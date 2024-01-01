Верона - Дженоа 07 Апреля прямая трансляция
Стадион: Марк-Антонио Бентегоди (Верона, Италия), вместимость: 39211
07 Апреля 2024 года в 19:00 (+03:00). Италия - Серия А, 31-й тур
Главный судья: Джанлука Манганьелло (Пинероло, Италия);
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Верона - Дженоа, которое состоится 07 Апреля 2024 года в 19:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Италия - Серия А, 31-й тур, оно проводится на стадионе: Марк-Антонио Бентегоди (Верона, Италия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Верона
Верона
Дженоа
Генуя
|1
|вр
|Лоренцо Монтипо
|27
|зщ
|Павел Давидович
|42
|зщ
|Диего Коппола
|38
|зщ
|Джексон Тчатчуа
|32
|зщ
|Хуан Давид Кабаль Мурильо
|25
|пз
|Суат Сердар
|33
|пз
|Ондрей Дуда
|8
|пз
|Дарко Лазович
|31
|нп
|Томаш Суслов
|90
|нп
|Майкл Фолоруншо
|17
|нп
|Тейянни Нослин
|1
|вр
|Хосеп Риера
|4
|зщ
|Кони де Винтер
|13
|зщ
|Маттья Бани
|22
|зщ
|Хоан Васкес
|90
|пз
|Джед Спенс
|32
|пз
|Мортен Френнруп
|47
|пз
|Милан Бадель
|8
|пз
|Кевин Стротман
|10
|нп
|Жуниор Мессьяс
|18
|нп
|Калеб Экубан
|11
|нп
|Альберт Гудмундссон
Главные тренеры
|Марко Барони
|Альберто Джилардино
История личных встреч
|10.11.2023
|Италия - Серия А
|12-й тур
|1 : 0
|04.04.2022
|Италия - Серия А
|31-й тур
|1 : 0
|25.09.2021
|Италия - Серия А
|6-й тур
|3 : 3
|20.02.2021
|Италия - Серия А
|23-й тур
|2 : 2
|19.10.2020
|Италия - Серия А
|4-й тур
|0 : 0
|02.08.2020
|Италия - Серия А
|38-й тур
|3 : 0
|12.01.2020
|Италия - Серия А
|19-й тур
|2 : 1
|23.04.2018
|Италия - Серия А
|34-й тур
|3 : 1
|04.12.2017
|Италия - Серия А
|15-й тур
|0 : 1
|24.01.2016
|Италия - Серия А
|21-й тур
|1 : 1
|01.04.2024
|Италия - Серия А
|30-й тур
|1 : 1
|17.03.2024
|Италия - Серия А
|29-й тур
|1 : 3
|10.03.2024
|Италия - Серия А
|28-й тур
|0 : 1
|03.03.2024
|Италия - Серия А
|27-й тур
|1 : 0
|23.02.2024
|Италия - Серия А
|26-й тур
|2 : 0
|30.03.2024
|Италия - Серия А
|30-й тур
|1 : 1
|17.03.2024
|Италия - Серия А
|29-й тур
|0 : 0
|09.03.2024
|Италия - Серия А
|28-й тур
|2 : 3
|04.03.2024
|Италия - Серия А
|27-й тур
|2 : 1
|24.02.2024
|Италия - Серия А
|26-й тур
|2 : 0
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|Интер М
|30
|79
| 2
Лига чемпионов
|Милан
|31
|68
| 3
Лига чемпионов
|Ювентус
|30
|59
| 4
Лига чемпионов
|Болонья
|30
|57
| 5
Лига Европы
|Рома
|31
|55
| 6
Квалификация Лиги конференций
|Аталанта
|29
|50
|7
|Лацио
|31
|46
|8
|Наполи
|30
|45
|9
|Торино
|30
|44
|10
|Фиорентина
|29
|43
|11
|Монца
|30
|42
|12
|Дженоа
|30
|35
|13
|Лечче
|31
|29
|14
|Удинезе
|30
|28
|15
|Верона
|30
|27
|16
|Кальяри
|30
|27
|17
|Фрозиноне
|30
|25
| 18
Зона вылета
|Сассуоло
|31
|25
| 19
Зона вылета
|Эмполи
|30
|25
| 20
Зона вылета
|Салернитана
|31
|15