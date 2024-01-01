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Хоффенхайм - Аугсбург 07 Апреля прямая трансляция

Стадион: ПреЦеро Арена (Зинсхайм, Германия), вместимость: 30164
07 Апреля 2024 года в 16:30 (+03:00). Германия - Бундеслига, 28-й тур
Главный судья: Флориан Экснер (Билефельд, Германия);
Хоффенхайм
Аугсбург

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Хоффенхайм - Аугсбург, которое состоится 07 Апреля 2024 года в 16:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Германия - Бундеслига, 28-й тур, оно проводится на стадионе: ПреЦеро Арена (Зинсхайм, Германия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Хоффенхайм
Зинсхайм
Аугсбург
Аугсбург
1 Германия вр Оливер Бауман
5 Турция зщ Озан Кабак
35 Германия зщ Тим Дрекслер
3 Чехия зщ Павел Кадержабек
19 Чехия зщ Давид Юрасек
11 Австрия пз Флориан Гриллич
6 Германия пз Гриша Прёмель
16 Германия пз Антон Стах
27 Хорватия нп Андрей Крамарич
10 Нидерланды нп Ваут Вегорст
14 Германия нп Максимилиан Байер
1 Германия вр Финн Дамен
6 Нидерланды зщ Джеффри Гауэлеув
19 Германия зщ Феликс Удуохай
22 Бразилия зщ Яго
27 Бельгия пз Арне Энгелс
24 Финляндия пз Фредрик Йенсен
17 Хорватия пз Кристиян Якич
10 Германия пз Арне Майер
16 Швейцария нп Рубен Варгас
21 Германия нп Филлип Тиц
9 Босния и Герцеговина нп Эрмедин Демирович
Главные тренеры
США Пеллегрино Матараццо
Германия Энрико Масен
История личных встреч
11.11.2023 Германия - Бундеслига 11-й тур Аугсбург1 : 1Хоффенхайм
17.02.2023 Германия - Бундеслига 21-й тур Аугсбург1 : 0Хоффенхайм
27.08.2022 Германия - Бундеслига 4-й тур Хоффенхайм1 : 0Аугсбург
08.01.2022 Германия - Бундеслига 18-й тур Хоффенхайм3 : 1Аугсбург
14.08.2021 Германия - Бундеслига 1-й тур Аугсбург0 : 4Хоффенхайм
03.04.2021 Германия - Бундеслига 27-й тур Аугсбург2 : 1Хоффенхайм
07.12.2020 Германия - Бундеслига 10-й тур Хоффенхайм3 : 1Аугсбург
17.06.2020 Германия - Бундеслига 32-й тур Аугсбург1 : 3Хоффенхайм
13.12.2019 Германия - Бундеслига 15-й тур Хоффенхайм2 : 4Аугсбург
07.04.2019 Германия - Бундеслига 28-й тур Аугсбург0 : 4Хоффенхайм
30.03.2024 Германия - Бундеслига 27-й тур 2 : 1Хоффенхайм
16.03.2024 Германия - Бундеслига 26-й тур Хоффенхайм0 : 3
10.03.2024 Германия - Бундеслига 25-й тур 3 : 1Хоффенхайм
03.03.2024 Германия - Бундеслига 24-й тур Хоффенхайм2 : 1
25.02.2024 Германия - Бундеслига 23-й тур 2 : 3Хоффенхайм
31.03.2024 Германия - Бундеслига 27-й тур Аугсбург1 : 1
16.03.2024 Германия - Бундеслига 26-й тур 1 : 3Аугсбург
09.03.2024 Германия - Бундеслига 25-й тур Аугсбург1 : 0
02.03.2024 Германия - Бундеслига 24-й тур 0 : 6Аугсбург
25.02.2024 Германия - Бундеслига 23-й тур Аугсбург2 : 1
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
Байер2876
2
Лига чемпионов
Бавария2860
3
Лига чемпионов
Штутгарт2860
4
Лига чемпионов
РБ Лейпциг2853
5
Лига Европы
Боруссия Д2853
6
Плей-офф Лиги конференций
Айнтрахт Ф2842
7 Аугсбург2736
8 Фрайбург2836
9 Хоффенхайм2733
10 Хайденхайм2833
11 Вердер2831
12 Унион2829
13 Боруссия М2728
14 Вольфсбург2728
15 Бохум2826
16 Майнц2823
17
Зона вылета
Кёльн2822
18
Зона вылета
Дармштадт 982814

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