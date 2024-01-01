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Волендам - Валвейк 07 Апреля прямая трансляция

Стадион: Крас (Волендам, Нидерланды), вместимость: 7164
07 Апреля 2024 года в 17:45 (+03:00). Нидерланды - Эредивизия, Эредивизия. 29-й тур
Главный судья: Сердар Гёзюбююк (Харлем, Нидерланды);
Волендам
Валвейк

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Волендам - Валвейк, которое состоится 07 Апреля 2024 года в 17:45 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Нидерланды - Эредивизия, Эредивизия. 29-й тур, оно проводится на стадионе: Крас (Волендам, Нидерланды). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Волендам
Волендам
Валвейк
Валвейк
1ГерманияврМио Бакхаус
2ДаниязщОскар Буур
6МароккозщБенаисса Бенамар
28АнглиязщДжош Флинт
4НидерландызщДамон Мирани
5АнглиязщGeorge Cox
3НидерландыпзБрайан Плат
38АнглияпзДариус Джонсон
7СШАнпZach Booth
10ФранциянпРобен Молён
9ПортугалиянпВивалду Семеду
1НидерландыврЭтьен Вассен
2НидерландызщЮлиан Леливелд
23КюрасаозщЖюрьен Гаари
3БельгиязщДарио Ван ден Бёйс
28НидерландызщАрон Мэйерс
35НидерландыпзКевин Фелида
6НидерландыпзЯссин Укили
14БельгияпзChris Lokesa
9НидерландыпзДавид Мин
19НидерландынпРихонелл Маргарет
20НидерландынпМатс Сёнтьенс
Главные тренеры
НидерландыХенк Фразер
История личных встреч
21.10.2023Нидерланды - ЭредивизияЭредивизия. 9-й турВалвейк2 : 1Волендам
05.05.2023Нидерланды - ЭредивизияЭредивизия. 31-й турВалвейк4 : 1Волендам
14.01.2023Нидерланды - ЭредивизияЭредивизия. 16-й турВолендам2 : 1Валвейк
22.02.2019Нидерланды - Первый дивизион26-й турВалвейк3 : 3Волендам
05.10.2018Нидерланды - Первый дивизион8-й турВолендам1 : 0Валвейк
13.04.2018Нидерланды - Первый дивизион36-й турВолендам0 : 1Валвейк
15.12.2017Нидерланды - Первый дивизион18-й турВалвейк1 : 3Волендам
04.04.2024Нидерланды - ЭредивизияЭредивизия. 28-й турВолендам0 : 0
31.03.2024Нидерланды - ЭредивизияЭредивизия. 27-й тур1 : 1Волендам
17.03.2024Нидерланды - ЭредивизияЭредивизия. 26-й турВолендам0 : 4
10.03.2024Нидерланды - ЭредивизияЭредивизия. 25-й тур1 : 1Волендам
01.03.2024Нидерланды - ЭредивизияЭредивизия. 24-й турВолендам2 : 5
04.04.2024Нидерланды - ЭредивизияЭредивизия. 28-й турВалвейк0 : 0
30.03.2024Нидерланды - ЭредивизияЭредивизия. 27-й турВалвейк1 : 1
16.03.2024Нидерланды - ЭредивизияЭредивизия. 26-й тур1 : 1Валвейк
09.03.2024Нидерланды - ЭредивизияЭредивизия. 25-й турВалвейк3 : 1
02.03.2024Нидерланды - ЭредивизияЭредивизия. 24-й тур1 : 0Валвейк
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
ПСВ Эйндховен2978
2
Лига чемпионов
Фейеноорд2866
3
Квалификация Лиги чемпионов
Твенте2857
4
Квалификация Лиги Европы
АЗ Алкмар2952
5
Плей-офф Лиги конференций
Аякс2845
6
Плей-офф Лиги конференций
НЕК Неймеген2843
7
Плей-офф Лиги конференций
Гоу Эхед Иглс2841
8
Плей-офф Лиги конференций
Утрехт2839
9 Спарта2937
10 Фортуна2835
11 Херенвен2833
12 Алмере Сити2832
13 Хераклес2932
14 ПЕК Зволле2931
15 Валвейк2824
16 Эксельсиор2922
17
Зона вылета
Витесс2817
18
Зона вылета
Волендам2816

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