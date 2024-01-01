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Верона - Дженоа 07 Апреля прямая трансляция

Стадион: Марк-Антонио Бентегоди (Верона, Италия), вместимость: 39211
07 Апреля 2024 года в 19:00 (+03:00). Италия - Серия А, 31-й тур
Главный судья: Джанлука Манганьелло (Пинероло, Италия);
Верона
Дженоа

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Верона - Дженоа, которое состоится 07 Апреля 2024 года в 19:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Италия - Серия А, 31-й тур, оно проводится на стадионе: Марк-Антонио Бентегоди (Верона, Италия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Верона
Верона
Дженоа
Генуя
1ИталияврЛоренцо Монтипо
27ПольшазщПавел Давидович
42ИталиязщДиего Коппола
38БельгиязщДжексон Тчатчуа
32КолумбиязщХуан Давид Кабаль Мурильо
25ГерманияпзСуат Сердар
33СловакияпзОндрей Дуда
8СербияпзДарко Лазович
31СловакиянпТомаш Суслов
90ИталиянпМайкл Фолоруншо
17НидерландынпТейянни Нослин
1ИспанияврХосеп Риера
4БельгиязщКони де Винтер
13ИталиязщМаттья Бани
22МексиказщХоан Васкес
90АнглияпзДжед Спенс
32ДанияпзМортен Френнруп
47ХорватияпзМилан Бадель
8НидерландыпзКевин Стротман
10БразилиянпЖуниор Мессьяс
18ГананпКалеб Экубан
11ИсландиянпАльберт Гудмундссон
Главные тренеры
ИталияМарко Барони
ИталияАльберто Джилардино
История личных встреч
10.11.2023Италия - Серия А12-й турДженоа1 : 0Верона
04.04.2022Италия - Серия А31-й турВерона1 : 0Дженоа
25.09.2021Италия - Серия А6-й турДженоа3 : 3Верона
20.02.2021Италия - Серия А23-й турДженоа2 : 2Верона
19.10.2020Италия - Серия А4-й турВерона0 : 0Дженоа
02.08.2020Италия - Серия А38-й турДженоа3 : 0Верона
12.01.2020Италия - Серия А19-й турВерона2 : 1Дженоа
23.04.2018Италия - Серия А34-й турДженоа3 : 1Верона
04.12.2017Италия - Серия А15-й турВерона0 : 1Дженоа
24.01.2016Италия - Серия А21-й турВерона1 : 1Дженоа
01.04.2024Италия - Серия А30-й тур1 : 1Верона
17.03.2024Италия - Серия А29-й турВерона1 : 3
10.03.2024Италия - Серия А28-й тур0 : 1Верона
03.03.2024Италия - Серия А27-й турВерона1 : 0
23.02.2024Италия - Серия А26-й тур2 : 0Верона
30.03.2024Италия - Серия А30-й турДженоа1 : 1
17.03.2024Италия - Серия А29-й тур0 : 0Дженоа
09.03.2024Италия - Серия А28-й турДженоа2 : 3
04.03.2024Италия - Серия А27-й тур2 : 1Дженоа
24.02.2024Италия - Серия А26-й турДженоа2 : 0
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
Интер М3079
2
Лига чемпионов
Милан3168
3
Лига чемпионов
Ювентус3059
4
Лига чемпионов
Болонья3057
5
Лига Европы
Рома3155
6
Квалификация Лиги конференций
Аталанта2950
7 Лацио3146
8 Наполи3045
9 Торино3044
10 Фиорентина2943
11 Монца3042
12 Дженоа3035
13 Лечче3129
14 Удинезе3028
15 Верона3027
16 Кальяри3027
17 Фрозиноне3025
18
Зона вылета
Сассуоло3125
19
Зона вылета
Эмполи3025
20
Зона вылета
Салернитана3115

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