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Порту - Витория Гимарайнш 07 Апреля прямая трансляция

Стадион: Драгау (Порту, Португалия), вместимость: 50399
07 Апреля 2024 года в 22:30 (+03:00). Португалия - Примейра, 28-й тур
Главный судья: Фабиу Вериссиму (Лейрия, Португалия);
Порту
Витория Гимарайнш

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Порту - Витория Гимарайнш, которое состоится 07 Апреля 2024 года в 22:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Португалия - Примейра, 28-й тур, оно проводится на стадионе: Драгау (Порту, Португалия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Порту
Порту
Витория Гимарайнш
Гимарайнш
99 Португалия вр Диогу Кошта
23 Португалия зщ Жоау Мариу
2 Португалия зщ Фабиу Кардозу
3 Португалия зщ Пепе
18 Бразилия зщ Венделл
11 Бразилия зщ Пепе
16 Испания пз Нико Гонсалес
22 Аргентина пз Алан Варела
13 Бразилия пз Вендерсон Галено
10 Португалия нп Шику Консейсау
9 Иран нп Мехди Тареми
14 Португалия вр Бруну Варела
4 Португалия зщ Томаш Рибейру
24 Хорватия зщ Тони Боревкович
44 Португалия зщ Жорже Фернандеш
19 Португалия зщ Рикарду Мангаш
76 Ангола пз Бруну Гашпар
10 Португалия пз Тьягу Силва
8 Португалия пз Томас Гендель
17 Португалия пз Жоао Мендеш
11 Португалия пз Жота Силва
79 Португалия нп Нелсон Оливейра
Главные тренеры
Португалия Сержиу Консейсау
История личных встреч
03.04.2024 Кубок Португалии 1/2 финала. 1-й матч Витория Гимарайнш0 : 1Порту
11.11.2023 Португалия - Примейра 11-й тур Витория Гимарайнш1 : 2Порту
27.05.2023 Португалия - Примейра 34-й тур Порту3 : 0Витория Гимарайнш
21.01.2023 Португалия - Примейра 17-й тур Витория Гимарайнш0 : 1Порту
10.04.2022 Португалия - Примейра 29-й тур Витория Гимарайнш0 : 1Порту
28.11.2021 Португалия - Примейра 12-й тур Порту2 : 1Витория Гимарайнш
22.04.2021 Португалия - Примейра 28-й тур Порту1 : 0Витория Гимарайнш
30.12.2020 Португалия - Примейра 11-й тур Витория Гимарайнш2 : 3Порту
16.02.2020 Португалия - Примейра 21-й тур Витория Гимарайнш1 : 2Порту
22.01.2020 Португалия - Кубок лиги 1/2 финала Витория Гимарайнш1 : 2Порту
03.04.2024 Кубок Португалии 1/2 финала. 1-й матч Витория Гимарайнш0 : 1Порту
30.03.2024 Португалия - Примейра 27-й тур 1 : 0Порту
16.03.2024 Португалия - Примейра 26-й тур Порту4 : 1
12.03.2024 Лига чемпионов 1/8 финала. 2-й матч 1 : 0 4 : 2Порту
08.03.2024 Португалия - Примейра 25-й тур 0 : 3Порту
03.04.2024 Кубок Португалии 1/2 финала. 1-й матч Витория Гимарайнш0 : 1Порту
30.03.2024 Португалия - Примейра 27-й тур Витория Гимарайнш1 : 0
17.03.2024 Португалия - Примейра 26-й тур 1 : 2Витория Гимарайнш
09.03.2024 Португалия - Примейра 25-й тур Витория Гимарайнш1 : 0
02.03.2024 Португалия - Примейра 24-й тур 1 : 3Витория Гимарайнш
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
Спортинг2668
2
Квалификация Лиги чемпионов
Бенфика2767
3
Квалификация Лиги Европы
Порту2758
4
Квалификация Лиги конференций
Брага2856
5 Витория Гимарайнш2753
6 Морейренсе2742
7 Арока2840
8 Фамаликан2734
9 Каза Пия2730
10 Фаренсе2830
11 Риу Аве2829
12 Боавишта2829
13 Жил Висенте2828
14 Эшторил2728
15 Эштрела2726
16 Портимоненсе2723
17
Зона вылета
Визела2821
18
Зона вылета
Шавиш2719

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