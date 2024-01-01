Тоттенхэм Хотспур - Ноттингем Форест 07 Апреля прямая трансляция
Стадион: Тоттенхэм Хотспур (Лондон, Англия), вместимость: 62062
07 Апреля 2024 года в 20:00 (+03:00). Англия - Премьер-лига, 32-й тур
Главный судья: Саймон Хупер (Уилтшир, Англия);
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Тоттенхэм Хотспур - Ноттингем Форест, которое состоится 07 Апреля 2024 года в 20:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Англия - Премьер-лига, 32-й тур, оно проводится на стадионе: Тоттенхэм Хотспур (Лондон, Англия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Тоттенхэм Хотспур
Лондон
Ноттингем Форест
Ноттингем
|13
|вр
|Гульельмо Викарио
|23
|зщ
|Педро Порро
|17
|зщ
|Кристиан Ромеро
|37
|зщ
|Микки ван де Вен
|38
|зщ
|Дестини Удоджи
|10
|пз
|Джеймс Мэддисон
|21
|пз
|Деян Кулушевски
|29
|пз
|Папе Матар Сарр
|8
|пз
|Ив Биссума
|22
|нп
|Бреннан Джонсон
|7
|нп
|Сон Хын Мин
|26
|вр
|Матц Селс
|7
|зщ
|Неко Уильямс
|32
|зщ
|Эндрю Омобамиделе
|40
|зщ
|Мурилло
|43
|зщ
|Ола Айна
|22
|пз
|Райан Йейтс
|28
|пз
|Данило
|21
|пз
|Энтони Эланга
|10
|пз
|Морган Гиббс-Уайт
|14
|пз
|Каллум Хадсон-Одои
|11
|нп
|Крис Вуд
Главные тренеры
|Ангелос Постекоглу
|Нуну Эшпириту Санту
|Нуну Эшпириту Санту
История личных встреч
|15.12.2023
|Англия - Премьер-лига
|17-й тур
|0 : 2
|11.03.2023
|Англия - Премьер-лига
|27-й тур
|3 : 1
|09.11.2022
|Англия - Кубок лиги
|3-й раунд
|2 : 0
|28.08.2022
|Англия - Премьер-лига
|4-й тур
|0 : 2
|24.09.2014
|Англия - Кубок лиги
|1/16 финала
|3 : 1
|02.04.2024
|Англия - Премьер-лига
|31-й тур
|1 : 1
|30.03.2024
|Англия - Премьер-лига
|30-й тур
|2 : 1
|16.03.2024
|Англия - Премьер-лига
|29-й тур
|3 : 0
|10.03.2024
|Англия - Премьер-лига
|28-й тур
|0 : 4
|02.03.2024
|Англия - Премьер-лига
|27-й тур
|3 : 1
|02.04.2024
|Англия - Премьер-лига
|31-й тур
|3 : 1
|30.03.2024
|Англия - Премьер-лига
|30-й тур
|1 : 1
|16.03.2024
|Англия - Премьер-лига
|29-й тур
|1 : 1
|10.03.2024
|Англия - Премьер-лига
|28-й тур
|1 : 0
|02.03.2024
|Англия - Премьер-лига
|27-й тур
|0 : 1
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|Арсенал
|31
|71
| 2
Лига чемпионов
|Ливерпуль
|30
|70
| 3
Лига чемпионов
|Манчестер Сити
|31
|70
| 4
Лига чемпионов
|Астон Вилла
|32
|60
| 5
Лига Европы
|Тоттенхэм Хотспур
|30
|57
|6
|Манчестер Юнайтед
|30
|48
|7
|Вест Хэм Юнайтед
|32
|48
|8
|Ньюкасл Юнайтед
|31
|47
|9
|Челси
|29
|43
|10
|Брайтон энд Хоув Альбион
|31
|43
|11
|Вулверхэмптон
|31
|42
|12
|Борнмут
|31
|41
|13
|Фулхэм
|32
|39
|14
|Кристал Пэлас
|31
|30
|15
|Эвертон
|31
|29
|16
|Брентфорд
|32
|29
|17
|Ноттингем Форест
|31
|25
| 18
Зона вылета
|Лутон Таун
|32
|25
| 19
Зона вылета
|Бёрнли
|32
|19
| 20
Зона вылета
|Шеффилд Юнайтед
|30
|15