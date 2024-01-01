Морейренсе - Эштрела 07 Апреля прямая трансляция
07 Апреля 2024 года в 20:00 (+03:00). Португалия - Примейра, 28-й тур
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Морейренсе - Эштрела, которое состоится 07 Апреля 2024 года в 20:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Португалия - Примейра, 28-й тур, оно проводится на . Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Морейренсе
Морейра-де-Конегуш
Эштрела
Амадора
|40
|вр
|Кевин
|2
|зщ
|Фабиано
|14
|зщ
|Понк
|26
|зщ
|Маракас
|23
|зщ
|Годфрид Фримпонг
|88
|пз
|Гонсалу Баптишта Франку
|6
|пз
|Рубен Рамуш
|8
|пз
|Андре Каштру
|21
|нп
|Кобамело Кодисанг
|32
|нп
|Vinicius Alessandro
|19
|нп
|Жоау Камачу
|30
|вр
|Бруно
|3
|зщ
|Диогу Фонсека
|13
|зщ
|Miguel Lopes
|4
|зщ
|Киалонда Гаспар
|31
|зщ
|Нану
|22
|пз
|Леу Кордейру
|6
|пз
|Алоизио
|28
|пз
|Рубен Лима
|7
|пз
|Regis Ndo
|8
|пз
|Leo Jaba
|29
|нп
|Кикаш
Главные тренеры
|Руй Гомеш Боргеш
|Руй Гомеш Боргеш
История личных встреч
|11.11.2023
|Португалия - Примейра
|11-й тур
|0 : 1
|27.11.2022
|Португалия - Кубок лиги
|Группа C. 2-й тур
|4 : 2
|30.03.2024
|Португалия - Примейра
|27-й тур
|1 : 0
|17.03.2024
|Португалия - Примейра
|26-й тур
|1 : 0
|09.03.2024
|Португалия - Примейра
|25-й тур
|1 : 0
|02.03.2024
|Португалия - Примейра
|24-й тур
|0 : 0
|24.02.2024
|Португалия - Примейра
|23-й тур
|0 : 1
|29.03.2024
|Португалия - Примейра
|27-й тур
|1 : 2
|16.03.2024
|Португалия - Примейра
|26-й тур
|0 : 0
|08.03.2024
|Португалия - Примейра
|25-й тур
|3 : 1
|02.03.2024
|Португалия - Примейра
|24-й тур
|3 : 0
|24.02.2024
|Португалия - Примейра
|23-й тур
|1 : 1
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|Спортинг
|26
|68
| 2
Квалификация Лиги чемпионов
|Бенфика
|27
|67
| 3
Квалификация Лиги Европы
|Порту
|27
|58
| 4
Квалификация Лиги конференций
|Брага
|28
|56
|5
|Витория Гимарайнш
|27
|53
|6
|Морейренсе
|27
|42
|7
|Арока
|28
|40
|8
|Фамаликан
|27
|34
|9
|Каза Пия
|27
|30
|10
|Фаренсе
|28
|30
|11
|Риу Аве
|28
|29
|12
|Боавишта
|28
|29
|13
|Жил Висенте
|28
|28
|14
|Эшторил
|27
|28
|15
|Эштрела
|27
|26
|16
|Портимоненсе
|27
|23
| 17
Зона вылета
|Визела
|28
|21
| 18
Зона вылета
|Шавиш
|27
|19