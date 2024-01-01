Гоу Эхед Иглс - Алмере Сити 07 Апреля прямая трансляция
Стадион: Де Аделаарсхорст (Девентер, Нидерланды), вместимость: 10000
07 Апреля 2024 года в 15:30 (+03:00). Нидерланды - Эредивизия, Эредивизия. 29-й тур
Главный судья: Бас Нейхейс (Энсхеде, Нидерланды);
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Гоу Эхед Иглс - Алмере Сити, которое состоится 07 Апреля 2024 года в 15:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Нидерланды - Эредивизия, Эредивизия. 29-й тур, оно проводится на стадионе: Де Аделаарсхорст (Девентер, Нидерланды). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Гоу Эхед Иглс
Девентер
Алмере Сити
Алмере
|1
|вр
|Жеффри Де Ланге
|2
|зщ
|Матс Дейл
|3
|зщ
|Геррит Наубер
|4
|зщ
|Йорис Крамер
|15
|зщ
|Dean James
|8
|пз
|Эверт Линторст
|21
|пз
|Enric Llansana
|11
|пз
|Бобби Адеканье
|18
|пз
|Виллюм-Тор Виллюмссон
|29
|пз
|Якоб Бреум
|16
|нп
|Виктор Эдвардсен
|18
|вр
|Самуэль Шахин-Радлингер
|15
|зщ
|Пер Копмейнерс
|25
|зщ
|Кристофер Маменги
|22
|зщ
|Тео Барбе
|3
|зщ
|Йоей Якобс
|28
|пз
|Стейе Ресинк
|6
|пз
|Альваро Пенья
|39
|пз
|Jochem Ritmeester van de Kamp
|17
|пз
|Корнелиус Хансен
|19
|нп
|Йоанн Катлин
|27
|нп
|Rajiv van La Parra
Главные тренеры
|Рене Хаке
|Алекс Пастор
История личных встреч
|28.10.2023
|Нидерланды - Эредивизия
|Эредивизия. 10-й тур
|0 : 0
|27.10.2021
|Кубок Нидерландов
|1-й раунд
|0 : 2
|17.04.2021
|Нидерланды - Первый дивизион
|34-й тур
|3 : 0
|21.11.2020
|Нидерланды - Первый дивизион
|13-й тур
|3 : 0
|12.01.2020
|Нидерланды - Первый дивизион
|21-й тур
|1 : 1
|29.10.2019
|Кубок Нидерландов
|1-й раунд
|1 : 3
|13.10.2019
|Нидерланды - Первый дивизион
|10-й тур
|1 : 1
|18.01.2019
|Нидерланды - Первый дивизион
|21-й тур
|2 : 1
|19.10.2018
|Нидерланды - Первый дивизион
|10-й тур
|0 : 1
|16.02.2018
|Нидерланды - Первый дивизион
|25-й тур
|2 : 0
|04.04.2024
|Нидерланды - Эредивизия
|Эредивизия. 28-й тур
|1 : 1
|30.03.2024
|Нидерланды - Эредивизия
|Эредивизия. 27-й тур
|3 : 0
|15.03.2024
|Нидерланды - Эредивизия
|Эредивизия. 26-й тур
|2 : 0
|08.03.2024
|Нидерланды - Эредивизия
|Эредивизия. 25-й тур
|0 : 1
|02.03.2024
|Нидерланды - Эредивизия
|Эредивизия. 24-й тур
|1 : 0
|04.04.2024
|Нидерланды - Эредивизия
|Эредивизия. 28-й тур
|0 : 0
|31.03.2024
|Нидерланды - Эредивизия
|Эредивизия. 27-й тур
|1 : 1
|16.03.2024
|Нидерланды - Эредивизия
|Эредивизия. 26-й тур
|1 : 1
|09.03.2024
|Нидерланды - Эредивизия
|Эредивизия. 25-й тур
|1 : 1
|03.03.2024
|Нидерланды - Эредивизия
|Эредивизия. 24-й тур
|2 : 2
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|ПСВ Эйндховен
|29
|78
| 2
Лига чемпионов
|Фейеноорд
|28
|66
| 3
Квалификация Лиги чемпионов
|Твенте
|28
|57
| 4
Квалификация Лиги Европы
|АЗ Алкмар
|29
|52
| 5
Плей-офф Лиги конференций
|Аякс
|28
|45
| 6
Плей-офф Лиги конференций
|НЕК Неймеген
|28
|43
| 7
Плей-офф Лиги конференций
|Гоу Эхед Иглс
|28
|41
| 8
Плей-офф Лиги конференций
|Утрехт
|28
|39
|9
|Спарта
|29
|37
|10
|Фортуна
|28
|35
|11
|Херенвен
|28
|33
|12
|Алмере Сити
|28
|32
|13
|Хераклес
|29
|32
|14
|ПЕК Зволле
|29
|31
|15
|Валвейк
|28
|24
|16
|Эксельсиор
|29
|22
| 17
Зона вылета
|Витесс
|28
|17
| 18
Зона вылета
|Волендам
|28
|16