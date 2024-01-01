Порту - Витория Гимарайнш 07 Апреля прямая трансляция
Стадион: Драгау (Порту, Португалия), вместимость: 50399
07 Апреля 2024 года в 22:30 (+03:00). Португалия - Примейра, 28-й тур
Главный судья: Фабиу Вериссиму (Лейрия, Португалия);
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Порту - Витория Гимарайнш, которое состоится 07 Апреля 2024 года в 22:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Португалия - Примейра, 28-й тур, оно проводится на стадионе: Драгау (Порту, Португалия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Порту
Порту
Витория Гимарайнш
Гимарайнш
|99
|вр
|Диогу Кошта
|23
|зщ
|Жоау Мариу
|2
|зщ
|Фабиу Кардозу
|3
|зщ
|Пепе
|18
|зщ
|Венделл
|11
|зщ
|Пепе
|16
|пз
|Нико Гонсалес
|22
|пз
|Алан Варела
|13
|пз
|Вендерсон Галено
|10
|нп
|Шику Консейсау
|9
|нп
|Мехди Тареми
|14
|вр
|Бруну Варела
|4
|зщ
|Томаш Рибейру
|24
|зщ
|Тони Боревкович
|44
|зщ
|Жорже Фернандеш
|19
|зщ
|Рикарду Мангаш
|76
|пз
|Бруну Гашпар
|10
|пз
|Тьягу Силва
|8
|пз
|Томас Гендель
|17
|пз
|Жоао Мендеш
|11
|пз
|Жота Силва
|79
|нп
|Нелсон Оливейра
Главные тренеры
|Сержиу Консейсау
История личных встреч
|03.04.2024
|Кубок Португалии
|1/2 финала. 1-й матч
|0 : 1
|11.11.2023
|Португалия - Примейра
|11-й тур
|1 : 2
|27.05.2023
|Португалия - Примейра
|34-й тур
|3 : 0
|21.01.2023
|Португалия - Примейра
|17-й тур
|0 : 1
|10.04.2022
|Португалия - Примейра
|29-й тур
|0 : 1
|28.11.2021
|Португалия - Примейра
|12-й тур
|2 : 1
|22.04.2021
|Португалия - Примейра
|28-й тур
|1 : 0
|30.12.2020
|Португалия - Примейра
|11-й тур
|2 : 3
|16.02.2020
|Португалия - Примейра
|21-й тур
|1 : 2
|22.01.2020
|Португалия - Кубок лиги
|1/2 финала
|1 : 2
|03.04.2024
|Кубок Португалии
|1/2 финала. 1-й матч
|0 : 1
|30.03.2024
|Португалия - Примейра
|27-й тур
|1 : 0
|16.03.2024
|Португалия - Примейра
|26-й тур
|4 : 1
|12.03.2024
|Лига чемпионов
|1/8 финала. 2-й матч
|1 : 0 4 : 2
|08.03.2024
|Португалия - Примейра
|25-й тур
|0 : 3
|03.04.2024
|Кубок Португалии
|1/2 финала. 1-й матч
|0 : 1
|30.03.2024
|Португалия - Примейра
|27-й тур
|1 : 0
|17.03.2024
|Португалия - Примейра
|26-й тур
|1 : 2
|09.03.2024
|Португалия - Примейра
|25-й тур
|1 : 0
|02.03.2024
|Португалия - Примейра
|24-й тур
|1 : 3
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|Спортинг
|26
|68
| 2
Квалификация Лиги чемпионов
|Бенфика
|27
|67
| 3
Квалификация Лиги Европы
|Порту
|27
|58
| 4
Квалификация Лиги конференций
|Брага
|28
|56
|5
|Витория Гимарайнш
|27
|53
|6
|Морейренсе
|27
|42
|7
|Арока
|28
|40
|8
|Фамаликан
|27
|34
|9
|Каза Пия
|27
|30
|10
|Фаренсе
|28
|30
|11
|Риу Аве
|28
|29
|12
|Боавишта
|28
|29
|13
|Жил Висенте
|28
|28
|14
|Эшторил
|27
|28
|15
|Эштрела
|27
|26
|16
|Портимоненсе
|27
|23
| 17
Зона вылета
|Визела
|28
|21
| 18
Зона вылета
|Шавиш
|27
|19