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Херенвен - Утрехт 07 Апреля прямая трансляция

Стадион: Абе Ленстра (Херенвен, Нидерланды), вместимость: 26800
07 Апреля 2024 года в 21:00 (+03:00). Нидерланды - Эредивизия, Эредивизия. 29-й тур
Главный судья: Йерун Мансхот (Хаутен, Нидерланды);
Херенвен
Утрехт

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Текстовая трансляция
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Херенвен - Утрехт, которое состоится 07 Апреля 2024 года в 21:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Нидерланды - Эредивизия, Эредивизия. 29-й тур, оно проводится на стадионе: Абе Ленстра (Херенвен, Нидерланды). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Херенвен
Херенвен
Утрехт
Утрехт
13НидерландыврМикки ван дер Харт
45НорвегиязщOliver Braude
4НидерландызщСвен ван Бэк
5ПольшазщПавел Бохневич
7ГерманиязщМатс Кёлерт
19ШвецияпзСимон Ольссон
33НидерландыпзТом Хайе
24ШвецияпзПатрик Волемарк
26БельгияпзAnas Tahiri
20НорвегиянпОсам Сахрауи
11НидерландынпПелле ван Амерсфоорт
1ГрецияврВассилис Баркас
34НидерландызщРайан Фламинго
23ДаниязщНиклас Вестерлунн
3НидерландызщMike van der Hoorn
24НидерландызщНик Виргевер
16МароккозщСуфьян Эль-Каруани
6ГерманияпзДжан Боздоган
18НидерландыпзЙенс Торнстра
7ДанияпзВиктор Йенсен
26БельгияпзОтман Бауссайд
9НидерландынпСэм Ламмерс
Главные тренеры
НидерландыКеес ван Вондерен
НидерландыРон Янс
История личных встреч
20.08.2023Нидерланды - ЭредивизияЭредивизия. 2-й турУтрехт0 : 2Херенвен
04.02.2023Нидерланды - ЭредивизияЭредивизия. 20-й турУтрехт1 : 0Херенвен
29.10.2022Нидерланды - ЭредивизияЭредивизия. 12-й турХеренвен1 : 2Утрехт
27.02.2022Нидерланды - ЭредивизияЭредивизия. 24-й турХеренвен1 : 2Утрехт
23.10.2021Нидерланды - ЭредивизияЭредивизия. 10-й турУтрехт2 : 1Херенвен
08.05.2021Нидерланды - ЭредивизияЭредивизия. 32-й турХеренвен0 : 0Утрехт
02.10.2020Нидерланды - ЭредивизияЭредивизия. 4-й турУтрехт1 : 1Херенвен
22.09.2019Нидерланды - ЭредивизияЭредивизия. 7-й турХеренвен1 : 1Утрехт
15.05.2019Нидерланды - ЭредивизияЭредивизия. 33-й турУтрехт3 : 1Херенвен
16.12.2018Нидерланды - ЭредивизияЭредивизия. 16-й турХеренвен2 : 3Утрехт
03.04.2024Нидерланды - ЭредивизияЭредивизия. 28-й турХеренвен3 : 3
30.03.2024Нидерланды - ЭредивизияЭредивизия. 27-й тур1 : 1Херенвен
17.03.2024Нидерланды - ЭредивизияЭредивизия. 26-й турХеренвен2 : 3
10.03.2024Нидерланды - ЭредивизияЭредивизия. 25-й тур2 : 0Херенвен
03.03.2024Нидерланды - ЭредивизияЭредивизия. 24-й турХеренвен2 : 0
03.04.2024Нидерланды - ЭредивизияЭредивизия. 28-й турУтрехт5 : 1
31.03.2024Нидерланды - ЭредивизияЭредивизия. 27-й тур4 : 2Утрехт
17.03.2024Нидерланды - ЭредивизияЭредивизия. 26-й турУтрехт1 : 0
09.03.2024Нидерланды - ЭредивизияЭредивизия. 25-й тур1 : 1Утрехт
03.03.2024Нидерланды - ЭредивизияЭредивизия. 24-й тур2 : 0Утрехт
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
ПСВ Эйндховен2978
2
Лига чемпионов
Фейеноорд2866
3
Квалификация Лиги чемпионов
Твенте2857
4
Квалификация Лиги Европы
АЗ Алкмар2952
5
Плей-офф Лиги конференций
Аякс2845
6
Плей-офф Лиги конференций
НЕК Неймеген2843
7
Плей-офф Лиги конференций
Гоу Эхед Иглс2841
8
Плей-офф Лиги конференций
Утрехт2839
9 Спарта2937
10 Фортуна2835
11 Херенвен2833
12 Алмере Сити2832
13 Хераклес2932
14 ПЕК Зволле2931
15 Валвейк2824
16 Эксельсиор2922
17
Зона вылета
Витесс2817
18
Зона вылета
Волендам2816

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