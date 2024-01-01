Хоффенхайм - Аугсбург 07 Апреля прямая трансляция
Стадион: ПреЦеро Арена (Зинсхайм, Германия), вместимость: 30164
07 Апреля 2024 года в 16:30 (+03:00). Германия - Бундеслига, 28-й тур
Главный судья: Флориан Экснер (Билефельд, Германия);
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Хоффенхайм - Аугсбург, которое состоится 07 Апреля 2024 года в 16:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Германия - Бундеслига, 28-й тур, оно проводится на стадионе: ПреЦеро Арена (Зинсхайм, Германия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Хоффенхайм
Зинсхайм
Аугсбург
Аугсбург
|1
|вр
|Оливер Бауман
|5
|зщ
|Озан Кабак
|35
|зщ
|Тим Дрекслер
|3
|зщ
|Павел Кадержабек
|19
|зщ
|Давид Юрасек
|11
|пз
|Флориан Гриллич
|6
|пз
|Гриша Прёмель
|16
|пз
|Антон Стах
|27
|нп
|Андрей Крамарич
|10
|нп
|Ваут Вегорст
|14
|нп
|Максимилиан Байер
|1
|вр
|Финн Дамен
|6
|зщ
|Джеффри Гауэлеув
|19
|зщ
|Феликс Удуохай
|22
|зщ
|Яго
|27
|пз
|Арне Энгелс
|24
|пз
|Фредрик Йенсен
|17
|пз
|Кристиян Якич
|10
|пз
|Арне Майер
|16
|нп
|Рубен Варгас
|21
|нп
|Филлип Тиц
|9
|нп
|Эрмедин Демирович
Главные тренеры
|Пеллегрино Матараццо
|Энрико Масен
История личных встреч
|11.11.2023
|Германия - Бундеслига
|11-й тур
|1 : 1
|17.02.2023
|Германия - Бундеслига
|21-й тур
|1 : 0
|27.08.2022
|Германия - Бундеслига
|4-й тур
|1 : 0
|08.01.2022
|Германия - Бундеслига
|18-й тур
|3 : 1
|14.08.2021
|Германия - Бундеслига
|1-й тур
|0 : 4
|03.04.2021
|Германия - Бундеслига
|27-й тур
|2 : 1
|07.12.2020
|Германия - Бундеслига
|10-й тур
|3 : 1
|17.06.2020
|Германия - Бундеслига
|32-й тур
|1 : 3
|13.12.2019
|Германия - Бундеслига
|15-й тур
|2 : 4
|07.04.2019
|Германия - Бундеслига
|28-й тур
|0 : 4
|30.03.2024
|Германия - Бундеслига
|27-й тур
|2 : 1
|16.03.2024
|Германия - Бундеслига
|26-й тур
|0 : 3
|10.03.2024
|Германия - Бундеслига
|25-й тур
|3 : 1
|03.03.2024
|Германия - Бундеслига
|24-й тур
|2 : 1
|25.02.2024
|Германия - Бундеслига
|23-й тур
|2 : 3
|31.03.2024
|Германия - Бундеслига
|27-й тур
|1 : 1
|16.03.2024
|Германия - Бундеслига
|26-й тур
|1 : 3
|09.03.2024
|Германия - Бундеслига
|25-й тур
|1 : 0
|02.03.2024
|Германия - Бундеслига
|24-й тур
|0 : 6
|25.02.2024
|Германия - Бундеслига
|23-й тур
|2 : 1
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|Байер
|28
|76
| 2
Лига чемпионов
|Бавария
|28
|60
| 3
Лига чемпионов
|Штутгарт
|28
|60
| 4
Лига чемпионов
|РБ Лейпциг
|28
|53
| 5
Лига Европы
|Боруссия Д
|28
|53
| 6
Плей-офф Лиги конференций
|Айнтрахт Ф
|28
|42
|7
|Аугсбург
|27
|36
|8
|Фрайбург
|28
|36
|9
|Хоффенхайм
|27
|33
|10
|Хайденхайм
|28
|33
|11
|Вердер
|28
|31
|12
|Унион
|28
|29
|13
|Боруссия М
|27
|28
|14
|Вольфсбург
|27
|28
|15
|Бохум
|28
|26
|16
|Майнц
|28
|23
| 17
Зона вылета
|Кёльн
|28
|22
| 18
Зона вылета
|Дармштадт 98
|28
|14