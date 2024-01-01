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Динамо Мх - Енисей 07 Апреля прямая трансляция

Стадион: Анжи-Арена (Каспийск, Россия), вместимость: 28000
07 Апреля 2024 года в 19:30 (+03:00). Россия - Мелбет Первая лига, 26-й тур
Главный судья: Анатолий Жабченко (Краснодар, Россия);
Динамо Мх
Енисей

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Динамо Мх - Енисей, которое состоится 07 Апреля 2024 года в 19:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Россия - Мелбет Первая лига, 26-й тур, оно проводится на стадионе: Анжи-Арена (Каспийск, Россия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Динамо Мх
Махачкала
Енисей
Красноярск
Главные тренеры
ТуркменистанКурбан Бекиевич Бердыев
РоссияАндрей Валерьевич Тихонов
История личных встреч
01.10.2023Россия - Мелбет Первая лига12-й турЕнисей0 : 1Динамо Мх
22.04.2023Россия - Мелбет Первая лига28-й турДинамо Мх3 : 0Енисей
01.10.2022Россия - Мелбет Первая лига12-й турЕнисей2 : 0Динамо Мх
01.04.2024Россия - Мелбет Первая лига25-й тур1 : 1Динамо Мх
18.03.2024Россия - Мелбет Первая лига23-й тур2 : 1Динамо Мх
10.03.2024Россия - Мелбет Первая лига22-й турДинамо Мх2 : 0
02.03.2024Россия - Мелбет Первая лига21-й тур1 : 0Динамо Мх
18.02.2024Товарищеские матчи (клубы) - 20240 : 0Динамо Мх
30.03.2024Россия - Мелбет Первая лига25-й турЕнисей4 : 1
18.03.2024Россия - Мелбет Первая лига23-й тур0 : 4Енисей
09.03.2024Россия - Мелбет Первая лига22-й турЕнисей2 : 3
02.03.2024Россия - Мелбет Первая лига21-й турЕнисей1 : 0
26.11.2023Россия - Мелбет Первая лига20-й тур2 : 1Енисей
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Повышение
Акрон2545
2
Повышение
Химки2442
3
Плей-офф за повышение
Динамо Мх2441
4
Плей-офф за повышение
Арсенал2441
5 Родина2440
6 Алания2537
7 Тюмень2537
8 Нефтехимик2434
9 Енисей2433
10 СКА-Хабаровск2431
11 Торпедо М2531
12 Шинник2531
13 КАМАЗ2530
14 Черноморец2427
15 Ленинградец2526
16
Зона вылета
Сокол2424
17
Зона вылета
Кубань2422
18
Зона вылета
Волгарь2522

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