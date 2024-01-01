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Тоттенхэм Хотспур - Ноттингем Форест 07 Апреля прямая трансляция

Стадион: Тоттенхэм Хотспур (Лондон, Англия), вместимость: 62062
07 Апреля 2024 года в 20:00 (+03:00). Англия - Премьер-лига, 32-й тур
Главный судья: Саймон Хупер (Уилтшир, Англия);
Тоттенхэм Хотспур
Ноттингем Форест

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Тоттенхэм Хотспур - Ноттингем Форест, которое состоится 07 Апреля 2024 года в 20:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Англия - Премьер-лига, 32-й тур, оно проводится на стадионе: Тоттенхэм Хотспур (Лондон, Англия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Тоттенхэм Хотспур
Лондон
Ноттингем Форест
Ноттингем
13 Италия вр Гульельмо Викарио
23 Испания зщ Педро Порро
17 Аргентина зщ Кристиан Ромеро
37 Нидерланды зщ Микки ван де Вен
38 Италия зщ Дестини Удоджи
10 Англия пз Джеймс Мэддисон
21 Швеция пз Деян Кулушевски
29 Сенегал пз Папе Матар Сарр
8 Мали пз Ив Биссума
22 Уэльс нп Бреннан Джонсон
7 Южная Корея нп Сон Хын Мин
26 Бельгия вр Матц Селс
7 Уэльс зщ Неко Уильямс
32 Ирландия зщ Эндрю Омобамиделе
40 Бразилия зщ Мурилло
43 Нигерия зщ Ола Айна
22 Англия пз Райан Йейтс
28 Бразилия пз Данило
21 Швеция пз Энтони Эланга
10 Англия пз Морган Гиббс-Уайт
14 Англия пз Каллум Хадсон-Одои
11 Новая Зеландия нп Крис Вуд
Главные тренеры
Австралия Ангелос Постекоглу
Португалия Нуну Эшпириту Санту
Португалия Нуну Эшпириту Санту
История личных встреч
15.12.2023 Англия - Премьер-лига 17-й тур Ноттингем Форест0 : 2Тоттенхэм Хотспур
11.03.2023 Англия - Премьер-лига 27-й тур Тоттенхэм Хотспур3 : 1Ноттингем Форест
09.11.2022 Англия - Кубок лиги 3-й раунд Ноттингем Форест2 : 0Тоттенхэм Хотспур
28.08.2022 Англия - Премьер-лига 4-й тур Ноттингем Форест0 : 2Тоттенхэм Хотспур
24.09.2014 Англия - Кубок лиги 1/16 финала Тоттенхэм Хотспур3 : 1Ноттингем Форест
02.04.2024 Англия - Премьер-лига 31-й тур 1 : 1Тоттенхэм Хотспур
30.03.2024 Англия - Премьер-лига 30-й тур Тоттенхэм Хотспур2 : 1
16.03.2024 Англия - Премьер-лига 29-й тур 3 : 0Тоттенхэм Хотспур
10.03.2024 Англия - Премьер-лига 28-й тур 0 : 4Тоттенхэм Хотспур
02.03.2024 Англия - Премьер-лига 27-й тур Тоттенхэм Хотспур3 : 1
02.04.2024 Англия - Премьер-лига 31-й тур Ноттингем Форест3 : 1
30.03.2024 Англия - Премьер-лига 30-й тур Ноттингем Форест1 : 1
16.03.2024 Англия - Премьер-лига 29-й тур 1 : 1Ноттингем Форест
10.03.2024 Англия - Премьер-лига 28-й тур 1 : 0Ноттингем Форест
02.03.2024 Англия - Премьер-лига 27-й тур Ноттингем Форест0 : 1
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
Арсенал3171
2
Лига чемпионов
Ливерпуль3070
3
Лига чемпионов
Манчестер Сити3170
4
Лига чемпионов
Астон Вилла3260
5
Лига Европы
Тоттенхэм Хотспур3057
6 Манчестер Юнайтед3048
7 Вест Хэм Юнайтед3248
8 Ньюкасл Юнайтед3147
9 Челси2943
10 Брайтон энд Хоув Альбион3143
11 Вулверхэмптон3142
12 Борнмут3141
13 Фулхэм3239
14 Кристал Пэлас3130
15 Эвертон3129
16 Брентфорд3229
17 Ноттингем Форест3125
18
Зона вылета
Лутон Таун3225
19
Зона вылета
Бёрнли3219
20
Зона вылета
Шеффилд Юнайтед3015

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