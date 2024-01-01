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Вольфсбург - Боруссия М 07 Апреля прямая трансляция

Стадион: Фольксваген-Арена (Вольфсбург, Германия), вместимость: 30000
07 Апреля 2024 года в 18:30 (+03:00). Германия - Бундеслига, 28-й тур
Главный судья: Бастиан Данкерт (Росток, Германия);
Вольфсбург
Боруссия М

Анонс матча
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Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Вольфсбург - Боруссия М, которое состоится 07 Апреля 2024 года в 18:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Германия - Бундеслига, 28-й тур, оно проводится на стадионе: Фольксваген-Арена (Вольфсбург, Германия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Вольфсбург
Вольфсбург
Боруссия М
Мёнхенгладбах
12 Австрия вр Павао Перван
20 Германия зщ Ридле Баку
3 Бельгия зщ Себастиан Борнау
25 Германия зщ Моритц Йенц
21 Дания зщ Йоаким Мехле
19 Хорватия пз Ловро Майер
31 Германия пз Янник Герардт
27 Германия пз Максимилиан Арнольд
40 США пз Кевин Паредес
9 Швеция нп Амин Сарр
17 Германия нп Кевин Бехренс
1 Швейцария вр Йонас Омлин
29 США зщ Джозеф Скалли
3 Япония зщ Коу Итакура
39 Австрия зщ Максимилиан Вёбер
20 Германия зщ Лука Нец
27 Германия пз Рокко Райц
8 Германия пз Юлиан Вайгль
23 Германия пз Кристоф Крамер
9 Франция нп Франк Онора
13 США нп Теозон-Жордан Сибачо
25 Германия нп Робин Хак
Главные тренеры
Швейцария Херардо Сеоане
История личных встреч
05.12.2023 Кубок Германии 1/8 финала Боруссия М1 : 0 ДВВольфсбург
10.11.2023 Германия - Бундеслига 11-й тур Боруссия М4 : 0Вольфсбург
09.04.2023 Германия - Бундеслига 27-й тур Боруссия М2 : 0Вольфсбург
15.10.2022 Германия - Бундеслига 10-й тур Вольфсбург2 : 2Боруссия М
26.02.2022 Германия - Бундеслига 24-й тур Боруссия М2 : 2Вольфсбург
02.10.2021 Германия - Бундеслига 7-й тур Вольфсбург1 : 3Боруссия М
14.02.2021 Германия - Бундеслига 21-й тур Вольфсбург0 : 0Боруссия М
17.10.2020 Германия - Бундеслига 4-й тур Боруссия М1 : 1Вольфсбург
16.06.2020 Германия - Бундеслига 32-й тур Боруссия М3 : 0Вольфсбург
15.12.2019 Германия - Бундеслига 15-й тур Вольфсбург2 : 1Боруссия М
30.03.2024 Германия - Бундеслига 27-й тур 0 : 2Вольфсбург
16.03.2024 Германия - Бундеслига 26-й тур Вольфсбург1 : 3
10.03.2024 Германия - Бундеслига 25-й тур 2 : 0Вольфсбург
02.03.2024 Германия - Бундеслига 24-й тур Вольфсбург2 : 3
25.02.2024 Германия - Бундеслига 23-й тур 2 : 2Вольфсбург
30.03.2024 Германия - Бундеслига 27-й тур Боруссия М0 : 3
16.03.2024 Германия - Бундеслига 26-й тур 1 : 1Боруссия М
12.03.2024 Кубок Германии 1/4 финала 2 : 1Боруссия М
09.03.2024 Германия - Бундеслига 25-й тур Боруссия М3 : 3
02.03.2024 Германия - Бундеслига 24-й тур 1 : 1Боруссия М
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
Байер2876
2
Лига чемпионов
Бавария2860
3
Лига чемпионов
Штутгарт2860
4
Лига чемпионов
РБ Лейпциг2853
5
Лига Европы
Боруссия Д2853
6
Плей-офф Лиги конференций
Айнтрахт Ф2842
7 Аугсбург2736
8 Фрайбург2836
9 Хоффенхайм2733
10 Хайденхайм2833
11 Вердер2831
12 Унион2829
13 Боруссия М2728
14 Вольфсбург2728
15 Бохум2826
16 Майнц2823
17
Зона вылета
Кёльн2822
18
Зона вылета
Дармштадт 982814

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