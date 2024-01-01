Херенвен - Утрехт 07 Апреля прямая трансляция
Стадион: Абе Ленстра (Херенвен, Нидерланды), вместимость: 26800
07 Апреля 2024 года в 21:00 (+03:00). Нидерланды - Эредивизия, Эредивизия. 29-й тур
Главный судья: Йерун Мансхот (Хаутен, Нидерланды);
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Херенвен - Утрехт, которое состоится 07 Апреля 2024 года в 21:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Нидерланды - Эредивизия, Эредивизия. 29-й тур, оно проводится на стадионе: Абе Ленстра (Херенвен, Нидерланды). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Херенвен
Херенвен
Утрехт
Утрехт
|13
|вр
|Микки ван дер Харт
|45
|зщ
|Oliver Braude
|4
|зщ
|Свен ван Бэк
|5
|зщ
|Павел Бохневич
|7
|зщ
|Матс Кёлерт
|19
|пз
|Симон Ольссон
|33
|пз
|Том Хайе
|24
|пз
|Патрик Волемарк
|26
|пз
|Anas Tahiri
|20
|нп
|Осам Сахрауи
|11
|нп
|Пелле ван Амерсфоорт
|1
|вр
|Вассилис Баркас
|34
|зщ
|Райан Фламинго
|23
|зщ
|Никлас Вестерлунн
|3
|зщ
|Mike van der Hoorn
|24
|зщ
|Ник Виргевер
|16
|зщ
|Суфьян Эль-Каруани
|6
|пз
|Джан Боздоган
|18
|пз
|Йенс Торнстра
|7
|пз
|Виктор Йенсен
|26
|пз
|Отман Бауссайд
|9
|нп
|Сэм Ламмерс
Главные тренеры
|Кеес ван Вондерен
|Рон Янс
История личных встреч
|20.08.2023
|Нидерланды - Эредивизия
|Эредивизия. 2-й тур
|0 : 2
|04.02.2023
|Нидерланды - Эредивизия
|Эредивизия. 20-й тур
|1 : 0
|29.10.2022
|Нидерланды - Эредивизия
|Эредивизия. 12-й тур
|1 : 2
|27.02.2022
|Нидерланды - Эредивизия
|Эредивизия. 24-й тур
|1 : 2
|23.10.2021
|Нидерланды - Эредивизия
|Эредивизия. 10-й тур
|2 : 1
|08.05.2021
|Нидерланды - Эредивизия
|Эредивизия. 32-й тур
|0 : 0
|02.10.2020
|Нидерланды - Эредивизия
|Эредивизия. 4-й тур
|1 : 1
|22.09.2019
|Нидерланды - Эредивизия
|Эредивизия. 7-й тур
|1 : 1
|15.05.2019
|Нидерланды - Эредивизия
|Эредивизия. 33-й тур
|3 : 1
|16.12.2018
|Нидерланды - Эредивизия
|Эредивизия. 16-й тур
|2 : 3
|03.04.2024
|Нидерланды - Эредивизия
|Эредивизия. 28-й тур
|3 : 3
|30.03.2024
|Нидерланды - Эредивизия
|Эредивизия. 27-й тур
|1 : 1
|17.03.2024
|Нидерланды - Эредивизия
|Эредивизия. 26-й тур
|2 : 3
|10.03.2024
|Нидерланды - Эредивизия
|Эредивизия. 25-й тур
|2 : 0
|03.03.2024
|Нидерланды - Эредивизия
|Эредивизия. 24-й тур
|2 : 0
|03.04.2024
|Нидерланды - Эредивизия
|Эредивизия. 28-й тур
|5 : 1
|31.03.2024
|Нидерланды - Эредивизия
|Эредивизия. 27-й тур
|4 : 2
|17.03.2024
|Нидерланды - Эредивизия
|Эредивизия. 26-й тур
|1 : 0
|09.03.2024
|Нидерланды - Эредивизия
|Эредивизия. 25-й тур
|1 : 1
|03.03.2024
|Нидерланды - Эредивизия
|Эредивизия. 24-й тур
|2 : 0
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|ПСВ Эйндховен
|29
|78
| 2
Лига чемпионов
|Фейеноорд
|28
|66
| 3
Квалификация Лиги чемпионов
|Твенте
|28
|57
| 4
Квалификация Лиги Европы
|АЗ Алкмар
|29
|52
| 5
Плей-офф Лиги конференций
|Аякс
|28
|45
| 6
Плей-офф Лиги конференций
|НЕК Неймеген
|28
|43
| 7
Плей-офф Лиги конференций
|Гоу Эхед Иглс
|28
|41
| 8
Плей-офф Лиги конференций
|Утрехт
|28
|39
|9
|Спарта
|29
|37
|10
|Фортуна
|28
|35
|11
|Херенвен
|28
|33
|12
|Алмере Сити
|28
|32
|13
|Хераклес
|29
|32
|14
|ПЕК Зволле
|29
|31
|15
|Валвейк
|28
|24
|16
|Эксельсиор
|29
|22
| 17
Зона вылета
|Витесс
|28
|17
| 18
Зона вылета
|Волендам
|28
|16