00:22 ()
Онлайн трансляции
Суббота 06 апреля
Воскресенье 07 апреля
Свернуть список

Кальяри - Аталанта 07 Апреля прямая трансляция

Стадион: Унипол Домус (Кальяри, Италия), вместимость: 16233
07 Апреля 2024 года в 19:00 (+03:00). Италия - Серия А, 31-й тур
Главный судья: Антонио Рапуано (Италия);
Кальяри
Аталанта

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Кальяри - Аталанта, которое состоится 07 Апреля 2024 года в 19:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Италия - Серия А, 31-й тур, оно проводится на стадионе: Унипол Домус (Кальяри, Италия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Кальяри
Кальяри
Аталанта
Бергамо
22ИталияврСимоне Скуффет
28ИталиязщГабриэле Цаппа
26КолумбиязщЙерри Мина
4ИталиязщАльберто Доссена
27ИталиязщТоммазо Ауджелло
70ИталияпзДжанлука Гаэтано
29КонгопзЭнтони Макумбу
25ГанапзИбраим Сулемана
8УругвайпзНаитан Нандес
77АнголанпЗиту Лувумбу
9ПерунпДжанлука Лападула
29ИталияврМарко Карнесекки
19АлбаниязщБерат Джимсити
4ШвециязщИсак Хин
23Босния и ГерцеговиназщСеад Колашинац
77ИталиязщДавиде Дзаппакоста
22ИталиязщМаттео Руджери
15НидерландыпзМартен де Рон
13Бразилияпз Эдерсон
7НидерландыпзТён Копмейнерс
90ИталиянпДжанлука Скамакка
11НигериянпАдемола Лукман
Главные тренеры
ИталияКлаудио Раньери
ИталияДжан Пьеро Гасперини
История личных встреч
24.09.2023Италия - Серия А5-й турАталанта2 : 0Кальяри
06.02.2022Италия - Серия А24-й турАталанта1 : 2Кальяри
06.11.2021Италия - Серия А12-й турКальяри1 : 2Аталанта
14.02.2021Италия - Серия А22-й турКальяри0 : 1Аталанта
14.01.2021Кубок Италии1/8 финалаАталанта3 : 1Кальяри
04.10.2020Италия - Серия А3-й турАталанта5 : 2Кальяри
05.07.2020Италия - Серия А30-й турКальяри0 : 1Аталанта
03.11.2019Италия - Серия А11-й турАталанта0 : 2Кальяри
04.02.2019Италия - Серия А22-й турКальяри0 : 1Аталанта
14.01.2019Кубок Италии1/8 финалаКальяри0 : 2Аталанта
01.04.2024Италия - Серия А30-й турКальяри1 : 1
16.03.2024Италия - Серия А29-й тур1 : 0Кальяри
09.03.2024Италия - Серия А28-й турКальяри4 : 2
03.03.2024Италия - Серия А27-й тур0 : 1Кальяри
25.02.2024Италия - Серия А26-й турКальяри1 : 1
03.04.2024Кубок Италии1/2 финала. 1-й матч1 : 0Аталанта
30.03.2024Италия - Серия А30-й тур0 : 3Аталанта
14.03.2024Лига Европы1/8 финала. 2-й матчАталанта2 : 1
10.03.2024Италия - Серия А28-й тур2 : 2Аталанта
06.03.2024Лига Европы1/8 финала. 1-й матч1 : 1Аталанта
Текстовая трансляция
Автообновление
Обновить
0'
Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча 31-го тура Серии A: «Кальяри» — «Аталанта». Начало встречи запланировано на 19:00 по московскому времени.
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
Интер М3079
2
Лига чемпионов
Милан3168
3
Лига чемпионов
Ювентус3059
4
Лига чемпионов
Болонья3057
5
Лига Европы
Рома3155
6
Квалификация Лиги конференций
Аталанта2950
7 Лацио3146
8 Наполи3045
9 Торино3044
10 Фиорентина2943
11 Монца3042
12 Дженоа3035
13 Лечче3129
14 Удинезе3028
15 Верона3027
16 Кальяри3027
17 Фрозиноне3025
18
Зона вылета
Сассуоло3125
19
Зона вылета
Эмполи3025
20
Зона вылета
Салернитана3115

Отзывы и комментарии к матчу

Социальные комментарии Cackle
Рекомендуем

Новости футбола

 Все новости

Обзоры матчей

 Все обзоры
  • Лига Чемпионов
  • Лига Европы
  • Лига Конференций
  • Чемпионат Европы
Copyright © 2009-2024
Спорт
Информация
Чемпионаты
Кубки
Мы в соцсетях
Все права на онлайн трансляции принадлежат их законным владельцам. Наличие онлайн трансляции на нашем сайте подразумевает лишь размещение гиперссылок с общедоступных видео хостингов.Мы ни в коей мере не претендуем на обозначение нашего авторского права на данные материалы.
Авторизация close