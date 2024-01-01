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Шавиш - Портимоненсе 07 Апреля прямая трансляция

Стадион: Мунисипал Мануэл Бранку Тейшейра (Шавиш, Португалия), вместимость: 12000
07 Апреля 2024 года в 17:30 (+03:00). Португалия - Примейра, 28-й тур
Главный судья: Андре Нарсизу (Португалия);
Шавиш
Портимоненсе

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Текстовая трансляция
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Шавиш - Портимоненсе, которое состоится 07 Апреля 2024 года в 17:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Португалия - Примейра, 28-й тур, оно проводится на стадионе: Мунисипал Мануэл Бранку Тейшейра (Шавиш, Португалия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Шавиш
Шавиш
Портимоненсе
Портиман
31 Бразилия вр Родриго Моура
3 Бразилия зщ Игор Ногейра
13 Португалия зщ Вашку Фернандеш
40 Нигерия зщ Джуниор Пиус
27 Португалия пз Карраса
21 Мозамбик пз Рикарду Гимараеш
14 Португалия пз Дариу Эсугу
7 Португалия пз Bernardo Martins Sousa
80 Португалия пз Рафаэл Гуззу
10 Португалия нп Леандру Санка
23 Испания нп Эктор Эрнандес
32 Япония вр Косукэ Накамура
44 Бразилия зщ Pedro Henrique
43 Бразилия зщ Alemao
22 Португалия зщ Филипе Релвас
27 Португалия зщ Guga
14 Сенегал зщ Мустафа Сек
77 Португалия зщ Helio Varela
13 Бразилия пз Денер
20 Португалия пз Паулу Эштрела
25 Бразилия пз Нонока
85 Гвинея-Бисау нп Midana Cassama
Главные тренеры
Португалия Витор Кампелуш
Португалия Паулу Сержиу
История личных встреч
11.11.2023 Португалия - Примейра 11-й тур Портимоненсе2 : 1Шавиш
11.03.2023 Португалия - Примейра 24-й тур Шавиш2 : 0Портимоненсе
16.09.2022 Португалия - Примейра 7-й тур Портимоненсе1 : 0Шавиш
29.01.2019 Португалия - Примейра 19-й тур Портимоненсе0 : 1Шавиш
18.08.2018 Португалия - Примейра 2-й тур Шавиш2 : 0Портимоненсе
22.04.2018 Португалия - Примейра 31-й тур Шавиш2 : 1Портимоненсе
10.12.2017 Португалия - Примейра 14-й тур Портимоненсе0 : 1Шавиш
02.09.2017 Португалия - Кубок лиги 2-й раунд Портимоненсе3 : 1Шавиш
08.05.2016 Португалия - Сегунда 45-й тур Портимоненсе1 : 1Шавиш
20.12.2015 Португалия - Сегунда 22-й тур Шавиш2 : 2Портимоненсе
29.03.2024 Португалия - Примейра 27-й тур 1 : 0Шавиш
17.03.2024 Португалия - Примейра 26-й тур Шавиш1 : 2
11.03.2024 Португалия - Примейра 25-й тур 0 : 0Шавиш
01.03.2024 Португалия - Примейра 24-й тур Шавиш1 : 5
24.02.2024 Португалия - Примейра 23-й тур 1 : 1Шавиш
01.04.2024 Португалия - Примейра 27-й тур Портимоненсе3 : 5
15.03.2024 Португалия - Примейра 26-й тур 1 : 0Портимоненсе
08.03.2024 Португалия - Примейра 25-й тур Портимоненсе0 : 3
03.03.2024 Португалия - Примейра 24-й тур Портимоненсе0 : 0
25.02.2024 Португалия - Примейра 23-й тур 4 : 0Портимоненсе
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
Спортинг2668
2
Квалификация Лиги чемпионов
Бенфика2767
3
Квалификация Лиги Европы
Порту2758
4
Квалификация Лиги конференций
Брага2856
5 Витория Гимарайнш2753
6 Морейренсе2742
7 Арока2840
8 Фамаликан2734
9 Каза Пия2730
10 Фаренсе2830
11 Риу Аве2829
12 Боавишта2829
13 Жил Висенте2828
14 Эшторил2728
15 Эштрела2726
16 Портимоненсе2723
17
Зона вылета
Визела2821
18
Зона вылета
Шавиш2719

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