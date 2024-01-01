Фрозиноне - Болонья 07 Апреля прямая трансляция
Стадион: Бенито Стирпе (Фрозиноне, Италия), вместимость: 16125
07 Апреля 2024 года в 13:30 (+03:00). Италия - Серия А, 31-й тур
Главный судья: Даниэле Орсато (Виченца, Италия);
Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Фрозиноне - Болонья, которое состоится 07 Апреля 2024 года в 13:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Италия - Серия А, 31-й тур, оно проводится на стадионе: Бенито Стирпе (Фрозиноне, Италия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Фрозиноне
Фрозиноне
Болонья
Болонья
|80
|вр
|Стефано Турати
|33
|зщ
|Кевин Бонифаци
|5
|зщ
|Калеб Околи
|6
|зщ
|Симоне Романьоли
|19
|зщ
|Надир Цортеа
|32
|зщ
|Эмануэле Валери
|36
|пз
|Лука Маццители
|4
|пз
|Марко Брешианини
|18
|пз
|Матиас Соуле
|12
|пз
|Рейниер
|70
|нп
|Валид Хеддира
|28
|вр
|Лукаш Скорупски
|3
|зщ
|Стефан Пош
|26
|зщ
|Джон Лукуми
|33
|зщ
|Риккардо Калафьори
|15
|зщ
|Виктор Кристиансен
|8
|пз
|Ремо Фройлер
|19
|пз
|Льюис Фергюсон
|80
|пз
|Джованни Фаббьян
|7
|нп
|Риккардо Орсолини
|56
|нп
|Алексис Салемакерс
|9
|нп
|Джошуа Зиркзее
Главные тренеры
|Эусебио Ди Франческо
|Тьяго Мотта
История личных встреч
|22.10.2023
|Италия - Серия А
|9-й тур
|2 : 1
|27.01.2019
|Италия - Серия А
|21-й тур
|0 : 4
|26.08.2018
|Италия - Серия А
|2-й тур
|0 : 0
|03.02.2016
|Италия - Серия А
|23-й тур
|1 : 0
|20.09.2015
|Италия - Серия А
|4-й тур
|1 : 0
|02.05.2015
|Италия - Серия B
|Серия B. 39-й тур
|2 : 1
|13.12.2014
|Италия - Серия B
|Серия B. 18-й тур
|2 : 2
|30.03.2024
|Италия - Серия А
|30-й тур
|1 : 1
|16.03.2024
|Италия - Серия А
|29-й тур
|2 : 3
|09.03.2024
|Италия - Серия А
|28-й тур
|1 : 0
|03.03.2024
|Италия - Серия А
|27-й тур
|1 : 1
|25.02.2024
|Италия - Серия А
|26-й тур
|3 : 2
|01.04.2024
|Италия - Серия А
|30-й тур
|3 : 0
|15.03.2024
|Италия - Серия А
|29-й тур
|0 : 1
|09.03.2024
|Италия - Серия А
|28-й тур
|0 : 1
|03.03.2024
|Италия - Серия А
|27-й тур
|1 : 2
|23.02.2024
|Италия - Серия А
|26-й тур
|2 : 0
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|Интер М
|30
|79
| 2
Лига чемпионов
|Милан
|31
|68
| 3
Лига чемпионов
|Ювентус
|30
|59
| 4
Лига чемпионов
|Болонья
|30
|57
| 5
Лига Европы
|Рома
|31
|55
| 6
Квалификация Лиги конференций
|Аталанта
|29
|50
|7
|Лацио
|31
|46
|8
|Наполи
|30
|45
|9
|Торино
|30
|44
|10
|Фиорентина
|29
|43
|11
|Монца
|30
|42
|12
|Дженоа
|30
|35
|13
|Лечче
|31
|29
|14
|Удинезе
|30
|28
|15
|Верона
|30
|27
|16
|Кальяри
|30
|27
|17
|Фрозиноне
|30
|25
| 18
Зона вылета
|Сассуоло
|31
|25
| 19
Зона вылета
|Эмполи
|30
|25
| 20
Зона вылета
|Салернитана
|31
|15