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Гоу Эхед Иглс - Алмере Сити 07 Апреля прямая трансляция

Стадион: Де Аделаарсхорст (Девентер, Нидерланды), вместимость: 10000
07 Апреля 2024 года в 15:30 (+03:00). Нидерланды - Эредивизия, Эредивизия. 29-й тур
Главный судья: Бас Нейхейс (Энсхеде, Нидерланды);
Гоу Эхед Иглс
Алмере Сити

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Гоу Эхед Иглс - Алмере Сити, которое состоится 07 Апреля 2024 года в 15:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Нидерланды - Эредивизия, Эредивизия. 29-й тур, оно проводится на стадионе: Де Аделаарсхорст (Девентер, Нидерланды). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Гоу Эхед Иглс
Девентер
Алмере Сити
Алмере
1НидерландыврЖеффри Де Ланге
2НидерландызщМатс Дейл
3ГерманиязщГеррит Наубер
4НидерландызщЙорис Крамер
15НидерландызщDean James
8НидерландыпзЭверт Линторст
21НидерландыпзEnric Llansana
11НидерландыпзБобби Адеканье
18ИсландияпзВиллюм-Тор Виллюмссон
29ДанияпзЯкоб Бреум
16ШвециянпВиктор Эдвардсен
18АвстрияврСамуэль Шахин-Радлингер
15НидерландызщПер Копмейнерс
25НидерландызщКристофер Маменги
22ФранциязщТео Барбе
3НидерландызщЙоей Якобс
28НидерландыпзСтейе Ресинк
6ИспанияпзАльваро Пенья
39НидерландыпзJochem Ritmeester van de Kamp
17НорвегияпзКорнелиус Хансен
19ФранциянпЙоанн Катлин
27НидерландынпRajiv van La Parra
Главные тренеры
НидерландыРене Хаке
НидерландыАлекс Пастор
История личных встреч
28.10.2023Нидерланды - ЭредивизияЭредивизия. 10-й турАлмере Сити0 : 0Гоу Эхед Иглс
27.10.2021Кубок Нидерландов1-й раундАлмере Сити0 : 2Гоу Эхед Иглс
17.04.2021Нидерланды - Первый дивизион34-й турГоу Эхед Иглс3 : 0Алмере Сити
21.11.2020Нидерланды - Первый дивизион13-й турАлмере Сити3 : 0Гоу Эхед Иглс
12.01.2020Нидерланды - Первый дивизион21-й турГоу Эхед Иглс1 : 1Алмере Сити
29.10.2019Кубок Нидерландов1-й раундАлмере Сити1 : 3Гоу Эхед Иглс
13.10.2019Нидерланды - Первый дивизион10-й турАлмере Сити1 : 1Гоу Эхед Иглс
18.01.2019Нидерланды - Первый дивизион21-й турГоу Эхед Иглс2 : 1Алмере Сити
19.10.2018Нидерланды - Первый дивизион10-й турАлмере Сити0 : 1Гоу Эхед Иглс
16.02.2018Нидерланды - Первый дивизион25-й турАлмере Сити2 : 0Гоу Эхед Иглс
04.04.2024Нидерланды - ЭредивизияЭредивизия. 28-й тур1 : 1Гоу Эхед Иглс
30.03.2024Нидерланды - ЭредивизияЭредивизия. 27-й турГоу Эхед Иглс3 : 0
15.03.2024Нидерланды - ЭредивизияЭредивизия. 26-й тур2 : 0Гоу Эхед Иглс
08.03.2024Нидерланды - ЭредивизияЭредивизия. 25-й турГоу Эхед Иглс0 : 1
02.03.2024Нидерланды - ЭредивизияЭредивизия. 24-й турГоу Эхед Иглс1 : 0
04.04.2024Нидерланды - ЭредивизияЭредивизия. 28-й тур0 : 0Алмере Сити
31.03.2024Нидерланды - ЭредивизияЭредивизия. 27-й турАлмере Сити1 : 1
16.03.2024Нидерланды - ЭредивизияЭредивизия. 26-й тур1 : 1Алмере Сити
09.03.2024Нидерланды - ЭредивизияЭредивизия. 25-й турАлмере Сити1 : 1
03.03.2024Нидерланды - ЭредивизияЭредивизия. 24-й тур2 : 2Алмере Сити
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
ПСВ Эйндховен2978
2
Лига чемпионов
Фейеноорд2866
3
Квалификация Лиги чемпионов
Твенте2857
4
Квалификация Лиги Европы
АЗ Алкмар2952
5
Плей-офф Лиги конференций
Аякс2845
6
Плей-офф Лиги конференций
НЕК Неймеген2843
7
Плей-офф Лиги конференций
Гоу Эхед Иглс2841
8
Плей-офф Лиги конференций
Утрехт2839
9 Спарта2937
10 Фортуна2835
11 Херенвен2833
12 Алмере Сити2832
13 Хераклес2932
14 ПЕК Зволле2931
15 Валвейк2824
16 Эксельсиор2922
17
Зона вылета
Витесс2817
18
Зона вылета
Волендам2816

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