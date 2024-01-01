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Ювентус - Фиорентина 07 Апреля прямая трансляция

Стадион: Альянц - Ювентус (Турин, Италия), вместимость: 41507
07 Апреля 2024 года в 21:45 (+03:00). Италия - Серия А, 31-й тур
Главный судья: Федерико Ла Пенна (Рим, Италия);
Ювентус
Фиорентина

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Ювентус - Фиорентина, которое состоится 07 Апреля 2024 года в 21:45 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Италия - Серия А, 31-й тур, оно проводится на стадионе: Альянц - Ювентус (Турин, Италия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Ювентус
Турин
Фиорентина
Флоренция
1ПольшаврВойцех Щенсны
4ИталиязщФедерико Гатти
3Бразилиязщ Бремер
6Бразилиязщ Данило
27ИталиязщАндреа Камбьязо
16СШАпзУэстон Маккенни
5ИталияпзМануэль Локателли
25ФранцияпзАдриен Рабьо
11СербияпзФилип Костич
9СербиянпДушан Влахович
7ИталиянпФедерико Кьеза
1ИталияврПьетро Терраччано
2Бразилиязщ Додо
4СербиязщНикола Миленкович
16ИталиязщЛука Раньери
3ИталиязщКристиано Бираги
6Бразилияпз Артур
32ГанапзЖозеф Альфред Дункан
10АргентинанпНиколас Гонсалес
9АргентинанпЛукас Бельтран
7ИталиянпРиккардо Соттиль
20ИталиянпАндреа Белотти
Главные тренеры
ИталияМассимилиано Аллегри
ИталияВинченцо Итальяно
История личных встреч
05.11.2023Италия - Серия А11-й турФиорентина0 : 1Ювентус
12.02.2023Италия - Серия АСерия А. 22-й турЮвентус1 : 0Фиорентина
03.09.2022Италия - Серия АСерия А. 5-й турФиорентина1 : 1Ювентус
21.05.2022Италия - Серия А38-й турФиорентина2 : 0Ювентус
20.04.2022Кубок Италии1/2 финалаЮвентус2 : 0Фиорентина
02.03.2022Кубок Италии1/2 финалаФиорентина0 : 1Ювентус
06.11.2021Италия - Серия А12-й турЮвентус1 : 0Фиорентина
25.04.2021Италия - Серия А33-й турФиорентина1 : 1Ювентус
22.12.2020Италия - Серия А14-й турЮвентус0 : 3Фиорентина
02.02.2020Италия - Серия А22-й турЮвентус3 : 0Фиорентина
02.04.2024Кубок Италии1/2 финала. 1-й матчЮвентус2 : 0
30.03.2024Италия - Серия А30-й тур1 : 0Ювентус
17.03.2024Италия - Серия А29-й турЮвентус0 : 0
10.03.2024Италия - Серия А28-й турЮвентус2 : 2
03.03.2024Италия - Серия А27-й тур2 : 1Ювентус
03.04.2024Кубок Италии1/2 финала. 1-й матчФиорентина1 : 0
30.03.2024Италия - Серия А30-й турФиорентина1 : 2
14.03.2024Лига конференций1/8 финала. 2-й матчФиорентина1 : 1
10.03.2024Италия - Серия А28-й турФиорентина2 : 2
07.03.2024Лига конференций1/8 финала. 1-й матч3 : 4Фиорентина
Текстовая трансляция
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Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча 31-го тура Серии A: «Ювентус» — «Фиорентина». Начало встречи запланировано на 21:45 по московскому времени.
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
Интер М3079
2
Лига чемпионов
Милан3168
3
Лига чемпионов
Ювентус3059
4
Лига чемпионов
Болонья3057
5
Лига Европы
Рома3155
6
Квалификация Лиги конференций
Аталанта2950
7 Лацио3146
8 Наполи3045
9 Торино3044
10 Фиорентина2943
11 Монца3042
12 Дженоа3035
13 Лечче3129
14 Удинезе3028
15 Верона3027
16 Кальяри3027
17 Фрозиноне3025
18
Зона вылета
Сассуоло3125
19
Зона вылета
Эмполи3025
20
Зона вылета
Салернитана3115

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