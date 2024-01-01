Вольфсбург - Боруссия М 07 Апреля прямая трансляция
Стадион: Фольксваген-Арена (Вольфсбург, Германия), вместимость: 30000
07 Апреля 2024 года в 18:30 (+03:00). Германия - Бундеслига, 28-й тур
Главный судья: Бастиан Данкерт (Росток, Германия);
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Вольфсбург - Боруссия М, которое состоится 07 Апреля 2024 года в 18:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Германия - Бундеслига, 28-й тур, оно проводится на стадионе: Фольксваген-Арена (Вольфсбург, Германия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Вольфсбург
Вольфсбург
Боруссия М
Мёнхенгладбах
|12
|вр
|Павао Перван
|20
|зщ
|Ридле Баку
|3
|зщ
|Себастиан Борнау
|25
|зщ
|Моритц Йенц
|21
|зщ
|Йоаким Мехле
|19
|пз
|Ловро Майер
|31
|пз
|Янник Герардт
|27
|пз
|Максимилиан Арнольд
|40
|пз
|Кевин Паредес
|9
|нп
|Амин Сарр
|17
|нп
|Кевин Бехренс
|1
|вр
|Йонас Омлин
|29
|зщ
|Джозеф Скалли
|3
|зщ
|Коу Итакура
|39
|зщ
|Максимилиан Вёбер
|20
|зщ
|Лука Нец
|27
|пз
|Рокко Райц
|8
|пз
|Юлиан Вайгль
|23
|пз
|Кристоф Крамер
|9
|нп
|Франк Онора
|13
|нп
|Теозон-Жордан Сибачо
|25
|нп
|Робин Хак
Главные тренеры
|Херардо Сеоане
История личных встреч
|05.12.2023
|Кубок Германии
|1/8 финала
|1 : 0 ДВ
|10.11.2023
|Германия - Бундеслига
|11-й тур
|4 : 0
|09.04.2023
|Германия - Бундеслига
|27-й тур
|2 : 0
|15.10.2022
|Германия - Бундеслига
|10-й тур
|2 : 2
|26.02.2022
|Германия - Бундеслига
|24-й тур
|2 : 2
|02.10.2021
|Германия - Бундеслига
|7-й тур
|1 : 3
|14.02.2021
|Германия - Бундеслига
|21-й тур
|0 : 0
|17.10.2020
|Германия - Бундеслига
|4-й тур
|1 : 1
|16.06.2020
|Германия - Бундеслига
|32-й тур
|3 : 0
|15.12.2019
|Германия - Бундеслига
|15-й тур
|2 : 1
|30.03.2024
|Германия - Бундеслига
|27-й тур
|0 : 2
|16.03.2024
|Германия - Бундеслига
|26-й тур
|1 : 3
|10.03.2024
|Германия - Бундеслига
|25-й тур
|2 : 0
|02.03.2024
|Германия - Бундеслига
|24-й тур
|2 : 3
|25.02.2024
|Германия - Бундеслига
|23-й тур
|2 : 2
|30.03.2024
|Германия - Бундеслига
|27-й тур
|0 : 3
|16.03.2024
|Германия - Бундеслига
|26-й тур
|1 : 1
|12.03.2024
|Кубок Германии
|1/4 финала
|2 : 1
|09.03.2024
|Германия - Бундеслига
|25-й тур
|3 : 3
|02.03.2024
|Германия - Бундеслига
|24-й тур
|1 : 1
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|Байер
|28
|76
| 2
Лига чемпионов
|Бавария
|28
|60
| 3
Лига чемпионов
|Штутгарт
|28
|60
| 4
Лига чемпионов
|РБ Лейпциг
|28
|53
| 5
Лига Европы
|Боруссия Д
|28
|53
| 6
Плей-офф Лиги конференций
|Айнтрахт Ф
|28
|42
|7
|Аугсбург
|27
|36
|8
|Фрайбург
|28
|36
|9
|Хоффенхайм
|27
|33
|10
|Хайденхайм
|28
|33
|11
|Вердер
|28
|31
|12
|Унион
|28
|29
|13
|Боруссия М
|27
|28
|14
|Вольфсбург
|27
|28
|15
|Бохум
|28
|26
|16
|Майнц
|28
|23
| 17
Зона вылета
|Кёльн
|28
|22
| 18
Зона вылета
|Дармштадт 98
|28
|14