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Фрозиноне - Болонья 07 Апреля прямая трансляция

Стадион: Бенито Стирпе (Фрозиноне, Италия), вместимость: 16125
07 Апреля 2024 года в 13:30 (+03:00). Италия - Серия А, 31-й тур
Главный судья: Даниэле Орсато (Виченца, Италия);
Фрозиноне
Болонья

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Фрозиноне - Болонья, которое состоится 07 Апреля 2024 года в 13:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Италия - Серия А, 31-й тур, оно проводится на стадионе: Бенито Стирпе (Фрозиноне, Италия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Фрозиноне
Фрозиноне
Болонья
Болонья
80ИталияврСтефано Турати
33ИталиязщКевин Бонифаци
5ИталиязщКалеб Околи
6ИталиязщСимоне Романьоли
19ИталиязщНадир Цортеа
32ИталиязщЭмануэле Валери
36ИталияпзЛука Маццители
4ИталияпзМарко Брешианини
18АргентинапзМатиас Соуле
12Бразилияпз Рейниер
70МарокконпВалид Хеддира
28ПольшаврЛукаш Скорупски
3АвстриязщСтефан Пош
26КолумбиязщДжон Лукуми
33ИталиязщРиккардо Калафьори
15ДаниязщВиктор Кристиансен
8ШвейцарияпзРемо Фройлер
19ШотландияпзЛьюис Фергюсон
80ИталияпзДжованни Фаббьян
7ИталиянпРиккардо Орсолини
56БельгиянпАлексис Салемакерс
9НидерландынпДжошуа Зиркзее
Главные тренеры
ИталияЭусебио Ди Франческо
ИталияТьяго Мотта
История личных встреч
22.10.2023Италия - Серия А9-й турБолонья2 : 1Фрозиноне
27.01.2019Италия - Серия А21-й турБолонья0 : 4Фрозиноне
26.08.2018Италия - Серия А2-й турФрозиноне0 : 0Болонья
03.02.2016Италия - Серия А23-й турФрозиноне1 : 0Болонья
20.09.2015Италия - Серия А4-й турБолонья1 : 0Фрозиноне
02.05.2015Италия - Серия BСерия B. 39-й турФрозиноне2 : 1Болонья
13.12.2014Италия - Серия BСерия B. 18-й турБолонья2 : 2Фрозиноне
30.03.2024Италия - Серия А30-й тур1 : 1Фрозиноне
16.03.2024Италия - Серия А29-й турФрозиноне2 : 3
09.03.2024Италия - Серия А28-й тур1 : 0Фрозиноне
03.03.2024Италия - Серия А27-й турФрозиноне1 : 1
25.02.2024Италия - Серия А26-й тур3 : 2Фрозиноне
01.04.2024Италия - Серия А30-й турБолонья3 : 0
15.03.2024Италия - Серия А29-й тур0 : 1Болонья
09.03.2024Италия - Серия А28-й турБолонья0 : 1
03.03.2024Италия - Серия А27-й тур1 : 2Болонья
23.02.2024Италия - Серия А26-й турБолонья2 : 0
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
Интер М3079
2
Лига чемпионов
Милан3168
3
Лига чемпионов
Ювентус3059
4
Лига чемпионов
Болонья3057
5
Лига Европы
Рома3155
6
Квалификация Лиги конференций
Аталанта2950
7 Лацио3146
8 Наполи3045
9 Торино3044
10 Фиорентина2943
11 Монца3042
12 Дженоа3035
13 Лечче3129
14 Удинезе3028
15 Верона3027
16 Кальяри3027
17 Фрозиноне3025
18
Зона вылета
Сассуоло3125
19
Зона вылета
Эмполи3025
20
Зона вылета
Салернитана3115

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