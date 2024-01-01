Волендам - Валвейк 07 Апреля прямая трансляция
Стадион: Крас (Волендам, Нидерланды), вместимость: 7164
07 Апреля 2024 года в 17:45 (+03:00). Нидерланды - Эредивизия, Эредивизия. 29-й тур
Главный судья: Сердар Гёзюбююк (Харлем, Нидерланды);
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Волендам - Валвейк, которое состоится 07 Апреля 2024 года в 17:45 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Нидерланды - Эредивизия, Эредивизия. 29-й тур, оно проводится на стадионе: Крас (Волендам, Нидерланды). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Волендам
Волендам
Валвейк
Валвейк
|1
|вр
|Мио Бакхаус
|2
|зщ
|Оскар Буур
|6
|зщ
|Бенаисса Бенамар
|28
|зщ
|Джош Флинт
|4
|зщ
|Дамон Мирани
|5
|зщ
|George Cox
|3
|пз
|Брайан Плат
|38
|пз
|Дариус Джонсон
|7
|нп
|Zach Booth
|10
|нп
|Робен Молён
|9
|нп
|Вивалду Семеду
|1
|вр
|Этьен Вассен
|2
|зщ
|Юлиан Леливелд
|23
|зщ
|Жюрьен Гаари
|3
|зщ
|Дарио Ван ден Бёйс
|28
|зщ
|Арон Мэйерс
|35
|пз
|Кевин Фелида
|6
|пз
|Яссин Укили
|14
|пз
|Chris Lokesa
|9
|пз
|Давид Мин
|19
|нп
|Рихонелл Маргарет
|20
|нп
|Матс Сёнтьенс
Главные тренеры
|Хенк Фразер
История личных встреч
|21.10.2023
|Нидерланды - Эредивизия
|Эредивизия. 9-й тур
|2 : 1
|05.05.2023
|Нидерланды - Эредивизия
|Эредивизия. 31-й тур
|4 : 1
|14.01.2023
|Нидерланды - Эредивизия
|Эредивизия. 16-й тур
|2 : 1
|22.02.2019
|Нидерланды - Первый дивизион
|26-й тур
|3 : 3
|05.10.2018
|Нидерланды - Первый дивизион
|8-й тур
|1 : 0
|13.04.2018
|Нидерланды - Первый дивизион
|36-й тур
|0 : 1
|15.12.2017
|Нидерланды - Первый дивизион
|18-й тур
|1 : 3
|04.04.2024
|Нидерланды - Эредивизия
|Эредивизия. 28-й тур
|0 : 0
|31.03.2024
|Нидерланды - Эредивизия
|Эредивизия. 27-й тур
|1 : 1
|17.03.2024
|Нидерланды - Эредивизия
|Эредивизия. 26-й тур
|0 : 4
|10.03.2024
|Нидерланды - Эредивизия
|Эредивизия. 25-й тур
|1 : 1
|01.03.2024
|Нидерланды - Эредивизия
|Эредивизия. 24-й тур
|2 : 5
|04.04.2024
|Нидерланды - Эредивизия
|Эредивизия. 28-й тур
|0 : 0
|30.03.2024
|Нидерланды - Эредивизия
|Эредивизия. 27-й тур
|1 : 1
|16.03.2024
|Нидерланды - Эредивизия
|Эредивизия. 26-й тур
|1 : 1
|09.03.2024
|Нидерланды - Эредивизия
|Эредивизия. 25-й тур
|3 : 1
|02.03.2024
|Нидерланды - Эредивизия
|Эредивизия. 24-й тур
|1 : 0
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|ПСВ Эйндховен
|29
|78
| 2
Лига чемпионов
|Фейеноорд
|28
|66
| 3
Квалификация Лиги чемпионов
|Твенте
|28
|57
| 4
Квалификация Лиги Европы
|АЗ Алкмар
|29
|52
| 5
Плей-офф Лиги конференций
|Аякс
|28
|45
| 6
Плей-офф Лиги конференций
|НЕК Неймеген
|28
|43
| 7
Плей-офф Лиги конференций
|Гоу Эхед Иглс
|28
|41
| 8
Плей-офф Лиги конференций
|Утрехт
|28
|39
|9
|Спарта
|29
|37
|10
|Фортуна
|28
|35
|11
|Херенвен
|28
|33
|12
|Алмере Сити
|28
|32
|13
|Хераклес
|29
|32
|14
|ПЕК Зволле
|29
|31
|15
|Валвейк
|28
|24
|16
|Эксельсиор
|29
|22
| 17
Зона вылета
|Витесс
|28
|17
| 18
Зона вылета
|Волендам
|28
|16