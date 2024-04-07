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Монца - Наполи 07 Апреля прямая трансляция

Стадион: Комунале Бриантео (Монца, Италия), вместимость: 18568
07 Апреля 2024 года в 16:00 (+03:00). Италия - Серия А, 31-й тур
Главный судья: Даниэле Довери (Рим, Италия);
Монца
Наполи

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Монца - Наполи, которое состоится 07 Апреля 2024 года в 16:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Италия - Серия А, 31-й тур, оно проводится на стадионе: Комунале Бриантео (Монца, Италия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Монца
Монца
Наполи
Неаполь
16ИталияврМикеле Ди Грегорио
19ИталиязщСамуэле Биринделли
4ИталиязщАрмандо Иццо
22ИспаниязщПабло Мари
44ИталиязщАндреа Карбони
6ИталияпзРоберто Гальярдини
38ФранцияпзУоррен Бондо
28ИталияпзАндреа Кольпани
21АргентинапзВалентин Карбони
27ИталияпзДаниэль Мальдини
11Босния и ГерцеговинанпМилан Джурич
1ИталияврАлекс Мерет
22ИталиязщДжованни Ди Лоренцо
13КосовозщАмир Ррахмани
5БразилиязщЖуан Жесус
17УругвайзщМатиас Оливера
99КамерунпзАндре Замбо Ангисса
68СловакияпзСтанислав Лоботка
8Кот-д'ИвуарпзХамед Жуниор Траоре
21ИталиянпМаттео Политано
9НигериянпВиктор Осимхен
77ГрузиянпХвича Кварацхелия
Главные тренеры
ИталияРаффаэле Палладино
ИталияФранческо Кальцона
История личных встреч
29.12.2023Италия - Серия А18-й турНаполи0 : 0Монца
14.05.2023Италия - Серия АСерия А. 35-й турМонца2 : 0Наполи
21.08.2022Италия - Серия АСерия А. 2-й турНаполи4 : 0Монца
30.03.2024Италия - Серия А30-й тур1 : 0Монца
16.03.2024Италия - Серия А29-й турМонца1 : 0
09.03.2024Италия - Серия А28-й тур2 : 3Монца
02.03.2024Италия - Серия А27-й турМонца1 : 4
24.02.2024Италия - Серия А26-й тур0 : 2Монца
30.03.2024Италия - Серия А30-й турНаполи0 : 3
17.03.2024Италия - Серия А29-й тур1 : 1Наполи
12.03.2024Лига чемпионов1/8 финала. 2-й матч3 : 1Наполи
08.03.2024Италия - Серия А28-й турНаполи1 : 1
03.03.2024Италия - Серия А27-й турНаполи2 : 1
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
Интер М3079
2
Лига чемпионов
Милан3168
3
Лига чемпионов
Ювентус3059
4
Лига чемпионов
Болонья3057
5
Лига Европы
Рома3155
6
Квалификация Лиги конференций
Аталанта2950
7 Лацио3146
8 Наполи3045
9 Торино3044
10 Фиорентина2943
11 Монца3042
12 Дженоа3035
13 Лечче3129
14 Удинезе3028
15 Верона3027
16 Кальяри3027
17 Фрозиноне3025
18
Зона вылета
Сассуоло3125
19
Зона вылета
Эмполи3025
20
Зона вылета
Салернитана3115

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