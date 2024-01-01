Шавиш - Портимоненсе 07 Апреля прямая трансляция
Стадион: Мунисипал Мануэл Бранку Тейшейра (Шавиш, Португалия), вместимость: 12000
07 Апреля 2024 года в 17:30 (+03:00). Португалия - Примейра, 28-й тур
Главный судья: Андре Нарсизу (Португалия);
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Шавиш - Портимоненсе, которое состоится 07 Апреля 2024 года в 17:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Португалия - Примейра, 28-й тур, оно проводится на стадионе: Мунисипал Мануэл Бранку Тейшейра (Шавиш, Португалия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Шавиш
Шавиш
Портимоненсе
Портиман
|31
|вр
|Родриго Моура
|3
|зщ
|Игор Ногейра
|13
|зщ
|Вашку Фернандеш
|40
|зщ
|Джуниор Пиус
|27
|пз
|Карраса
|21
|пз
|Рикарду Гимараеш
|14
|пз
|Дариу Эсугу
|7
|пз
|Bernardo Martins Sousa
|80
|пз
|Рафаэл Гуззу
|10
|нп
|Леандру Санка
|23
|нп
|Эктор Эрнандес
|32
|вр
|Косукэ Накамура
|44
|зщ
|Pedro Henrique
|43
|зщ
|Alemao
|22
|зщ
|Филипе Релвас
|27
|зщ
|Guga
|14
|зщ
|Мустафа Сек
|77
|зщ
|Helio Varela
|13
|пз
|Денер
|20
|пз
|Паулу Эштрела
|25
|пз
|Нонока
|85
|нп
|Midana Cassama
Главные тренеры
|Витор Кампелуш
|Паулу Сержиу
История личных встреч
|11.11.2023
|Португалия - Примейра
|11-й тур
|2 : 1
|11.03.2023
|Португалия - Примейра
|24-й тур
|2 : 0
|16.09.2022
|Португалия - Примейра
|7-й тур
|1 : 0
|29.01.2019
|Португалия - Примейра
|19-й тур
|0 : 1
|18.08.2018
|Португалия - Примейра
|2-й тур
|2 : 0
|22.04.2018
|Португалия - Примейра
|31-й тур
|2 : 1
|10.12.2017
|Португалия - Примейра
|14-й тур
|0 : 1
|02.09.2017
|Португалия - Кубок лиги
|2-й раунд
|3 : 1
|08.05.2016
|Португалия - Сегунда
|45-й тур
|1 : 1
|20.12.2015
|Португалия - Сегунда
|22-й тур
|2 : 2
|29.03.2024
|Португалия - Примейра
|27-й тур
|1 : 0
|17.03.2024
|Португалия - Примейра
|26-й тур
|1 : 2
|11.03.2024
|Португалия - Примейра
|25-й тур
|0 : 0
|01.03.2024
|Португалия - Примейра
|24-й тур
|1 : 5
|24.02.2024
|Португалия - Примейра
|23-й тур
|1 : 1
|01.04.2024
|Португалия - Примейра
|27-й тур
|3 : 5
|15.03.2024
|Португалия - Примейра
|26-й тур
|1 : 0
|08.03.2024
|Португалия - Примейра
|25-й тур
|0 : 3
|03.03.2024
|Португалия - Примейра
|24-й тур
|0 : 0
|25.02.2024
|Португалия - Примейра
|23-й тур
|4 : 0
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|Спортинг
|26
|68
| 2
Квалификация Лиги чемпионов
|Бенфика
|27
|67
| 3
Квалификация Лиги Европы
|Порту
|27
|58
| 4
Квалификация Лиги конференций
|Брага
|28
|56
|5
|Витория Гимарайнш
|27
|53
|6
|Морейренсе
|27
|42
|7
|Арока
|28
|40
|8
|Фамаликан
|27
|34
|9
|Каза Пия
|27
|30
|10
|Фаренсе
|28
|30
|11
|Риу Аве
|28
|29
|12
|Боавишта
|28
|29
|13
|Жил Висенте
|28
|28
|14
|Эшторил
|27
|28
|15
|Эштрела
|27
|26
|16
|Портимоненсе
|27
|23
| 17
Зона вылета
|Визела
|28
|21
| 18
Зона вылета
|Шавиш
|27
|19