Манчестер Юнайтед - Ливерпуль 07 Апреля прямая трансляция
Стадион: Олд Траффорд (Манчестер, Англия), вместимость: 76212
07 Апреля 2024 года в 17:30 (+03:00). Англия - Премьер-лига, 32-й тур
Главный судья: Энтони Тейлор (Манчестер, Англия);
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Манчестер Юнайтед - Ливерпуль, которое состоится 07 Апреля 2024 года в 17:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Англия - Премьер-лига, 32-й тур, оно проводится на стадионе: Олд Траффорд (Манчестер, Англия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Манчестер Юнайтед
Манчестер
Ливерпуль
Ливерпуль
|24
|вр
|Андре Онана
|20
|зщ
|Диогу Дало
|5
|зщ
|Гарри Магуайр
|53
|зщ
|Вилли Камбвал
|29
|зщ
|Аарон Ван-Биссака
|17
|пз
|Алехандро Гарначо
|39
|пз
|Скотт Мактоминей
|37
|пз
|Кобби Майну
|8
|пз
|Бруну Фернандеш
|21
|пз
|Антони
|11
|нп
|Расмус Хойлунд
|62
|вр
|Кивин Келлехер
|84
|зщ
|Конор Брэдли
|78
|зщ
|Джарелл Куанса
|4
|зщ
|Вирджил ван Дейк
|26
|зщ
|Эндрю Робертсон
|10
|пз
|Алексис Мак Аллистер
|8
|пз
|Доминик Собослаи
|3
|пз
|Ватару Эндо
|11
|нп
|Мохамед Салах
|9
|нп
|Дарвин Нуньес
|7
|нп
|Луис Диас
Главные тренеры
|Эрик тен Хаг
|Юрген Клопп
История личных встреч
|17.03.2024
|Кубок Англии
|1/4 финала
|4 : 3 ДВ
|17.12.2023
|Англия - Премьер-лига
|17-й тур
|0 : 0
|05.03.2023
|Англия - Премьер-лига
|26-й тур
|7 : 0
|22.08.2022
|Англия - Премьер-лига
|3-й тур
|2 : 1
|12.07.2022
|Товарищеские матчи (клубы) - 2022
|Товарищеские матчи
|4 : 0
|19.04.2022
|Англия - Премьер-лига
|30-й тур
|4 : 0
|24.10.2021
|Англия - Премьер-лига
|9-й тур
|0 : 5
|13.05.2021
|Англия - Премьер-лига
|34-й тур
|2 : 4
|24.01.2021
|Кубок Англии
|1/16 финала
|3 : 2
|17.01.2021
|Англия - Премьер-лига
|19-й тур
|0 : 0
|04.04.2024
|Англия - Премьер-лига
|31-й тур
|4 : 3
|30.03.2024
|Англия - Премьер-лига
|30-й тур
|1 : 1
|17.03.2024
|Кубок Англии
|1/4 финала
|4 : 3 ДВ
|09.03.2024
|Англия - Премьер-лига
|28-й тур
|2 : 0
|03.03.2024
|Англия - Премьер-лига
|27-й тур
|3 : 1
|04.04.2024
|Англия - Премьер-лига
|31-й тур
|3 : 1
|31.03.2024
|Англия - Премьер-лига
|30-й тур
|2 : 1
|17.03.2024
|Кубок Англии
|1/4 финала
|4 : 3 ДВ
|14.03.2024
|Лига Европы
|1/8 финала. 2-й матч
|6 : 1
|10.03.2024
|Англия - Премьер-лига
|28-й тур
|1 : 1
Текстовая трансляция
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Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию центрального матча 32-го тура АПЛ: «Манчестер Юнайтед» — «Ливерпуль». Начало встречи запланировано на 17:30 по московскому времени.
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|Арсенал
|31
|71
| 2
Лига чемпионов
|Ливерпуль
|30
|70
| 3
Лига чемпионов
|Манчестер Сити
|31
|70
| 4
Лига чемпионов
|Астон Вилла
|32
|60
| 5
Лига Европы
|Тоттенхэм Хотспур
|30
|57
|6
|Манчестер Юнайтед
|30
|48
|7
|Вест Хэм Юнайтед
|32
|48
|8
|Ньюкасл Юнайтед
|31
|47
|9
|Челси
|29
|43
|10
|Брайтон энд Хоув Альбион
|31
|43
|11
|Вулверхэмптон
|31
|42
|12
|Борнмут
|31
|41
|13
|Фулхэм
|32
|39
|14
|Кристал Пэлас
|31
|30
|15
|Эвертон
|31
|29
|16
|Брентфорд
|32
|29
|17
|Ноттингем Форест
|31
|25
| 18
Зона вылета
|Лутон Таун
|32
|25
| 19
Зона вылета
|Бёрнли
|32
|19
| 20
Зона вылета
|Шеффилд Юнайтед
|30
|15