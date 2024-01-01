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Витесс - НЕК Неймеген 07 Апреля прямая трансляция

Стадион: Гелредом (Арнем, Нидерланды), вместимость: 28278
07 Апреля 2024 года в 13:15 (+03:00). Нидерланды - Эредивизия, Эредивизия. 29-й тур
Главный судья: Аллард Линдхут (Нидерланды);
Витесс
НЕК Неймеген

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Витесс - НЕК Неймеген, которое состоится 07 Апреля 2024 года в 13:15 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Нидерланды - Эредивизия, Эредивизия. 29-й тур, оно проводится на стадионе: Гелредом (Арнем, Нидерланды). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Витесс
Арнем
НЕК Неймеген
Неймеген
1КюрасаоврЭлой Ром
2ГаитизщКарлан Аркус
29ФранциязщНиколя Исима-Мирен
15НидерландызщРамон Хендрикс
5ЛюксембургзщМика Пинту
14СШАпзПакстен Ааронсон
21НидерландыпзМатейс Тилеманс
8НидерландыпзМарко ван Гинкел
17ПольшапзКацпер Козловски
28АлжирнпAnis Hadj Moussa
19НидерландынпТомас Бёйтинк
1НидерландыврЯспер Силлессен
2ФранциязщБрайанн Перейра
3НидерландызщФилиппе Сандлер
17НидерландызщБрам Нуйтинк
5НидерландызщЮри Бас
6НидерландыпзМес Худемакерс
23ЯпонияпзКодаи Сано
9СуринампзТьяронн Чери
19НидерландыпзСилла Соу
11ИспаниянпРобер Гонсалес
18ЯпониянпКоки Огава
Главные тренеры
НидерландыФиллип Коку
НидерландыРогьер Мейер
История личных встреч
01.10.2023Нидерланды - ЭредивизияЭредивизия. 7-й турНЕК Неймеген1 : 3Витесс
16.04.2023Нидерланды - ЭредивизияЭредивизия. 29-й турНЕК Неймеген1 : 4Витесс
15.01.2023Нидерланды - ЭредивизияЭредивизия. 16-й турВитесс0 : 0НЕК Неймеген
27.02.2022Нидерланды - ЭредивизияЭредивизия. 24-й турВитесс4 : 1НЕК Неймеген
17.10.2021Нидерланды - ЭредивизияЭредивизия. 9-й турНЕК Неймеген0 : 1Витесс
02.04.2017Нидерланды - ЭредивизияЭредивизия. 28-й турВитесс2 : 1НЕК Неймеген
23.10.2016Нидерланды - ЭредивизияЭредивизия. 10-й турНЕК Неймеген1 : 1Витесс
03.04.2016Нидерланды - ЭредивизияЭредивизия. 29-й турНЕК Неймеген2 : 1Витесс
29.11.2015Нидерланды - ЭредивизияЭредивизия. 14-й турВитесс1 : 0НЕК Неймеген
26.01.2014Нидерланды - Эредивизия20-й турВитесс1 : 1НЕК Неймеген
02.04.2024Нидерланды - ЭредивизияЭредивизия. 28-й турВитесс1 : 4
30.03.2024Нидерланды - ЭредивизияЭредивизия. 27-й тур2 : 0Витесс
16.03.2024Нидерланды - ЭредивизияЭредивизия. 26-й турВитесс1 : 1
09.03.2024Нидерланды - ЭредивизияЭредивизия. 25-й тур3 : 1Витесс
02.03.2024Нидерланды - ЭредивизияЭредивизия. 24-й турВитесс1 : 2
02.04.2024Нидерланды - ЭредивизияЭредивизия. 28-й тур1 : 1НЕК Неймеген
30.03.2024Нидерланды - ЭредивизияЭредивизия. 27-й турНЕК Неймеген3 : 1
17.03.2024Нидерланды - ЭредивизияЭредивизия. 26-й тур1 : 0НЕК Неймеген
10.03.2024Нидерланды - ЭредивизияЭредивизия. 25-й турНЕК Неймеген2 : 0
01.03.2024Нидерланды - ЭредивизияЭредивизия. 24-й тур2 : 5НЕК Неймеген
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
ПСВ Эйндховен2978
2
Лига чемпионов
Фейеноорд2866
3
Квалификация Лиги чемпионов
Твенте2857
4
Квалификация Лиги Европы
АЗ Алкмар2952
5
Плей-офф Лиги конференций
Аякс2845
6
Плей-офф Лиги конференций
НЕК Неймеген2843
7
Плей-офф Лиги конференций
Гоу Эхед Иглс2841
8
Плей-офф Лиги конференций
Утрехт2839
9 Спарта2937
10 Фортуна2835
11 Херенвен2833
12 Алмере Сити2832
13 Хераклес2932
14 ПЕК Зволле2931
15 Валвейк2824
16 Эксельсиор2922
17
Зона вылета
Витесс2817
18
Зона вылета
Волендам2816

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