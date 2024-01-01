Витесс - НЕК Неймеген 07 Апреля прямая трансляция
Стадион: Гелредом (Арнем, Нидерланды), вместимость: 28278
07 Апреля 2024 года в 13:15 (+03:00). Нидерланды - Эредивизия, Эредивизия. 29-й тур
Главный судья: Аллард Линдхут (Нидерланды);
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Витесс - НЕК Неймеген, которое состоится 07 Апреля 2024 года в 13:15 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Нидерланды - Эредивизия, Эредивизия. 29-й тур, оно проводится на стадионе: Гелредом (Арнем, Нидерланды). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Витесс
Арнем
НЕК Неймеген
Неймеген
|1
|вр
|Элой Ром
|2
|зщ
|Карлан Аркус
|29
|зщ
|Николя Исима-Мирен
|15
|зщ
|Рамон Хендрикс
|5
|зщ
|Мика Пинту
|14
|пз
|Пакстен Ааронсон
|21
|пз
|Матейс Тилеманс
|8
|пз
|Марко ван Гинкел
|17
|пз
|Кацпер Козловски
|28
|нп
|Anis Hadj Moussa
|19
|нп
|Томас Бёйтинк
|1
|вр
|Яспер Силлессен
|2
|зщ
|Брайанн Перейра
|3
|зщ
|Филиппе Сандлер
|17
|зщ
|Брам Нуйтинк
|5
|зщ
|Юри Бас
|6
|пз
|Мес Худемакерс
|23
|пз
|Кодаи Сано
|9
|пз
|Тьяронн Чери
|19
|пз
|Силла Соу
|11
|нп
|Робер Гонсалес
|18
|нп
|Коки Огава
Главные тренеры
|Филлип Коку
|Рогьер Мейер
История личных встреч
|01.10.2023
|Нидерланды - Эредивизия
|Эредивизия. 7-й тур
|1 : 3
|16.04.2023
|Нидерланды - Эредивизия
|Эредивизия. 29-й тур
|1 : 4
|15.01.2023
|Нидерланды - Эредивизия
|Эредивизия. 16-й тур
|0 : 0
|27.02.2022
|Нидерланды - Эредивизия
|Эредивизия. 24-й тур
|4 : 1
|17.10.2021
|Нидерланды - Эредивизия
|Эредивизия. 9-й тур
|0 : 1
|02.04.2017
|Нидерланды - Эредивизия
|Эредивизия. 28-й тур
|2 : 1
|23.10.2016
|Нидерланды - Эредивизия
|Эредивизия. 10-й тур
|1 : 1
|03.04.2016
|Нидерланды - Эредивизия
|Эредивизия. 29-й тур
|2 : 1
|29.11.2015
|Нидерланды - Эредивизия
|Эредивизия. 14-й тур
|1 : 0
|26.01.2014
|Нидерланды - Эредивизия
|20-й тур
|1 : 1
|02.04.2024
|Нидерланды - Эредивизия
|Эредивизия. 28-й тур
|1 : 4
|30.03.2024
|Нидерланды - Эредивизия
|Эредивизия. 27-й тур
|2 : 0
|16.03.2024
|Нидерланды - Эредивизия
|Эредивизия. 26-й тур
|1 : 1
|09.03.2024
|Нидерланды - Эредивизия
|Эредивизия. 25-й тур
|3 : 1
|02.03.2024
|Нидерланды - Эредивизия
|Эредивизия. 24-й тур
|1 : 2
|02.04.2024
|Нидерланды - Эредивизия
|Эредивизия. 28-й тур
|1 : 1
|30.03.2024
|Нидерланды - Эредивизия
|Эредивизия. 27-й тур
|3 : 1
|17.03.2024
|Нидерланды - Эредивизия
|Эредивизия. 26-й тур
|1 : 0
|10.03.2024
|Нидерланды - Эредивизия
|Эредивизия. 25-й тур
|2 : 0
|01.03.2024
|Нидерланды - Эредивизия
|Эредивизия. 24-й тур
|2 : 5
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|ПСВ Эйндховен
|29
|78
| 2
Лига чемпионов
|Фейеноорд
|28
|66
| 3
Квалификация Лиги чемпионов
|Твенте
|28
|57
| 4
Квалификация Лиги Европы
|АЗ Алкмар
|29
|52
| 5
Плей-офф Лиги конференций
|Аякс
|28
|45
| 6
Плей-офф Лиги конференций
|НЕК Неймеген
|28
|43
| 7
Плей-офф Лиги конференций
|Гоу Эхед Иглс
|28
|41
| 8
Плей-офф Лиги конференций
|Утрехт
|28
|39
|9
|Спарта
|29
|37
|10
|Фортуна
|28
|35
|11
|Херенвен
|28
|33
|12
|Алмере Сити
|28
|32
|13
|Хераклес
|29
|32
|14
|ПЕК Зволле
|29
|31
|15
|Валвейк
|28
|24
|16
|Эксельсиор
|29
|22
| 17
Зона вылета
|Витесс
|28
|17
| 18
Зона вылета
|Волендам
|28
|16