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Манчестер Юнайтед - Ливерпуль 07 Апреля прямая трансляция

Стадион: Олд Траффорд (Манчестер, Англия), вместимость: 76212
07 Апреля 2024 года в 17:30 (+03:00). Англия - Премьер-лига, 32-й тур
Главный судья: Энтони Тейлор (Манчестер, Англия);
Манчестер Юнайтед
Ливерпуль

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Манчестер Юнайтед - Ливерпуль, которое состоится 07 Апреля 2024 года в 17:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Англия - Премьер-лига, 32-й тур, оно проводится на стадионе: Олд Траффорд (Манчестер, Англия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Манчестер Юнайтед
Манчестер
Ливерпуль
Ливерпуль
24 Камерун вр Андре Онана
20 Португалия зщ Диогу Дало
5 Англия зщ Гарри Магуайр
53 Франция зщ Вилли Камбвал
29 Англия зщ Аарон Ван-Биссака
17 Аргентина пз Алехандро Гарначо
39 Шотландия пз Скотт Мактоминей
37 Англия пз Кобби Майну
8 Португалия пз Бруну Фернандеш
21 Бразилия пз Антони
11 Дания нп Расмус Хойлунд
62 Ирландия вр Кивин Келлехер
84 Северная Ирландия зщ Конор Брэдли
78 Англия зщ Джарелл Куанса
4 Нидерланды зщ Вирджил ван Дейк
26 Шотландия зщ Эндрю Робертсон
10 Аргентина пз Алексис Мак Аллистер
8 Венгрия пз Доминик Собослаи
3 Япония пз Ватару Эндо
11 Египет нп Мохамед Салах
9 Уругвай нп Дарвин Нуньес
7 Колумбия нп Луис Диас
Главные тренеры
Нидерланды Эрик тен Хаг
Германия Юрген Клопп
История личных встреч
17.03.2024 Кубок Англии 1/4 финала Манчестер Юнайтед4 : 3 ДВЛиверпуль
17.12.2023 Англия - Премьер-лига 17-й тур Ливерпуль0 : 0Манчестер Юнайтед
05.03.2023 Англия - Премьер-лига 26-й тур Ливерпуль7 : 0Манчестер Юнайтед
22.08.2022 Англия - Премьер-лига 3-й тур Манчестер Юнайтед2 : 1Ливерпуль
12.07.2022 Товарищеские матчи (клубы) - 2022 Товарищеские матчи Манчестер Юнайтед4 : 0Ливерпуль
19.04.2022 Англия - Премьер-лига 30-й тур Ливерпуль4 : 0Манчестер Юнайтед
24.10.2021 Англия - Премьер-лига 9-й тур Манчестер Юнайтед0 : 5Ливерпуль
13.05.2021 Англия - Премьер-лига 34-й тур Манчестер Юнайтед2 : 4Ливерпуль
24.01.2021 Кубок Англии 1/16 финала Манчестер Юнайтед3 : 2Ливерпуль
17.01.2021 Англия - Премьер-лига 19-й тур Ливерпуль0 : 0Манчестер Юнайтед
04.04.2024 Англия - Премьер-лига 31-й тур 4 : 3Манчестер Юнайтед
30.03.2024 Англия - Премьер-лига 30-й тур 1 : 1Манчестер Юнайтед
17.03.2024 Кубок Англии 1/4 финала Манчестер Юнайтед4 : 3 ДВЛиверпуль
09.03.2024 Англия - Премьер-лига 28-й тур Манчестер Юнайтед2 : 0
03.03.2024 Англия - Премьер-лига 27-й тур 3 : 1Манчестер Юнайтед
04.04.2024 Англия - Премьер-лига 31-й тур Ливерпуль3 : 1
31.03.2024 Англия - Премьер-лига 30-й тур Ливерпуль2 : 1
17.03.2024 Кубок Англии 1/4 финала Манчестер Юнайтед4 : 3 ДВЛиверпуль
14.03.2024 Лига Европы 1/8 финала. 2-й матч Ливерпуль6 : 1
10.03.2024 Англия - Премьер-лига 28-й тур Ливерпуль1 : 1
Текстовая трансляция
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Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию центрального матча 32-го тура АПЛ: «Манчестер Юнайтед» — «Ливерпуль». Начало встречи запланировано на 17:30 по московскому времени.
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
Арсенал3171
2
Лига чемпионов
Ливерпуль3070
3
Лига чемпионов
Манчестер Сити3170
4
Лига чемпионов
Астон Вилла3260
5
Лига Европы
Тоттенхэм Хотспур3057
6 Манчестер Юнайтед3048
7 Вест Хэм Юнайтед3248
8 Ньюкасл Юнайтед3147
9 Челси2943
10 Брайтон энд Хоув Альбион3143
11 Вулверхэмптон3142
12 Борнмут3141
13 Фулхэм3239
14 Кристал Пэлас3130
15 Эвертон3129
16 Брентфорд3229
17 Ноттингем Форест3125
18
Зона вылета
Лутон Таун3225
19
Зона вылета
Бёрнли3219
20
Зона вылета
Шеффилд Юнайтед3015

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