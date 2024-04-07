Монца - Наполи 07 Апреля прямая трансляция
Стадион: Комунале Бриантео (Монца, Италия), вместимость: 18568
07 Апреля 2024 года в 16:00 (+03:00). Италия - Серия А, 31-й тур
Главный судья: Даниэле Довери (Рим, Италия);
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Текстовая трансляция
Таблица
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Монца - Наполи, которое состоится 07 Апреля 2024 года в 16:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Италия - Серия А, 31-й тур, оно проводится на стадионе: Комунале Бриантео (Монца, Италия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Монца
Монца
Наполи
Неаполь
|16
|вр
|Микеле Ди Грегорио
|19
|зщ
|Самуэле Биринделли
|4
|зщ
|Армандо Иццо
|22
|зщ
|Пабло Мари
|44
|зщ
|Андреа Карбони
|6
|пз
|Роберто Гальярдини
|38
|пз
|Уоррен Бондо
|28
|пз
|Андреа Кольпани
|21
|пз
|Валентин Карбони
|27
|пз
|Даниэль Мальдини
|11
|нп
|Милан Джурич
|1
|вр
|Алекс Мерет
|22
|зщ
|Джованни Ди Лоренцо
|13
|зщ
|Амир Ррахмани
|5
|зщ
|Жуан Жесус
|17
|зщ
|Матиас Оливера
|99
|пз
|Андре Замбо Ангисса
|68
|пз
|Станислав Лоботка
|8
|пз
|Хамед Жуниор Траоре
|21
|нп
|Маттео Политано
|9
|нп
|Виктор Осимхен
|77
|нп
|Хвича Кварацхелия
Главные тренеры
|Раффаэле Палладино
|Франческо Кальцона
История личных встреч
|29.12.2023
|Италия - Серия А
|18-й тур
|0 : 0
|14.05.2023
|Италия - Серия А
|Серия А. 35-й тур
|2 : 0
|21.08.2022
|Италия - Серия А
|Серия А. 2-й тур
|4 : 0
|30.03.2024
|Италия - Серия А
|30-й тур
|1 : 0
|16.03.2024
|Италия - Серия А
|29-й тур
|1 : 0
|09.03.2024
|Италия - Серия А
|28-й тур
|2 : 3
|02.03.2024
|Италия - Серия А
|27-й тур
|1 : 4
|24.02.2024
|Италия - Серия А
|26-й тур
|0 : 2
|30.03.2024
|Италия - Серия А
|30-й тур
|0 : 3
|17.03.2024
|Италия - Серия А
|29-й тур
|1 : 1
|12.03.2024
|Лига чемпионов
|1/8 финала. 2-й матч
|3 : 1
|08.03.2024
|Италия - Серия А
|28-й тур
|1 : 1
|03.03.2024
|Италия - Серия А
|27-й тур
|2 : 1
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|Интер М
|30
|79
| 2
Лига чемпионов
|Милан
|31
|68
| 3
Лига чемпионов
|Ювентус
|30
|59
| 4
Лига чемпионов
|Болонья
|30
|57
| 5
Лига Европы
|Рома
|31
|55
| 6
Квалификация Лиги конференций
|Аталанта
|29
|50
|7
|Лацио
|31
|46
|8
|Наполи
|30
|45
|9
|Торино
|30
|44
|10
|Фиорентина
|29
|43
|11
|Монца
|30
|42
|12
|Дженоа
|30
|35
|13
|Лечче
|31
|29
|14
|Удинезе
|30
|28
|15
|Верона
|30
|27
|16
|Кальяри
|30
|27
|17
|Фрозиноне
|30
|25
| 18
Зона вылета
|Сассуоло
|31
|25
| 19
Зона вылета
|Эмполи
|30
|25
| 20
Зона вылета
|Салернитана
|31
|15