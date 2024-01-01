Кальяри - Аталанта 07 Апреля прямая трансляция
Стадион: Унипол Домус (Кальяри, Италия), вместимость: 16233
07 Апреля 2024 года в 19:00 (+03:00). Италия - Серия А, 31-й тур
Главный судья: Антонио Рапуано (Италия);
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Кальяри - Аталанта, которое состоится 07 Апреля 2024 года в 19:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Италия - Серия А, 31-й тур, оно проводится на стадионе: Унипол Домус (Кальяри, Италия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Кальяри
Кальяри
Аталанта
Бергамо
|22
|вр
|Симоне Скуффет
|28
|зщ
|Габриэле Цаппа
|26
|зщ
|Йерри Мина
|4
|зщ
|Альберто Доссена
|27
|зщ
|Томмазо Ауджелло
|70
|пз
|Джанлука Гаэтано
|29
|пз
|Энтони Макумбу
|25
|пз
|Ибраим Сулемана
|8
|пз
|Наитан Нандес
|77
|нп
|Зиту Лувумбу
|9
|нп
|Джанлука Лападула
|29
|вр
|Марко Карнесекки
|19
|зщ
|Берат Джимсити
|4
|зщ
|Исак Хин
|23
|зщ
|Сеад Колашинац
|77
|зщ
|Давиде Дзаппакоста
|22
|зщ
|Маттео Руджери
|15
|пз
|Мартен де Рон
|13
|пз
|Эдерсон
|7
|пз
|Тён Копмейнерс
|90
|нп
|Джанлука Скамакка
|11
|нп
|Адемола Лукман
Главные тренеры
|Клаудио Раньери
|Джан Пьеро Гасперини
История личных встреч
|24.09.2023
|Италия - Серия А
|5-й тур
|2 : 0
|06.02.2022
|Италия - Серия А
|24-й тур
|1 : 2
|06.11.2021
|Италия - Серия А
|12-й тур
|1 : 2
|14.02.2021
|Италия - Серия А
|22-й тур
|0 : 1
|14.01.2021
|Кубок Италии
|1/8 финала
|3 : 1
|04.10.2020
|Италия - Серия А
|3-й тур
|5 : 2
|05.07.2020
|Италия - Серия А
|30-й тур
|0 : 1
|03.11.2019
|Италия - Серия А
|11-й тур
|0 : 2
|04.02.2019
|Италия - Серия А
|22-й тур
|0 : 1
|14.01.2019
|Кубок Италии
|1/8 финала
|0 : 2
|01.04.2024
|Италия - Серия А
|30-й тур
|1 : 1
|16.03.2024
|Италия - Серия А
|29-й тур
|1 : 0
|09.03.2024
|Италия - Серия А
|28-й тур
|4 : 2
|03.03.2024
|Италия - Серия А
|27-й тур
|0 : 1
|25.02.2024
|Италия - Серия А
|26-й тур
|1 : 1
|03.04.2024
|Кубок Италии
|1/2 финала. 1-й матч
|1 : 0
|30.03.2024
|Италия - Серия А
|30-й тур
|0 : 3
|14.03.2024
|Лига Европы
|1/8 финала. 2-й матч
|2 : 1
|10.03.2024
|Италия - Серия А
|28-й тур
|2 : 2
|06.03.2024
|Лига Европы
|1/8 финала. 1-й матч
|1 : 1
Текстовая трансляция
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Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча 31-го тура Серии A: «Кальяри» — «Аталанта». Начало встречи запланировано на 19:00 по московскому времени.
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|Интер М
|30
|79
| 2
Лига чемпионов
|Милан
|31
|68
| 3
Лига чемпионов
|Ювентус
|30
|59
| 4
Лига чемпионов
|Болонья
|30
|57
| 5
Лига Европы
|Рома
|31
|55
| 6
Квалификация Лиги конференций
|Аталанта
|29
|50
|7
|Лацио
|31
|46
|8
|Наполи
|30
|45
|9
|Торино
|30
|44
|10
|Фиорентина
|29
|43
|11
|Монца
|30
|42
|12
|Дженоа
|30
|35
|13
|Лечче
|31
|29
|14
|Удинезе
|30
|28
|15
|Верона
|30
|27
|16
|Кальяри
|30
|27
|17
|Фрозиноне
|30
|25
| 18
Зона вылета
|Сассуоло
|31
|25
| 19
Зона вылета
|Эмполи
|30
|25
| 20
Зона вылета
|Салернитана
|31
|15