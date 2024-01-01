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Морейренсе - Эштрела 07 Апреля прямая трансляция

07 Апреля 2024 года в 20:00 (+03:00). Португалия - Примейра, 28-й тур
Морейренсе
Эштрела

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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Морейренсе - Эштрела, которое состоится 07 Апреля 2024 года в 20:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Португалия - Примейра, 28-й тур, оно проводится на . Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Морейренсе
Морейра-де-Конегуш
Эштрела
Амадора
40 Бразилия вр Кевин
2 Бразилия зщ Фабиано
14 Кабо-Верде зщ Понк
26 Бразилия зщ Маракас
23 Нидерланды зщ Годфрид Фримпонг
88 Португалия пз Гонсалу Баптишта Франку
6 Португалия пз Рубен Рамуш
8 Португалия пз Андре Каштру
21 ЮАР нп Кобамело Кодисанг
32 Бразилия нп Vinicius Alessandro
19 Португалия нп Жоау Камачу
30 Бразилия вр Бруно
3 Португалия зщ Диогу Фонсека
13 Португалия зщ Miguel Lopes
4 Ангола зщ Киалонда Гаспар
31 Гвинея-Бисау зщ Нану
22 Бразилия пз Леу Кордейру
6 Бразилия пз Алоизио
28 Португалия пз Рубен Лима
7 Мали пз Regis Ndo
8 Бразилия пз Leo Jaba
29 Португалия нп Кикаш
Главные тренеры
Португалия Руй Гомеш Боргеш
Португалия Руй Гомеш Боргеш
История личных встреч
11.11.2023 Португалия - Примейра 11-й тур Эштрела0 : 1Морейренсе
27.11.2022 Португалия - Кубок лиги Группа C. 2-й тур Морейренсе4 : 2Эштрела
30.03.2024 Португалия - Примейра 27-й тур 1 : 0Морейренсе
17.03.2024 Португалия - Примейра 26-й тур Морейренсе1 : 0
09.03.2024 Португалия - Примейра 25-й тур 1 : 0Морейренсе
02.03.2024 Португалия - Примейра 24-й тур Морейренсе0 : 0
24.02.2024 Португалия - Примейра 23-й тур 0 : 1Морейренсе
29.03.2024 Португалия - Примейра 27-й тур Эштрела1 : 2
16.03.2024 Португалия - Примейра 26-й тур 0 : 0Эштрела
08.03.2024 Португалия - Примейра 25-й тур Эштрела3 : 1
02.03.2024 Португалия - Примейра 24-й тур 3 : 0Эштрела
24.02.2024 Португалия - Примейра 23-й тур Эштрела1 : 1
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
Спортинг2668
2
Квалификация Лиги чемпионов
Бенфика2767
3
Квалификация Лиги Европы
Порту2758
4
Квалификация Лиги конференций
Брага2856
5 Витория Гимарайнш2753
6 Морейренсе2742
7 Арока2840
8 Фамаликан2734
9 Каза Пия2730
10 Фаренсе2830
11 Риу Аве2829
12 Боавишта2829
13 Жил Висенте2828
14 Эшторил2728
15 Эштрела2726
16 Портимоненсе2723
17
Зона вылета
Визела2821
18
Зона вылета
Шавиш2719

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