встреч
28.10.2023Россия - Мелбет Первая лига16-й турКубань2 : 2Черноморец
04.05.2021ПФЛ - Группа 127-й турКубань1 : 0Черноморец
18.10.2020ПФЛ - Группа 111-й турЧерноморец1 : 2Кубань
19.08.2020Кубок России1/128 финалаКубань1 : 4Черноморец
19.10.2019ПФЛ - Юг14-й турЧерноморец4 : 0Кубань
06.04.2019Второй дивизион - Юг21-й турЧерноморец1 : 2Кубань
09.09.2018Второй дивизион - Юг7-й турКубань1 : 0Черноморец
31.03.2024Россия - Мелбет Первая лига25-й тур1 : 2Черноморец
18.03.2024Россия - Мелбет Первая лига23-й турЧерноморец1 : 0
10.03.2024Россия - Мелбет Первая лига22-й турЧерноморец3 : 0
03.03.2024Россия - Мелбет Первая лига21-й тур2 : 0Черноморец
26.11.2023Россия - Мелбет Первая лига20-й турЧерноморец0 : 1
01.04.2024Россия - Мелбет Первая лига25-й турКубань1 : 1
18.03.2024Россия - Мелбет Первая лига23-й тур1 : 0Кубань
10.03.2024Россия - Мелбет Первая лига22-й турКубань0 : 0
02.03.2024Россия - Мелбет Первая лига21-й турКубань0 : 2
25.11.2023Россия - Мелбет Первая лига20-й тур1 : 3Кубань
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Повышение
Акрон2545
2
Повышение
Химки2442
3
Плей-офф за повышение
Динамо Мх2441
4
Плей-офф за повышение
Арсенал2441
5 Родина2440
6 Алания2537
7 Тюмень2537
8 Нефтехимик2434
9 Енисей2433
10 СКА-Хабаровск2431
11 Торпедо М2531
12 Шинник2531
13 КАМАЗ2530
14 Черноморец2427
15 Ленинградец2526
16
Зона вылета
Сокол2424
17
Зона вылета
Кубань2422
18
Зона вылета
Волгарь2522

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