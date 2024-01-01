Ювентус - Фиорентина 07 Апреля прямая трансляция
Стадион: Альянц - Ювентус (Турин, Италия), вместимость: 41507
07 Апреля 2024 года в 21:45 (+03:00). Италия - Серия А, 31-й тур
Главный судья: Федерико Ла Пенна (Рим, Италия);
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Ювентус - Фиорентина, которое состоится 07 Апреля 2024 года в 21:45 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Италия - Серия А, 31-й тур, оно проводится на стадионе: Альянц - Ювентус (Турин, Италия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Ювентус
Турин
Фиорентина
Флоренция
|1
|вр
|Войцех Щенсны
|4
|зщ
|Федерико Гатти
|3
|зщ
|Бремер
|6
|зщ
|Данило
|27
|зщ
|Андреа Камбьязо
|16
|пз
|Уэстон Маккенни
|5
|пз
|Мануэль Локателли
|25
|пз
|Адриен Рабьо
|11
|пз
|Филип Костич
|9
|нп
|Душан Влахович
|7
|нп
|Федерико Кьеза
|1
|вр
|Пьетро Терраччано
|2
|зщ
|Додо
|4
|зщ
|Никола Миленкович
|16
|зщ
|Лука Раньери
|3
|зщ
|Кристиано Бираги
|6
|пз
|Артур
|32
|пз
|Жозеф Альфред Дункан
|10
|нп
|Николас Гонсалес
|9
|нп
|Лукас Бельтран
|7
|нп
|Риккардо Соттиль
|20
|нп
|Андреа Белотти
Главные тренеры
|Массимилиано Аллегри
|Винченцо Итальяно
История личных встреч
|05.11.2023
|Италия - Серия А
|11-й тур
|0 : 1
|12.02.2023
|Италия - Серия А
|Серия А. 22-й тур
|1 : 0
|03.09.2022
|Италия - Серия А
|Серия А. 5-й тур
|1 : 1
|21.05.2022
|Италия - Серия А
|38-й тур
|2 : 0
|20.04.2022
|Кубок Италии
|1/2 финала
|2 : 0
|02.03.2022
|Кубок Италии
|1/2 финала
|0 : 1
|06.11.2021
|Италия - Серия А
|12-й тур
|1 : 0
|25.04.2021
|Италия - Серия А
|33-й тур
|1 : 1
|22.12.2020
|Италия - Серия А
|14-й тур
|0 : 3
|02.02.2020
|Италия - Серия А
|22-й тур
|3 : 0
|02.04.2024
|Кубок Италии
|1/2 финала. 1-й матч
|2 : 0
|30.03.2024
|Италия - Серия А
|30-й тур
|1 : 0
|17.03.2024
|Италия - Серия А
|29-й тур
|0 : 0
|10.03.2024
|Италия - Серия А
|28-й тур
|2 : 2
|03.03.2024
|Италия - Серия А
|27-й тур
|2 : 1
|03.04.2024
|Кубок Италии
|1/2 финала. 1-й матч
|1 : 0
|30.03.2024
|Италия - Серия А
|30-й тур
|1 : 2
|14.03.2024
|Лига конференций
|1/8 финала. 2-й матч
|1 : 1
|10.03.2024
|Италия - Серия А
|28-й тур
|2 : 2
|07.03.2024
|Лига конференций
|1/8 финала. 1-й матч
|3 : 4
Текстовая трансляция
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Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча 31-го тура Серии A: «Ювентус» — «Фиорентина». Начало встречи запланировано на 21:45 по московскому времени.
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|Интер М
|30
|79
| 2
Лига чемпионов
|Милан
|31
|68
| 3
Лига чемпионов
|Ювентус
|30
|59
| 4
Лига чемпионов
|Болонья
|30
|57
| 5
Лига Европы
|Рома
|31
|55
| 6
Квалификация Лиги конференций
|Аталанта
|29
|50
|7
|Лацио
|31
|46
|8
|Наполи
|30
|45
|9
|Торино
|30
|44
|10
|Фиорентина
|29
|43
|11
|Монца
|30
|42
|12
|Дженоа
|30
|35
|13
|Лечче
|31
|29
|14
|Удинезе
|30
|28
|15
|Верона
|30
|27
|16
|Кальяри
|30
|27
|17
|Фрозиноне
|30
|25
| 18
Зона вылета
|Сассуоло
|31
|25
| 19
Зона вылета
|Эмполи
|30
|25
| 20
Зона вылета
|Салернитана
|31
|15